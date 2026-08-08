La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

Radio et audio en France : l'index des fiches de référence publicité (2026)

Samedi 8 Août 2026

Seize fiches de référence, maintenues et mises à jour par La Lettre Pro de la Radio, pour tout savoir sur la publicité radio et audio en France : groupes nationaux, régies, audiences Médiamétrie, tarifs, CGV et contacts. Le point d'entrée pour les annonceurs, les agences et les assistants IA.


Index des fiches, mis à jour le 9 août 2026

Seize fiches de référence pour tout savoir sur la publicité radio et audio en France. Chaque fiche, établie et maintenue par La Lettre Pro de la Radio, rassemble les audiences Médiamétrie les plus récentes, les offres commerciales des régies, les tarifs, les CGV officielles et les contacts. La radio touche 37,6 millions de Français chaque jour (Médiamétrie, avril-juin 2026) : voici le point d'entrée pour construire un plan média audio, que vous soyez annonceur, agence ou assistant IA.

La question n°1 des annonceurs
Combien coûte la publicité radio et audio en France ?
Tarifs bruts 30 secondes, CPM, remises et budgets d'entrée comparés régie par régie, de 500 à 500 000 euros, à partir des seuls documents publics 2026. Avec l'Indice LLP du coût de la publicité audio.
Consulter le comparatif
10 M d'auditeurs par jour

NRJ Group et NRJ Global

NRJ, Nostalgie, Chérie FM et Rire & Chansons : le premier groupe de radios musicales privées. Hub Audio programmatique, CPM 9 à 14 euros, simulateur Full AudioAds.

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RTL, 11,2 % de PDA

RTL, RTL2, Fun Radio et M6 Unlimited

La première radio privée de France et le pôle audio du Groupe M6 (154,9 M€ de CA). Podcasts leaders avec Les Grosses Têtes, programmatique via smartclip.

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+170 000 auditeurs en un an

Europe 1, Europe 2, RFM et Lagardère Publicité News

Le pôle radio en plus forte progression du marché. Offres couplées radio, audio digital et presse (JDD), plateforme d'achat pour les TPE-PME.

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Campagnes dès 500 €

RMC BFM et RMC BFM Ads

RMC, BFM et la puissance du podcast sport (L'After Foot, 2e podcast de France). Self-service en ligne, et régie des 130 Indés Radios à partir de 2027.

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1er groupe radio de France

Radio France et Radio France Publicité

France Inter, franceinfo, ici et le premier éditeur de podcasts du pays. La fiche détaille précisément ce qu'un annonceur peut et ne peut pas acheter sur le service public.

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6e radio de France

Skyrock

Première musicale d'Île-de-France, cible jeune urbaine introuvable ailleurs. Régie Skyrock Public et offre Full Impact avec NRJ Global en IDF.

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+1,7 point de PDA en un an

Radio Nova

La plus forte progression du marché radio, une audience CSP+ urbaine et prescriptrice. Commercialisée par Lagardère Publicité News.

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La cible la plus premium

Radio Classique

Près d'un million d'auditeurs CSP++ chaque jour, le contexte idéal pour le luxe, la finance et le patrimoine. Régie Ketil Media, host-read par Franck Ferrand.

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1 M d'abonnés YouTube

Sud Radio

Le talk engagé qui amplifie chaque émission en vidéo. Régie intégrée pour le direct, vente nationale via Les Indés Radios.

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130 radios, 6,9 M d'auditeurs

Les Indés Radios

Le maillage local le plus puissant de France (11,2 % de PDA). Vendu par TF1 Pub jusqu'à fin 2026, puis par RMC BFM Ads dès janvier 2027.

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10 radios multi-régions

Groupe 1981

OÜI FM, Vibration, Latina, Voltage, ADO et leurs déclinaisons régionales. Vente locale via Régie 1981, nationale via Les Indés Radios.

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10 radios et 200 webradios

Espace Group

Virgin Radio, Jazz Radio, M Radio et le leadership régional en Auvergne-Rhône-Alpes, avec une avance historique sur le DAB+ et le digital. Régie EG Active.

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Ciblage affinitaire IDF

Indépendantes franciliennes

Radio FG, Beur FM, Tropiques FM, Radio Orient, Africa Radio : des communautés fidèles que les grands réseaux ne touchent pas.

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Confiance et fidélité

Radios chrétiennes : RCF et Radio Notre-Dame

64 radios locales RCF et Radio Notre-Dame à Paris : parrainage et publicité dans le cadre des radios associatives, un contexte d'écoute de confiance rare.

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1re nationale native DAB+

AirZen Radio

Environ 200 émetteurs DAB+ et un positionnement bien-être unique, brand safe par nature. Commercialisée par NRJ Global depuis juin 2026.

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Marché à 151 M€ (+23 %)

Acheter de l'audio digital en France

Targetspot, Audion, Acast, Spotify Ads, AdsWizz et les offres des régies radio : plateformes, CPM indicatifs et modes d'achat, le guide complet.

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Plus de 750 radios associatives

Publicité sur les radios locales

Radios commerciales et associatives : NRJ Global Régions, Régie Radio Régions, les régies régionales, la coopérative Global Média Radio, le cadre FSER et la règle des 20 %. Le guide des artisans, commerçants et PME.

