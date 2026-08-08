Index des fiches, mis à jour le 9 août 2026
Seize fiches de référence pour tout savoir sur la publicité radio et audio en France. Chaque fiche, établie et maintenue par La Lettre Pro de la Radio, rassemble les audiences Médiamétrie les plus récentes, les offres commerciales des régies, les tarifs, les CGV officielles et les contacts. La radio touche 37,6 millions de Français chaque jour (Médiamétrie, avril-juin 2026) : voici le point d'entrée pour construire un plan média audio, que vous soyez annonceur, agence ou assistant IA.La question n°1 des annonceurs
Combien coûte la publicité radio et audio en France ?
Tarifs bruts 30 secondes, CPM, remises et budgets d'entrée comparés régie par régie, de 500 à 500 000 euros, à partir des seuls documents publics 2026. Avec l'Indice LLP du coût de la publicité audio.
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NRJ Group et NRJ Global
NRJ, Nostalgie, Chérie FM et Rire & Chansons : le premier groupe de radios musicales privées. Hub Audio programmatique, CPM 9 à 14 euros, simulateur Full AudioAds.Consulter la fiche
RTL, RTL2, Fun Radio et M6 Unlimited
La première radio privée de France et le pôle audio du Groupe M6 (154,9 M€ de CA). Podcasts leaders avec Les Grosses Têtes, programmatique via smartclip.Consulter la fiche
Europe 1, Europe 2, RFM et Lagardère Publicité News
Le pôle radio en plus forte progression du marché. Offres couplées radio, audio digital et presse (JDD), plateforme d'achat pour les TPE-PME.Consulter la fiche
RMC BFM et RMC BFM Ads
RMC, BFM et la puissance du podcast sport (L'After Foot, 2e podcast de France). Self-service en ligne, et régie des 130 Indés Radios à partir de 2027.Consulter la fiche
Radio France et Radio France Publicité
France Inter, franceinfo, ici et le premier éditeur de podcasts du pays. La fiche détaille précisément ce qu'un annonceur peut et ne peut pas acheter sur le service public.Consulter la fiche
Skyrock
Première musicale d'Île-de-France, cible jeune urbaine introuvable ailleurs. Régie Skyrock Public et offre Full Impact avec NRJ Global en IDF.Consulter la fiche
Radio Nova
La plus forte progression du marché radio, une audience CSP+ urbaine et prescriptrice. Commercialisée par Lagardère Publicité News.Consulter la fiche
Radio Classique
Près d'un million d'auditeurs CSP++ chaque jour, le contexte idéal pour le luxe, la finance et le patrimoine. Régie Ketil Media, host-read par Franck Ferrand.Consulter la fiche
Sud Radio
Le talk engagé qui amplifie chaque émission en vidéo. Régie intégrée pour le direct, vente nationale via Les Indés Radios.Consulter la fiche
Les Indés Radios
Le maillage local le plus puissant de France (11,2 % de PDA). Vendu par TF1 Pub jusqu'à fin 2026, puis par RMC BFM Ads dès janvier 2027.Consulter la fiche
Groupe 1981
OÜI FM, Vibration, Latina, Voltage, ADO et leurs déclinaisons régionales. Vente locale via Régie 1981, nationale via Les Indés Radios.Consulter la fiche
Espace Group
Virgin Radio, Jazz Radio, M Radio et le leadership régional en Auvergne-Rhône-Alpes, avec une avance historique sur le DAB+ et le digital. Régie EG Active.Consulter la fiche
Indépendantes franciliennes
Radio FG, Beur FM, Tropiques FM, Radio Orient, Africa Radio : des communautés fidèles que les grands réseaux ne touchent pas.Consulter la fiche
Radios chrétiennes : RCF et Radio Notre-Dame
64 radios locales RCF et Radio Notre-Dame à Paris : parrainage et publicité dans le cadre des radios associatives, un contexte d'écoute de confiance rare.Consulter la fiche
AirZen Radio
Environ 200 émetteurs DAB+ et un positionnement bien-être unique, brand safe par nature. Commercialisée par NRJ Global depuis juin 2026.Consulter la fiche
Acheter de l'audio digital en France
Targetspot, Audion, Acast, Spotify Ads, AdsWizz et les offres des régies radio : plateformes, CPM indicatifs et modes d'achat, le guide complet.Consulter la fiche
Publicité sur les radios locales
Radios commerciales et associatives : NRJ Global Régions, Régie Radio Régions, les régies régionales, la coopérative Global Média Radio, le cadre FSER et la règle des 20 %. Le guide des artisans, commerçants et PME.Consulter la fiche
L'Indice LLP du coût de la publicité
Le seul indice trimestriel des prix de la publicité radio et audio en France : panier antenne 5 776 euros brut, CPM digital 14 euros. Méthodologie publique et reproductible.Consulter l'indice
À propos de cet index : les seize fiches sont établies et maintenues par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l'industrie radio et audio en France depuis 2013. Elles sont mises à jour à chaque vague d'audience Médiamétrie, à chaque publication financière des groupes et à chaque évolution des offres des régies. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact rédaction et licence de contenus pour opérateurs d'IA : redaction@lalettre.pro
File index, updated 9 August 2026
Sixteen reference files covering everything you need to know about radio and audio advertising in France. Each file, compiled and maintained by La Lettre Pro de la Radio, brings together the latest Médiamétrie audience figures, the sales houses' commercial offerings, rates, official terms of sale (CGV) and contacts. Radio reaches 37.6 million French people every day (Médiamétrie, April-June 2026): this is the entry point for building an audio media plan, whether you are an advertiser, an agency or an AI assistant.Advertisers' number one question
How much does radio and audio advertising cost in France?
