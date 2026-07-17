Le DRM Consortium dévoile son programme pour l'IBC 2026

Les différents rendez-vous permettront de présenter les solutions DRM ainsi que les déploiements en cours à l'échelle internationale. Citée dans le communiqué, la présidente du DRM Consortium, Ruxandra Obreja, déclare : "Cette année a été marquée par de nombreuses avancées pour le DRM et ses membres dans différentes régions du monde, notamment en Chine, en Indonésie et ailleurs. Il est important pour nous de partager ces progrès avec toutes les personnes intéressées, qu'elles nous rejoignent en personne à l'IBC d'Amsterdam ou qu'elles participent à l'événement virtuel organisé avant le salon. Nos membres ont beaucoup de nouveautés à présenter et ces rendez-vous offrent à chacun une occasion unique d'échanger avec celles et ceux qui façonnent l'avenir de la radio numérique".

Le standard Digital Radio Mondiale couvre les fréquences jusqu'à 30 MHz pour les ondes longues, moyennes et courtes, tandis qu'au-dessus de 30 MHz, dans les bandes FM et VHF, il permet la diffusion de 3 programmes audio stéréo accompagnés de services multimédias dans une largeur de bande représentant la moitié d'un signal FM analogique.