DTS AutoStage devient la plateforme média embarquée exclusive des futurs véhicules BYD

BYD (H.K.) CO., Limited et Xperi ont annoncé, le 22 juillet, l’adoption de DTS AutoStage comme plateforme média embarquée exclusive pour les futurs véhicules du constructeur. Le déploiement doit concerner les principaux marchés internationaux de BYD en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.
DTS AutoStage prend en charge des fonctionnalités audio et vidéo, dont la disponibilité varie selon le modèle du véhicule, la région et la configuration du produit. Sur le volet audio, la plateforme est notamment conçue pour proposer une expérience de radio hybride et faciliter la découverte des contenus à bord. Elle réunit notamment la radio broadcast et les services audio distribués par IP au sein d’une même plateforme média.
Radio broadcast et audio IP réunis
Pour les professionnels de la radio et de l’audio digital, l’un des éléments centraux de DTS AutoStage réside dans l’intégration de la radio broadcast et des services audio distribués par IP au sein d’une plateforme média unifiée. La solution est conçue pour fonctionner dans différentes régions et sur différentes plateformes automobiles. Elle vise ainsi à proposer une expérience cohérente et optimisée à bord des véhicules, tout en aidant les conducteurs à rester concentrés sur la route.
Cette combinaison entre diffusion hertzienne et distribution IP inscrit DTS AutoStage dans le développement des usages hybrides de la radio en voiture, avec une interface commune pour l’accès et la découverte des contenus audio.
Un déploiement prévu à partir du quatrième trimestre 2026
BYD prévoit de lancer DTS AutoStage à partir du quatrième trimestre 2026, ou plus tôt. Avec cet accord, le constructeur devient le 14e grand groupe automobile à adopter DTS AutoStage.
Selon les données communiquées par Xperi, la plateforme touche actuellement plus de 16 millions de véhicules dans plus de 150 pays à travers le monde.
Xperi évoque l'évolution du cockpit automobile
Xperi développe et fournit des technologies destinées aux appareils grand public, aux plateformes médias, aux voitures connectées et aux expériences de divertissement. Ses technologies sont notamment commercialisées à travers les marques DTS, HD Radio et TiVo.