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Vendredi 17 Juillet 2026 - 07:45

Le DRM Consortium dévoile son programme pour l'IBC 2026


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Le DRM Consortium a présenté son programme pour l'IBC 2026, qui débutera par un événement virtuel le 8 septembre avant deux rendez-vous organisés à Amsterdam pendant le salon. Ces rencontres permettront aux professionnels de la radio de découvrir les dernières évolutions du standard Digital Radio Mondiale, les nouveaux déploiements internationaux, les innovations technologiques et les solutions développées par les membres du consortium.



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Le DRM Consortium ouvrira son programme de l'IBC 2026 par un événement virtuel organisé le 8 septembre à 12h00, accessible aux participants du monde entier. Cette session permettra de faire le point sur les évolutions du standard Digital Radio Mondiale, les nouveaux déploiements et les innovations annoncées dans les différentes régions. Le consortium enchaînera ensuite avec deux rendez-vous organisés à Amsterdam pendant l'IBC 2026. Le premier se tiendra le 12 septembre, de 16h00 à 17h30, sur le stand 8.B80 de Fraunhofer IIS. Le second aura lieu le 13 septembre, de 15h30 à 17h00, sur le stand 8.B73 de Nautel.
Les participants pourront assister à des démonstrations, découvrir de nouveaux récepteurs et échanger avec les spécialistes impliqués dans le développement du standard DRM.


Les développements internationaux au cœur des échanges

Les différents rendez-vous permettront de présenter les solutions DRM ainsi que les déploiements en cours à l'échelle internationale. Citée dans le communiqué, la présidente du DRM Consortium, Ruxandra Obreja, déclare : "Cette année a été marquée par de nombreuses avancées pour le DRM et ses membres dans différentes régions du monde, notamment en Chine, en Indonésie et ailleurs. Il est important pour nous de partager ces progrès avec toutes les personnes intéressées, qu'elles nous rejoignent en personne à l'IBC d'Amsterdam ou qu'elles participent à l'événement virtuel organisé avant le salon. Nos membres ont beaucoup de nouveautés à présenter et ces rendez-vous offrent à chacun une occasion unique d'échanger avec celles et ceux qui façonnent l'avenir de la radio numérique".
Le standard Digital Radio Mondiale couvre les fréquences jusqu'à 30 MHz pour les ondes longues, moyennes et courtes, tandis qu'au-dessus de 30 MHz, dans les bandes FM et VHF, il permet la diffusion de 3 programmes audio stéréo accompagnés de services multimédias dans une largeur de bande représentant la moitié d'un signal FM analogique.

Tags : DRM, DRM Consortium, IBC



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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