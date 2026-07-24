DTS AutoStage devient la plateforme média embarquée exclusive des futurs véhicules BYD

Jeff Jury, vice-président senior et directeur général du divertissement immersif chez Xperi, replace cet accord dans l’évolution des usages médias à bord des véhicules : "L’adoption de DTS AutoStage par BYD reflète notre engagement commun à proposer des expériences de divertissement intuitives et de haute qualité, conçues pour satisfaire les conducteurs et les passagers", a-t-il déclaré. "Alors que l’habitacle automobile devient un ‘troisième espace’ dans lequel les consommateurs s’attendent à accéder de manière fluide aux contenus de divertissement qui les intéressent, nous sommes ravis de nous associer à BYD afin de proposer une solution complète à ses clients".

Xperi développe et fournit des technologies destinées aux appareils grand public, aux plateformes médias, aux voitures connectées et aux expériences de divertissement. Ses technologies sont notamment commercialisées à travers les marques DTS, HD Radio et TiVo.