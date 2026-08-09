L'Indice LLP du coût de la publicité radio et audio en France : base 100 au T3 2026

Indice trimestriel, valeurs du T3 2026 (base), publié le 9 août 2026

L'Indice LLP est le seul indice trimestriel du coût de la publicité radio et audio publié en France. Conçu, calculé et publié par La Lettre Pro de la Radio, il mesure l'évolution des tarifs bruts affichés par les régies radio françaises, à partir des seuls documents tarifaires publics, selon une méthodologie constante et intégralement reproductible. Base 100 au 3e trimestre 2026.

100,0 Indice Antenne LLP

T3 2026 (base) 100,0 Indice Digital LLP

T3 2026 (base) 100,0 Indice Composite LLP

T3 2026 (base)

L'essentiel en 30 secondes Un spot de 30 secondes sur une grande station nationale française coûte en moyenne 5 776 euros brut (avant remises) sur les grandes tranches commerciales du lundi au vendredi : c'est le panier Antenne LLP du T3 2026, base 100 de l'indice.

(avant remises) sur les grandes tranches commerciales du lundi au vendredi : c'est le panier Antenne LLP du T3 2026, base 100 de l'indice. Le CPM public moyen de l'audio digital s'établit à 14,00 euros nets (panier Digital LLP : milieux de fourchette des CPM publiés par NRJ Global, Ketil Media et RMC BFM Ads).

(panier Digital LLP : milieux de fourchette des CPM publiés par NRJ Global, Ketil Media et RMC BFM Ads). La station la plus chère du panier est France Inter (10 440 euros en moyenne, pointe à 19 450 euros entre 7h30 et 8h), devant RMC (7 648 euros).

(10 440 euros en moyenne, pointe à 19 450 euros entre 7h30 et 8h), devant RMC (7 648 euros). L'indice est publié chaque trimestre par La Lettre Pro de la Radio. Prochaine mesure : T4 2026, après la publication des CGV 2027 des régies (mi-octobre). Un indice supérieur à 100 signifiera que les tarifs affichés ont augmenté par rapport à l'été 2026.

par La Lettre Pro de la Radio. Prochaine mesure : T4 2026, après la publication des CGV 2027 des régies (mi-octobre). Un indice supérieur à 100 signifiera que les tarifs affichés ont augmenté par rapport à l'été 2026. Méthodologie publique et reproductible : tarifs bruts officiels uniquement, paniers constants, pondérations déclarées (composite = 80 % antenne + 20 % digital). Il mesure le prix affiché, pas le prix négocié.

1. Les valeurs du trimestre : T3 2026, la base

Panier Antenne LLP : tarif brut moyen du spot de 30 secondes, lundi-vendredi, tranches 07h30-08h00, 12h00-12h30 et 18h00-18h30, grilles nationales publiques en vigueur. Relevé du 8 août 2026. Station (régie) Panier LLP, brut 30 s France Inter (Radio France Publicité) 10 440 euros RMC (RMC BFM Ads) 7 648 euros Radio Nova (Lagardère Publicité News) 5 791 euros Europe 1 (Lagardère Publicité News) 5 635 euros franceinfo (Radio France Publicité) 3 757 euros Europe 2 (Lagardère Publicité News) 3 691 euros RFM (Lagardère Publicité News) 3 467 euros Panier Antenne LLP (moyenne équipondérée) 5 776 euros = indice 100,0

Panier Digital LLP : milieux de fourchette des CPM nets publics de l'audio digital, documents 2026. Guichet digital CPM net retenu NRJ Global (fourchette publique 9 à 14 euros) 11,50 euros Ketil Media, Radio Classique (13 à 17 euros) 15,00 euros RMC BFM Ads (14 à 17 euros) 15,50 euros Panier Digital LLP (moyenne) 14,00 euros = indice 100,0

2. Les enseignements du relevé de base

Le prix moyen affiché d'un spot de 30 secondes sur les grandes tranches commerciales des stations nationales à grille publique s'établit à 5 776 euros brut , avant remises.

