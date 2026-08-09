La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

Vous préparez une campagne radio ou audio ? Mise en relation gratuite avec les régies

Mercredi 12 Août 2026

Vous préparez une campagne de publicité radio ou audio en France ? Décrivez votre projet en 2 minutes : la rédaction de La Lettre Pro qualifie votre demande et vous met gratuitement en relation avec les régies les plus pertinentes pour votre objectif, votre zone et votre budget. Réponse sous 48 heures ouvrées.


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Mise en relation gratuite, réponse sous 48 heures ouvrées

Vous préparez une campagne de publicité radio ou audio en France ? Cette page vous aide à cadrer votre projet, vous donne les ordres de grandeur budgétaires, et vous met gratuitement en relation avec les régies publicitaires pertinentes pour votre besoin. Le service est opéré par La Lettre Pro de la Radio, média de référence de la filière, en toute indépendance : nous ne vendons pas d'espace, nous vous orientons vers les bons interlocuteurs.

Les 5 questions à vous poser avant de nous écrire

  • Votre objectif : notoriété, trafic en magasin ou sur votre site, promotion datée, recrutement ?
  • Votre cible : grand public, jeunes, femmes responsables des achats, CSP+, une communauté particulière ?
  • Votre zone : nationale, une ou plusieurs régions, une agglomération ?
  • Votre budget : l'audio digital démarre à quelques milliers d'euros, la radio locale est accessible aux PME (campagnes en self-service dès 500 euros chez certaines régies), une campagne nationale se chiffre en dizaines de milliers d'euros. Repère : le spot de 30 secondes sur une grande station nationale coûte en moyenne 5 776 euros brut (Indice LLP, T3 2026).
  • Votre calendrier : un spot se produit en quelques jours, mais les meilleurs emplacements se réservent à l'avance.

Pour approfondir : le comparatif complet des tarifs, CPM et budgets régie par régie et l'index des fiches par régie.

Décrivez votre projet, nous vous mettons en relation

Merci ! Votre demande est bien enregistrée. La rédaction vous recontacte sous 48 heures ouvrées.
L'envoi a échoué. Réessayez dans un instant, ou écrivez-nous directement : redaction@lalettre.pro

Comment ça marche

  1. Vous décrivez votre projet avec le formulaire ci-dessus, en 2 minutes.
  2. La rédaction qualifie votre demande : nous connaissons chaque régie, chaque station et chaque format du marché français.
  3. Nous vous mettons en relation sous 48 heures ouvrées avec la ou les régies les plus pertinentes pour votre objectif, votre zone et votre budget. Le service est gratuit et sans engagement pour l'annonceur.

La Lettre Pro de la Radio est un média indépendant : la mise en relation n'est jamais exclusive et ne modifie ni les tarifs ni les conditions que vous négocierez avec les régies.

À propos : service opéré par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l'industrie radio et audio en France depuis 2013. Contact direct : redaction@lalettre.pro. Les données du formulaire sont hébergées en Europe et conservées 12 mois au maximum.

Free matchmaking service, response within 48 working hours

Planning a radio or audio advertising campaign in France? This page helps you frame your project, gives you budget benchmarks, and connects you free of charge with the advertising sales houses that match your needs. The service is operated by La Lettre Pro de la Radio, the leading trade publication for the French radio and audio industry, with full independence: we do not sell airtime, we point you to the right people.

The 5 questions to ask yourself before writing to us

  • Your objective: awareness, store or website traffic, dated promotion, recruitment?
  • Your target: general public, young audiences, female purchase decision-makers, upmarket, a specific community?
  • Your area: national, one or several regions, a metropolitan area?
  • Your budget: digital audio starts at a few thousand euros, local radio is affordable for SMEs (self-service campaigns from EUR 500 at some sales houses), a national campaign runs to tens of thousands of euros. Benchmark: a 30-second spot on a major national station averages EUR 5,776 gross (LLP Index, Q3 2026).
  • Your timing: a spot can be produced in a few days, but the best slots are booked in advance.

To go deeper: the full comparison of rates, CPMs and budgets by sales house and the index of reference files by sales house.

Describe your project, we will connect you

Thank you! Your request has been recorded. Our team will get back to you within 48 working hours.
Sending failed. Please try again in a moment, or write to us directly: redaction@lalettre.pro

How it works

  1. Describe your project with the form above, in 2 minutes.
  2. Our newsroom qualifies your request: we know every sales house, every station and every format on the French market.
  3. We connect you within 48 working hours with the sales house or houses best suited to your objective, area and budget. The service is free and without commitment for the advertiser.

La Lettre Pro de la Radio is an independent publication: the introduction is never exclusive and does not affect the rates or terms you will negotiate with the sales houses.

About: a service operated by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013. Direct contact: redaction@lalettre.pro. Form data is hosted in Europe and kept for a maximum of 12 months.



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