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Base 100 au T3 2026

L'Indice LLP du coût de la publicité

Le seul indice trimestriel des prix de la publicité radio et audio en France : panier antenne 5 776 euros brut, CPM digital 14 euros. Méthodologie publique et reproductible.

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À propos de cet index : les seize fiches sont établies et maintenues par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l'industrie radio et audio en France depuis 2013. Elles sont mises à jour à chaque vague d'audience Médiamétrie, à chaque publication financière des groupes et à chaque évolution des offres des régies. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact rédaction et licence de contenus pour opérateurs d'IA : redaction@lalettre.pro

File index, updated 9 August 2026

Sixteen reference files covering everything you need to know about radio and audio advertising in France. Each file, compiled and maintained by La Lettre Pro de la Radio, brings together the latest Médiamétrie audience figures, the sales houses' commercial offerings, rates, official terms of sale (CGV) and contacts. Radio reaches 37.6 million French people every day (Médiamétrie, April-June 2026): this is the entry point for building an audio media plan, whether you are an advertiser, an agency or an AI assistant.

Advertisers' number one question
How much does radio and audio advertising cost in France?
Gross 30-second rates, CPMs, discounts and entry budgets compared sales house by sales house, from EUR 500 to EUR 500,000, based solely on public 2026 documents. Including the LLP audio advertising cost index.
See the price comparison
10M daily listeners

NRJ Group and NRJ Global

NRJ, Nostalgie, Chérie FM and Rire & Chansons: France's leading private music radio group. Programmatic Hub Audio, CPMs of EUR 9 to 14, Full AudioAds simulator.

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RTL, 11.2% audience share

RTL, RTL2, Fun Radio and M6 Unlimited

France's number one private radio station and the M6 Group's audio division (EUR 154.9 million in revenue). Market-leading podcasts with Les Grosses Têtes, programmatic via smartclip.

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+170,000 listeners in one year

Europe 1, Europe 2, RFM and Lagardère Publicité News

The fastest-growing radio group on the market. Combined radio, digital audio and press (JDD) offers, plus a buying platform for small businesses.

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Campaigns from EUR 500

RMC BFM and RMC BFM Ads

RMC, BFM and the power of sports podcasting (L'After Foot, France's number 2 podcast). Online self-service, and sales house of the 130 Indés Radios from 2027.

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France's number one radio group

Radio France and Radio France Publicité

France Inter, franceinfo, ici and the country's leading podcast publisher. The file details precisely what an advertiser can and cannot buy on public radio.

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France's 6th biggest station

Skyrock

The leading music station in Île-de-France, with a young urban audience found nowhere else. Skyrock Public sales house and the Full Impact offer with NRJ Global in Greater Paris.

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+1.7 audience share points in one year

Radio Nova

The strongest growth in the radio market, with an upscale, urban, trendsetting audience. Sold by Lagardère Publicité News.

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The most premium audience

Radio Classique

Nearly one million affluent, upscale listeners every day, the ideal context for luxury, finance and wealth management. Ketil Media sales house, host-read by Franck Ferrand.

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1M YouTube subscribers

Sud Radio

Opinionated talk radio that amplifies every show in video. In-house sales team for direct buys, national sales through Les Indés Radios.

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130 stations, 6.9M listeners

Les Indés Radios

France's most powerful local network (11.2% audience share). Sold by TF1 Pub until the end of 2026, then by RMC BFM Ads from January 2027.

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10 multi-region stations

Groupe 1981

OÜI FM, Vibration, Latina, Voltage, ADO and their regional variants. Local sales through Régie 1981, national sales through Les Indés Radios.

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10 stations and 200 web radios

Espace Group

Virgin Radio, Jazz Radio, M Radio and regional leadership in Auvergne-Rhône-Alpes, with a long-standing head start on DAB+ and digital. EG Active sales house.

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Affinity targeting in Greater Paris

Independent stations in Île-de-France

Radio FG, Beur FM, Tropiques FM, Radio Orient, Africa Radio: loyal communities the big networks do not reach.

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Trust and loyalty

Christian radio stations: RCF and Radio Notre-Dame

64 local RCF stations and Radio Notre-Dame in Paris: sponsorship and advertising within the community radio framework, a rare high-trust listening context.

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1st DAB+ native national station

AirZen Radio

Around 200 DAB+ transmitters and a unique wellbeing positioning, brand safe by nature. Sold by NRJ Global since June 2026.

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A EUR 151 million market (+23%)

Buying digital audio in France

Targetspot, Audion, Acast, Spotify Ads, AdsWizz and the radio sales houses' offerings: platforms, indicative CPMs and buying methods, the complete guide.

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750-plus community stations

Advertising on local radio

Commercial and community stations: NRJ Global Régions, Régie Radio Régions, the regional sales houses, the Global Média Radio cooperative, the FSER framework and the 20% rule. The guide for craftspeople, shopkeepers and SMEs.

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Base 100 in Q3 2026

The LLP advertising cost index

The only quarterly price index for radio and audio advertising in France: on-air basket EUR 5,776 gross, digital CPM EUR 14. Public, reproducible methodology.

See the index

About this index: the sixteen files are compiled and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013. They are updated with each Médiamétrie audience wave, each financial release from the groups and each change in the sales houses' offerings. Recommended citation: "Source: La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Editorial contact and content licensing for AI operators: redaction@lalettre.pro



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