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Mercredi 29 Juillet 2026 - 11:15

France Culture lance "Le Point idées", un nouveau rendez-vous de Chloé Leprince


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France Culture lancera à la rentrée "Le Point idées", un nouveau rendez-vous présenté par Chloé Leprince chaque vendredi à 12h50. La journaliste y suivra l’actualité des sciences humaines et sociales à travers les publications académiques et la parole des chercheurs. Elle conserve également "Va Savoir", sa chronique diffusée chaque lundi dans le journal de 8h45 des "Matins".


Chloé Leprince présentera à la rentrée "Le Point idées", chaque vendredi à 12h50 sur France Culture. Crédit photo : Christophe Abramowitz / Radio France.
Chloé Leprince présentera à la rentrée "Le Point idées", chaque vendredi à 12h50 sur France Culture. Crédit photo : Christophe Abramowitz / Radio France.

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Présenté par Chloé Leprince, ce nouveau rendez-vous radiophonique est consacré à l’actualité des sciences humaines et sociales et aux travaux qui alimentent la recherche. Sociologie, histoire, anthropologie, géographie ou science politique font partie des disciplines abordées. La journaliste passera en revue les publications académiques qui font l’actualité du secteur et donnera la parole à celles et ceux qui les produisent. À partir d’une sélection d’ouvrages, de revues et de travaux de recherche, l’émission entend fournir des repères dans le paysage intellectuel contemporain et présenter les analyses consacrées aux grands enjeux de l’époque. France Culture inscrit ce nouveau format dans son objectif de rendre les savoirs et les travaux de recherche accessibles au plus grand nombre.

Chloé Leprince également présente chaque lundi à 8h45

Journaliste depuis 25 ans, Chloé Leprince s’est spécialisée en sciences sociales afin d’interroger les imaginaires et les façons de penser ou de faire, parallèlement au traitement de l’actualité. Elle poursuit également des recherches en histoire et en sociologie. "Partager avec le plus grand nombre la recherche telle qu’elle se pratique et comme elle s’écrit, tient pour moi d’un défi journalistique crucial pour le service public, d’un enjeu intellectuel important, et en même temps d’une nécessité démocratique. Donner accès aux travaux de sciences sociales et continuer d’apprendre des chercheuses et chercheurs en s’éclairant de leurs savoirs reste à mes yeux la meilleure manière d’offrir des clés pour comprendre ce que nous vivons." En parallèle du "Point idées", elle propose chaque lundi "Va Savoir" dans le journal de 8h45 des "Matins", une chronique qui questionne un lieu commun ou un impensé en résonance avec l’actualité.

Tags : Chloé Leprince, France Culture, Radio France, rentrée



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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