Wheatstone mise sur le mixage sans console

L'interface peut être utilisée sur de nombreux équipements, des écrans tactiles encastrés en studio jusqu'aux tablettes ou ordinateurs portables utilisés lors de productions extérieures. Le constructeur met ainsi en avant la possibilité de réaliser un mixage depuis pratiquement n'importe quel lieu disposant d'une connexion au réseau.
Des consoles virtuelles adaptées aux besoins des radios
La plateforme propose plusieurs types d'interfaces selon les usages. Les utilisateurs peuvent choisir entre de simples mélangeurs utilitaires, une interface de mixage simplifiée ou une console virtuelle complète destinée à un studio radio ou à une rédaction télévision.
Selon Wheatstone, cette approche permet de créer rapidement de nouveaux postes de travail pour une rédaction, une régie, un studio de diffusion, une cabine de voice-track ou encore un dispositif temporaire de mixage à distance, sans avoir recours à une console physique supplémentaire.
Une architecture pensée pour la continuité d'antenne
L'une des caractéristiques mises en avant par le constructeur concerne la résilience du système. Les consoles virtuelles peuvent être dupliquées grâce à une fonction de mirroring synchronisée en temps réel, permettant un basculement instantané en cas de défaillance du serveur principal. Cette architecture vise notamment les environnements où la continuité de diffusion constitue un enjeu important, tout en simplifiant la mise en œuvre de solutions de secours.
Compatible AES67 et intégrée à WheatNet IP
La solution est proposée sous plusieurs formats. Elle peut équiper de grandes infrastructures de diffusion, mais également être déployée sous la forme de VMX Nano, une version dimensionnée pour les applications de diffusion à distance ou les situations d'urgence.
VMX s'intègre à Layers, la suite logicielle développée par Wheatstone pour virtualiser les fonctions de studio et étendre les capacités du réseau audio WheatNet IP.
Une démonstration prévue à l'IBC2026
Wheatstone présentera VMX lors du salon IBC2026 sur le stand 8.A51. Le constructeur y exposera également son écosystème WheatNet IP, composé de consoles virtuelles et physiques, de postes animateurs et d'unités d'entrées-sorties intelligentes destinées aux environnements de production radio et audiovisuelle.