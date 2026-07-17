Le DRM Consortium dévoile son programme pour l'IBC 2026

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Le DRM Consortium ouvrira son programme de l'IBC 2026 par un événement virtuel organisé le 8 septembre à 12h00, accessible aux participants du monde entier. Cette session permettra de faire le point sur les évolutions du standard Digital Radio Mondiale, les nouveaux déploiements et les innovations annoncées dans les différentes régions. Le consortium enchaînera ensuite avec deux rendez-vous organisés à Amsterdam pendant l'IBC 2026. Le premier se tiendra le 12 septembre, de 16h00 à 17h30, sur le stand 8.B80 de Fraunhofer IIS. Le second aura lieu le 13 septembre, de 15h30 à 17h00, sur le stand 8.B73 de Nautel.
Les participants pourront assister à des démonstrations, découvrir de nouveaux récepteurs et échanger avec les spécialistes impliqués dans le développement du standard DRM.
Les développements internationaux au cœur des échanges
Le standard Digital Radio Mondiale couvre les fréquences jusqu'à 30 MHz pour les ondes longues, moyennes et courtes, tandis qu'au-dessus de 30 MHz, dans les bandes FM et VHF, il permet la diffusion de 3 programmes audio stéréo accompagnés de services multimédias dans une largeur de bande représentant la moitié d'un signal FM analogique.