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Mardi 21 Juillet 2026 - 11:10

Wheatstone mise sur le mixage sans console


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À l'occasion du salon IBC2026, Wheatstone dévoilera VMX, une plateforme de mixage entièrement virtualisée destinée aux radios et aux télévisions. Accessible depuis un simple navigateur web, cette solution permet de créer des consoles de diffusion à la demande, aussi bien en studio qu'à distance. Conçue pour fonctionner sur un serveur existant ou un équipement dédié, elle s'intègre au réseau audio IP WheatNet et ambitionne de simplifier le déploiement de nouveaux studios, cabines de voice-track ou postes de secours.


La plateforme VMX de Wheatstone permet de piloter des consoles de diffusion virtuelles depuis un navigateur web sur ordinateur, tablette ou smartphone. La solution sera présentée lors de l'IBC2026 comme une alternative logicielle aux consoles de mixage traditionnelles. Source : Wheatstone Corporation.
La plateforme VMX de Wheatstone permet de piloter des consoles de diffusion virtuelles depuis un navigateur web sur ordinateur, tablette ou smartphone. La solution sera présentée lors de l'IBC2026 comme une alternative logicielle aux consoles de mixage traditionnelles. Source : Wheatstone Corporation.

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Avec VMX, Wheatstone fait évoluer le principe de la console de diffusion en s'appuyant sur une architecture entièrement logicielle. Hébergée sur un serveur ou sur une appliance dédiée, la plateforme est accessible directement depuis un navigateur web, sans installation spécifique sur le poste utilisateur.
L'interface peut être utilisée sur de nombreux équipements, des écrans tactiles encastrés en studio jusqu'aux tablettes ou ordinateurs portables utilisés lors de productions extérieures. Le constructeur met ainsi en avant la possibilité de réaliser un mixage depuis pratiquement n'importe quel lieu disposant d'une connexion au réseau.

Des consoles virtuelles adaptées aux besoins des radios

La plateforme propose plusieurs types d'interfaces selon les usages. Les utilisateurs peuvent choisir entre de simples mélangeurs utilitaires, une interface de mixage simplifiée ou une console virtuelle complète destinée à un studio radio ou à une rédaction télévision.
Selon Wheatstone, cette approche permet de créer rapidement de nouveaux postes de travail pour une rédaction, une régie, un studio de diffusion, une cabine de voice-track ou encore un dispositif temporaire de mixage à distance, sans avoir recours à une console physique supplémentaire.


Une architecture pensée pour la continuité d'antenne

L'une des caractéristiques mises en avant par le constructeur concerne la résilience du système. Les consoles virtuelles peuvent être dupliquées grâce à une fonction de mirroring synchronisée en temps réel, permettant un basculement instantané en cas de défaillance du serveur principal. Cette architecture vise notamment les environnements où la continuité de diffusion constitue un enjeu important, tout en simplifiant la mise en œuvre de solutions de secours.


Compatible AES67 et intégrée à WheatNet IP

VMX est compatible avec le standard AES67, facilitant son intégration dans les infrastructures audio sur IP existantes. La plateforme dispose également d'un assistant de configuration destiné à simplifier son installation.
La solution est proposée sous plusieurs formats. Elle peut équiper de grandes infrastructures de diffusion, mais également être déployée sous la forme de VMX Nano, une version dimensionnée pour les applications de diffusion à distance ou les situations d'urgence.
VMX s'intègre à Layers, la suite logicielle développée par Wheatstone pour virtualiser les fonctions de studio et étendre les capacités du réseau audio WheatNet IP.

Une démonstration prévue à l'IBC2026

Wheatstone présentera VMX lors du salon IBC2026 sur le stand 8.A51. Le constructeur y exposera également son écosystème WheatNet IP, composé de consoles virtuelles et physiques, de postes animateurs et d'unités d'entrées-sorties intelligentes destinées aux environnements de production radio et audiovisuelle.


Tags : console, IBC, IBC 2026, mixage, VMX, Wheatstone



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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