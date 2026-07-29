Le Festival del Podcasting célèbre ses 10 ans les 2 et 3 octobre à Milan

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Le Festival del Podcasting 2026 se présente comme le premier et le plus grand événement italien consacré au podcasting et à l’audio digital. L’édition 2026 est programmée les vendredi 2 et samedi 3 octobre à Cascina Triulza, dans la zone MIND de Milan. L’organisation annonce plus de 900 participants entre Milan, le suivi en ligne et les événements décentralisés, plus de 100 speakers et plus de 30 marques partenaires. Pendant deux jours, le programme doit traiter des nouveaux usages et tendances du secteur, tout en proposant des rencontres professionnelles et des temps de networking.
Le Festival réunit chaque année podcasteurs, marques, éditeurs, plateformes et passionnés venus de toute l’Italie autour d’idées, de stratégies et des évolutions du podcasting.
Un événement créé en 2016
Le Festival del Podcasting a été créé en 2016 comme un événement italien dédié au podcasting et à l’audio digital. Une édition a depuis été organisée chaque année, y compris en 2020. Fondé par Giulio Gaudiano, le Festival est aujourd’hui organisé par Podstar sous la direction artistique d’Ester Memeo, qui participe au projet depuis 2020.
Lors de sa création en 2016, l’événement était gratuit et entièrement organisé en ligne. Son programme réunissait alors 22 speakers autour d’interviews et de cours destinés notamment aux personnes souhaitant lancer leur premier podcast. Le Festival est resté sous un format digital pendant deux éditions avant de devenir un événement physique.
Plus de 900 participants et plus de 100 intervenants
Le Festival se déroule désormais à Cascina Triulza, dans la zone MIND de Milan, tout en s’appuyant sur des événements organisés dans différentes villes italiennes. Le dispositif rassemble plus de 900 personnes et plus de 100 speakers.
Le Festival indique être désormais constitué en hub avec plus de 20 événements locaux organisés dans plusieurs villes italiennes. Ces rendez-vous aboutissent aux journées finales organisées à Milan et réunissent podcasteurs et amateurs de podcast venus de toute l’Italie.
Talks, workshops, networking et podcasts en direct
L’organisation présente ces 2 jours comme un programme destiné à apporter aux participants des stratégies, des contacts et des sources d’inspiration pour développer un podcast et une activité professionnelle associée.