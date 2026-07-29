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Mercredi 29 Juillet 2026 - 08:30

Le Festival del Podcasting célèbre ses 10 ans les 2 et 3 octobre à Milan


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Le Festival del Podcasting se tiendra les 2 et 3 octobre 2026 à Cascina Triulza, dans la zone MIND de Milan. Pour ses 10 ans, l’événement consacré au podcasting et à l’audio digital annonce plus de 900 participants à Milan, en ligne et dans des événements décentralisés, plus de 100 intervenants et plus de 30 marques partenaires.



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Le Festival del Podcasting 2026 se présente comme le premier et le plus grand événement italien consacré au podcasting et à l’audio digital. L’édition 2026 est programmée les vendredi 2 et samedi 3 octobre à Cascina Triulza, dans la zone MIND de Milan. L’organisation annonce plus de 900 participants entre Milan, le suivi en ligne et les événements décentralisés, plus de 100 speakers et plus de 30 marques partenaires. Pendant deux jours, le programme doit traiter des nouveaux usages et tendances du secteur, tout en proposant des rencontres professionnelles et des temps de networking.
Le Festival réunit chaque année podcasteurs, marques, éditeurs, plateformes et passionnés venus de toute l’Italie autour d’idées, de stratégies et des évolutions du podcasting.


Un événement créé en 2016

Le Festival del Podcasting a été créé en 2016 comme un événement italien dédié au podcasting et à l’audio digital. Une édition a depuis été organisée chaque année, y compris en 2020. Fondé par Giulio Gaudiano, le Festival est aujourd’hui organisé par Podstar sous la direction artistique d’Ester Memeo, qui participe au projet depuis 2020.
Lors de sa création en 2016, l’événement était gratuit et entièrement organisé en ligne. Son programme réunissait alors 22 speakers autour d’interviews et de cours destinés notamment aux personnes souhaitant lancer leur premier podcast. Le Festival est resté sous un format digital pendant deux éditions avant de devenir un événement physique.


Plus de 900 participants et plus de 100 intervenants

Le Festival se déroule désormais à Cascina Triulza, dans la zone MIND de Milan, tout en s’appuyant sur des événements organisés dans différentes villes italiennes. Le dispositif rassemble plus de 900 personnes et plus de 100 speakers.
Le Festival indique être désormais constitué en hub avec plus de 20 événements locaux organisés dans plusieurs villes italiennes. Ces rendez-vous aboutissent aux journées finales organisées à Milan et réunissent podcasteurs et amateurs de podcast venus de toute l’Italie.


Talks, workshops, networking et podcasts en direct

Le Festival articule son offre autour des talks et workshops, du networking et du business, ainsi que des formats live et communautaires. Les conférences et ateliers doivent notamment aborder les tendances qui transforment l’audio digital et les stratégies utilisées par les acteurs du marché. La dimension professionnelle doit également réunir créateurs, marques, éditeurs et plateformes. Les formats live comprennent des podcasts enregistrés ou présentés devant le public et des remises de prix.
L’organisation présente ces 2 jours comme un programme destiné à apporter aux participants des stratégies, des contacts et des sources d’inspiration pour développer un podcast et une activité professionnelle associée.

Infos et inscriptions ICI

Tags : audio digital, événement, Italie, Milan, podcast, podcasts



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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