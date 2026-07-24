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Vendredi 24 Juillet 2026 - 06:50

DTS AutoStage devient la plateforme média embarquée exclusive des futurs véhicules BYD


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BYD a choisi DTS AutoStage comme plateforme média embarquée exclusive pour ses futurs véhicules sur ses principaux marchés internationaux. La solution de Xperi associe notamment radio broadcast et services audio distribués par IP au sein d’une même interface. Son déploiement chez BYD doit débuter au quatrième trimestre 2026, ou plus tôt. BYD devient le 14e grand constructeur à l’adopter.



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BYD (H.K.) CO., Limited et Xperi ont annoncé, le 22 juillet, l’adoption de DTS AutoStage comme plateforme média embarquée exclusive pour les futurs véhicules du constructeur. Le déploiement doit concerner les principaux marchés internationaux de BYD en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.
DTS AutoStage prend en charge des fonctionnalités audio et vidéo, dont la disponibilité varie selon le modèle du véhicule, la région et la configuration du produit. Sur le volet audio, la plateforme est notamment conçue pour proposer une expérience de radio hybride et faciliter la découverte des contenus à bord. Elle réunit notamment la radio broadcast et les services audio distribués par IP au sein d’une même plateforme média.


Radio broadcast et audio IP réunis

Pour les professionnels de la radio et de l’audio digital, l’un des éléments centraux de DTS AutoStage réside dans l’intégration de la radio broadcast et des services audio distribués par IP au sein d’une plateforme média unifiée. La solution est conçue pour fonctionner dans différentes régions et sur différentes plateformes automobiles. Elle vise ainsi à proposer une expérience cohérente et optimisée à bord des véhicules, tout en aidant les conducteurs à rester concentrés sur la route.
Cette combinaison entre diffusion hertzienne et distribution IP inscrit DTS AutoStage dans le développement des usages hybrides de la radio en voiture, avec une interface commune pour l’accès et la découverte des contenus audio.


Un déploiement prévu à partir du quatrième trimestre 2026

BYD prévoit de lancer DTS AutoStage à partir du quatrième trimestre 2026, ou plus tôt. Avec cet accord, le constructeur devient le 14e grand groupe automobile à adopter DTS AutoStage.
Selon les données communiquées par Xperi, la plateforme touche actuellement plus de 16 millions de véhicules dans plus de 150 pays à travers le monde.


Xperi évoque l'évolution du cockpit automobile

Jeff Jury, vice-président senior et directeur général du divertissement immersif chez Xperi, replace cet accord dans l’évolution des usages médias à bord des véhicules : "L’adoption de DTS AutoStage par BYD reflète notre engagement commun à proposer des expériences de divertissement intuitives et de haute qualité, conçues pour satisfaire les conducteurs et les passagers", a-t-il déclaré. "Alors que l’habitacle automobile devient un ‘troisième espace’ dans lequel les consommateurs s’attendent à accéder de manière fluide aux contenus de divertissement qui les intéressent, nous sommes ravis de nous associer à BYD afin de proposer une solution complète à ses clients".
Xperi développe et fournit des technologies destinées aux appareils grand public, aux plateformes médias, aux voitures connectées et aux expériences de divertissement. Ses technologies sont notamment commercialisées à travers les marques DTS, HD Radio et TiVo.

Tags : BYD, DTS, DTS AutoStage, mobilité, véhicule, voiture connectée, Xperi



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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