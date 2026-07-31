Radio France mobilise une console mc²66 MkII pour le mixage du Concert de Paris

Au pied de la tour Eiffel. le Concert de Paris 2026 s’est appuyé sur une infrastructure audio sur IP pour sa production et sa diffusion. Au premier plan. deux consoles Lawo mc²56 utilisées par les équipes son de Radio France. Source : Lawo.
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Organisé exceptionnellement le 13 juillet 2026 au pied de la tour Eiffel dans le cadre des célébrations de la Fête nationale, le Concert de Paris a réuni plusieurs dizaines de milliers de spectateurs sur le Champ-de-Mars et des millions de téléspectateurs et d’auditeurs. La diffusion a concerné des audiences dans plus de 70 pays. L’événement réunissait l’Orchestre National de France, le Chœur de Radio France et la Maîtrise de Radio France sous la direction de Daniel Harding. Cette dernière a ouvert la soirée avec un programme spécialement conçu pour célébrer son 80e anniversaire.
Pour cette 14e édition, le concert a été retransmis en direct sur France Inter ainsi que via Euroradio. La distribution internationale du programme passait également par le réseau Eurovision.
Pour cette 14e édition, le concert a été retransmis en direct sur France Inter ainsi que via Euroradio. La distribution internationale du programme passait également par le réseau Eurovision.
Une infrastructure AoIP entièrement redondante
Pour assurer la sonorisation en direct, les retours de scène et la production broadcast internationale, Radio France a déployé une infrastructure AoIP Lawo entièrement redondante. Le système reposait sur trois consoles de production mc²56 connectées à une paire redondante de processeurs audio A__UHD Core. Les échanges étaient assurés par un réseau RAVENNA lui aussi redondant.
Un cluster central HOME assurait la gestion de l’ensemble des équipements, le contrôle des connexions, la sécurité du système et la supervision opérationnelle. Cette architecture devait notamment permettre le routage des signaux, le partage des ressources entre les différentes consoles et la redondance de l’infrastructure.
Un cluster central HOME assurait la gestion de l’ensemble des équipements, le contrôle des connexions, la sécurité du système et la supervision opérationnelle. Cette architecture devait notamment permettre le routage des signaux, le partage des ressources entre les différentes consoles et la redondance de l’infrastructure.
Deux mc²56 48 faders pour la diffusion sonore
Sous la direction de Christophe Lukaszewski, l’équipe son de Radio France assurait la diffusion sonore auprès du public à l’aide de deux consoles Lawo mc²56 48 faders. Stéphane Thouvenin était chargé du mixage des solistes et des chœurs. Nadège Antonini assurait pour sa part le mixage de l’orchestre et la gestion des sorties du système de sonorisation, sous la supervision de Benoît Gaspard.
Sur scène, Tahar Boukhlifa et Charles Bouticourt, coordonnés par Cyprien Matheux, exploitaient un pupitre mc²56 à deux pour les mix de retour et la communication avec les artistes. Selon les éléments communiqués par Lawo, les musiciens disposaient d’un signal de retour à très faible latence.
Sur scène, Tahar Boukhlifa et Charles Bouticourt, coordonnés par Cyprien Matheux, exploitaient un pupitre mc²56 à deux pour les mix de retour et la communication avec les artistes. Selon les éléments communiqués par Lawo, les musiciens disposaient d’un signal de retour à très faible latence.
Première utilisation de la nouvelle égalisation dynamique mc²
L’édition 2026 du Concert de Paris a également marqué la première utilisation de la nouvelle égalisation dynamique des consoles mc². Cette fonctionnalité était intégrée au workflow de sonorisation live afin d’apporter un niveau supplémentaire de précision tonale. Pour les équipes techniques, l’architecture IP permettait notamment de faire circuler les signaux entre les différents éléments du dispositif et de partager les ressources entre consoles tout en maintenant une infrastructure redondante.
La production audio destinée à la diffusion était assurée avec les moyens mobiles de Radio France. Le dispositif reposait à ce niveau sur une console Lawo mc²66 MkII. Julien Bourdais, Laurent Fracchia et Arnaud Moral ont réalisé le mixage international destiné à la radio et à la télévision françaises ainsi qu’à la distribution Eurovision. L’objectif était de fournir une qualité audio homogène sur les différentes plateformes de diffusion.
La production audio destinée à la diffusion était assurée avec les moyens mobiles de Radio France. Le dispositif reposait à ce niveau sur une console Lawo mc²66 MkII. Julien Bourdais, Laurent Fracchia et Arnaud Moral ont réalisé le mixage international destiné à la radio et à la télévision françaises ainsi qu’à la distribution Eurovision. L’objectif était de fournir une qualité audio homogène sur les différentes plateformes de diffusion.
Une production réunissant les formations de Radio France
Le programme 2026 réunissait Corinne Winters, Marina Viotti, Farrah El-Dibany, Jakub Józef Orliński, Lawrence Brownlee, Daniel Lozakovich, Gautier Capuçon, Hayato Sumino, Masaya Kamei et Adélaïde Ferrière. Ils étaient accompagnés par l’Orchestre National de France, le Chœur de Radio France et la Maîtrise de Radio France, sous la direction de Daniel Harding.
La soirée s’est achevée par l’interprétation de "La Marseillaise", suivie d’un feu d’artifice depuis la tour Eiffel et d’une chorégraphie de 1 600 drones. Le public présent sur le Champ-de-Mars était alors estimé à plus de 100 000 personnes.
La soirée s’est achevée par l’interprétation de "La Marseillaise", suivie d’un feu d’artifice depuis la tour Eiffel et d’une chorégraphie de 1 600 drones. Le public présent sur le Champ-de-Mars était alors estimé à plus de 100 000 personnes.