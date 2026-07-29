Le Festival del Podcasting célèbre ses 10 ans les 2 et 3 octobre à Milan

Le Festival articule son offre autour des talks et workshops, du networking et du business, ainsi que des formats live et communautaires. Les conférences et ateliers doivent notamment aborder les tendances qui transforment l’audio digital et les stratégies utilisées par les acteurs du marché. La dimension professionnelle doit également réunir créateurs, marques, éditeurs et plateformes. Les formats live comprennent des podcasts enregistrés ou présentés devant le public et des remises de prix.

L’organisation présente ces 2 jours comme un programme destiné à apporter aux participants des stratégies, des contacts et des sources d’inspiration pour développer un podcast et une activité professionnelle associée.