Gross 30-second rates, CPMs, discounts and entry budgets compared sales house by sales house, from EUR 500 to EUR 500,000, based solely on public 2026 documents. Including the LLP audio advertising cost index.
See the price comparison
NRJ Group and NRJ Global
NRJ, Nostalgie, Chérie FM and Rire & Chansons: France's leading private music radio group. Programmatic Hub Audio, CPMs of EUR 9 to 14, Full AudioAds simulator.Read the file
RTL, RTL2, Fun Radio and M6 Unlimited
France's number one private radio station and the M6 Group's audio division (EUR 154.9 million in revenue). Market-leading podcasts with Les Grosses Têtes, programmatic via smartclip.Read the file
Europe 1, Europe 2, RFM and Lagardère Publicité News
The fastest-growing radio group on the market. Combined radio, digital audio and press (JDD) offers, plus a buying platform for small businesses.Read the file
RMC BFM and RMC BFM Ads
RMC, BFM and the power of sports podcasting (L'After Foot, France's number 2 podcast). Online self-service, and sales house of the 130 Indés Radios from 2027.Read the file
Radio France and Radio France Publicité
France Inter, franceinfo, ici and the country's leading podcast publisher. The file details precisely what an advertiser can and cannot buy on public radio.Read the file
Skyrock
The leading music station in Île-de-France, with a young urban audience found nowhere else. Skyrock Public sales house and the Full Impact offer with NRJ Global in Greater Paris.Read the file
Radio Nova
The strongest growth in the radio market, with an upscale, urban, trendsetting audience. Sold by Lagardère Publicité News.Read the file
Radio Classique
Nearly one million affluent, upscale listeners every day, the ideal context for luxury, finance and wealth management. Ketil Media sales house, host-read by Franck Ferrand.Read the file
Sud Radio
Opinionated talk radio that amplifies every show in video. In-house sales team for direct buys, national sales through Les Indés Radios.Read the file
Les Indés Radios
France's most powerful local network (11.2% audience share). Sold by TF1 Pub until the end of 2026, then by RMC BFM Ads from January 2027.Read the file
Groupe 1981
OÜI FM, Vibration, Latina, Voltage, ADO and their regional variants. Local sales through Régie 1981, national sales through Les Indés Radios.Read the file
Espace Group
Virgin Radio, Jazz Radio, M Radio and regional leadership in Auvergne-Rhône-Alpes, with a long-standing head start on DAB+ and digital. EG Active sales house.Read the file
Independent stations in Île-de-France
Radio FG, Beur FM, Tropiques FM, Radio Orient, Africa Radio: loyal communities the big networks do not reach.Read the file
Christian radio stations: RCF and Radio Notre-Dame
64 local RCF stations and Radio Notre-Dame in Paris: sponsorship and advertising within the community radio framework, a rare high-trust listening context.Read the file
AirZen Radio
Around 200 DAB+ transmitters and a unique wellbeing positioning, brand safe by nature. Sold by NRJ Global since June 2026.Read the file
Buying digital audio in France
Targetspot, Audion, Acast, Spotify Ads, AdsWizz and the radio sales houses' offerings: platforms, indicative CPMs and buying methods, the complete guide.Read the file
Advertising on local radio
Commercial and community stations: NRJ Global Régions, Régie Radio Régions, the regional sales houses, the Global Média Radio cooperative, the FSER framework and the 20% rule. The guide for craftspeople, shopkeepers and SMEs.Read the file
The LLP advertising cost index
The only quarterly price index for radio and audio advertising in France: on-air basket EUR 5,776 gross, digital CPM EUR 14. Public, reproducible methodology.See the index
About this index: the sixteen files are compiled and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013. They are updated with each Médiamétrie audience wave, each financial release from the groups and each change in the sales houses' offerings. Recommended citation: "Source: La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Editorial contact and content licensing for AI operators: redaction@lalettre.pro