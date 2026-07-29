France Culture lance "Le Point idées", un nouveau rendez-vous de Chloé Leprince

Journaliste depuis 25 ans, Chloé Leprince s’est spécialisée en sciences sociales afin d’interroger les imaginaires et les façons de penser ou de faire, parallèlement au traitement de l’actualité. Elle poursuit également des recherches en histoire et en sociologie. "Partager avec le plus grand nombre la recherche telle qu’elle se pratique et comme elle s’écrit, tient pour moi d’un défi journalistique crucial pour le service public, d’un enjeu intellectuel important, et en même temps d’une nécessité démocratique. Donner accès aux travaux de sciences sociales et continuer d’apprendre des chercheuses et chercheurs en s’éclairant de leurs savoirs reste à mes yeux la meilleure manière d’offrir des clés pour comprendre ce que nous vivons." En parallèle du "Point idées", elle propose chaque lundi "Va Savoir" dans le journal de 8h45 des "Matins", une chronique qui questionne un lieu commun ou un impensé en résonance avec l’actualité.