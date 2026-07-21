Wheatstone mise sur le mixage sans console

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À l'occasion du salon IBC2026, Wheatstone dévoilera VMX, une plateforme de mixage entièrement virtualisée destinée aux radios et aux télévisions. Accessible depuis un simple navigateur web, cette solution permet de créer des consoles de diffusion à la demande, aussi bien en studio qu'à distance. Conçue pour fonctionner sur un serveur existant ou un équipement dédié, elle s'intègre au réseau audio IP WheatNet et ambitionne de simplifier le déploiement de nouveaux studios, cabines de voice-track ou postes de secours.