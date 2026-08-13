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Jeudi 13 Août 2026 - 08:17

RTL et M6 organisent une soirée au profit des victimes des incendies


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RTL et M6 diffuseront en direct "Solidarité Incendies. Le grand concert en direct" le jeudi 27 août à 21h10. Présentée par Julien Courbet avec Élodie Gossuin et Éric Jean-Jean depuis l'Arkéa Arena de Bordeaux. cette soirée réunira plusieurs artistes afin de soutenir les sinistrés des incendies. L'intégralité des bénéfices sera reversée à la Fondation de France et un appel aux dons sera lancé tout au long de l'émission.



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Face au drame humain provoqué par les incendies qui ont ravagé le territoire. M6 et RTL proposeront en direct "Solidarité Incendies. Le grand concert en direct" le jeudi 27 août à 21h10. Depuis l'Arkéa Arena de Bordeaux. Julien Courbet présentera cette soirée avec Élodie Gossuin et Éric Jean-Jean. Plusieurs artistes participeront à cet événement placé sous le signe de l'émotion et de la solidarité. Pascal Obispo. Zazie. Renaud. -M-. Superbus. Bénabar. Gaëtan Roussel. Axel Bauer. Gauvain Sers. Jeanne Mas. Julien Clerc. Natasha St-Pier et Noé Preszow ont répondu présents. Profondément attachés à leurs territoires, personnalités, pompiers, acteurs locaux et bénévoles se sont également mobilisés pour cette initiative.
L'intégralité des bénéfices générés par ce concert sera reversée à la Fondation de France. Tout au long de la soirée, un appel aux dons sera lancé afin de soutenir les victimes de la canicule et des incendies dans leur reconstruction.

Tags : Bordeaux, concert, Eric Jean Jean, Julien Courbet, RTL, solidarité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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