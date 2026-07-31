Radio France mobilise une console mc²66 MkII pour le mixage du Concert de Paris

Organisé exceptionnellement le 13 juillet 2026 au pied de la tour Eiffel dans le cadre des célébrations de la Fête nationale, le Concert de Paris a réuni plusieurs dizaines de milliers de spectateurs sur le Champ-de-Mars et des millions de téléspectateurs et d’auditeurs. La diffusion a concerné des audiences dans plus de 70 pays. L’événement réunissait l’Orchestre National de France, le Chœur de Radio France et la Maîtrise de Radio France sous la direction de Daniel Harding. Cette dernière a ouvert la soirée avec un programme spécialement conçu pour célébrer son 80e anniversaire.

Pour cette 14e édition, le concert a été retransmis en direct sur France Inter ainsi que via Euroradio. La distribution internationale du programme passait également par le réseau Eurovision.