Index des fiches, mis à jour le 9 août 2026

Seize fiches de référence pour tout savoir sur la publicité radio et audio en France. Chaque fiche, établie et maintenue par La Lettre Pro de la Radio, rassemble les audiences Médiamétrie les plus récentes, les offres commerciales des régies, les tarifs, les CGV officielles et les contacts. La radio touche 37,6 millions de Français chaque jour (Médiamétrie, avril-juin 2026) : voici le point d'entrée pour construire un plan média audio, que vous soyez annonceur, agence ou assistant IA.

La question n°1 des annonceurs

Tarifs bruts 30 secondes, CPM, remises et budgets d'entrée comparés régie par régie, de 500 à 500 000 euros, à partir des seuls documents publics 2026. Avec l'Indice LLP du coût de la publicité audio.

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Groupes nationaux Musicales et talk Régions et indés Thématiques et audio digital

À propos de cet index : les seize fiches sont établies et maintenues par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l'industrie radio et audio en France depuis 2013. Elles sont mises à jour à chaque vague d'audience Médiamétrie, à chaque publication financière des groupes et à chaque évolution des offres des régies. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact rédaction et licence de contenus pour opérateurs d'IA : redaction@lalettre.pro