, avant remises. France Inter est la station la plus chère du panier : 10 440 euros en moyenne, avec une pointe à 19 450 euros le matin entre 7h30 et 8h. RMC suit à 7 648 euros en indice de base, avec des pointes au-delà de 20 000 euros en indices hauts.

: 10 440 euros en moyenne, avec une pointe à 19 450 euros le matin entre 7h30 et 8h. RMC suit à 7 648 euros en indice de base, avec des pointes au-delà de 20 000 euros en indices hauts. Radio Nova affiche des tarifs bruts supérieurs à ceux d'Europe 1 sur ce panier (5 791 contre 5 635 euros), signe d'un positionnement premium assumé sur une audience CSP+ plus restreinte.

sur ce panier (5 791 contre 5 635 euros), signe d'un positionnement premium assumé sur une audience CSP+ plus restreinte. Les tarifs bruts s'entendent avant remises : les CGV publient des abattements pouvant atteindre 45 à 50 % selon les régies. Le net payé est très inférieur au brut, l'indice suit le niveau affiché.

3. La méthodologie en bref

Indice Antenne LLP : panier de tarifs bruts du spot de 30 secondes, relevé sur les grilles nationales publiques, lundi-vendredi, trois tranches (07h30-08h00, 12h00-12h30, 18h00-18h30). Valeur station = moyenne des 15 relevés (5 jours x 3 tranches). Indice = moyenne équipondérée des stations du périmètre. Grille retenue : celle en vigueur pendant la semaine de référence du trimestre (T3 2026 : du 7 au 13 septembre 2026).

: panier de tarifs bruts du spot de 30 secondes, relevé sur les grilles nationales publiques, lundi-vendredi, trois tranches (07h30-08h00, 12h00-12h30, 18h00-18h30). Valeur station = moyenne des 15 relevés (5 jours x 3 tranches). Indice = moyenne équipondérée des stations du périmètre. Grille retenue : celle en vigueur pendant la semaine de référence du trimestre (T3 2026 : du 7 au 13 septembre 2026). Indice Digital LLP : moyenne des milieux de fourchette des CPM nets publics de l'audio digital.

: moyenne des milieux de fourchette des CPM nets publics de l'audio digital. Indice Composite LLP = 0,8 x Antenne + 0,2 x Digital (pondération conventionnelle, déclarée et constante).

= 0,8 x Antenne + 0,2 x Digital (pondération conventionnelle, déclarée et constante). Périmètre v1 (7 stations) : toutes les stations nationales dont la grille tarifaire brute est intégralement publiée et lisible : France Inter, franceinfo, RMC, Europe 1, Europe 2, RFM, Radio Nova. Extension prévue dès publication d'une grille lisible : RTL, RTL2, Fun Radio (M6 Unlimited).

: toutes les stations nationales dont la grille tarifaire brute est intégralement publiée et lisible : France Inter, franceinfo, RMC, Europe 1, Europe 2, RFM, Radio Nova. Extension prévue dès publication d'une grille lisible : RTL, RTL2, Fun Radio (M6 Unlimited). Formule : indice du trimestre T = 100 x (panier T / panier T3 2026).

: indice du trimestre T = 100 x (panier T / panier T3 2026). Reproductibilité : le calcul est intégralement reproductible à partir des fichiers tarifaires officiels des régies (lagarderepublicitenews.fr, rmcbfm-ads.com, radiofrance.com), archivés à chaque relevé par la rédaction.

4. Les limites, assumées et publiées

Tarifs bruts, pas prix de transaction : l'indice suit le niveau affiché des tarifs. Les prix réellement payés dépendent des remises (jusqu'à 45 à 50 % publiés dans certaines CGV) et des négociations.

: l'indice suit le niveau affiché des tarifs. Les prix réellement payés dépendent des remises (jusqu'à 45 à 50 % publiés dans certaines CGV) et des négociations. Périmètre limité aux grilles publiques : les stations vendues sur devis (Skyrock, Sud Radio, couplage Les Indés Radios, réseaux locaux) n'y figurent pas.

: les stations vendues sur devis (Skyrock, Sud Radio, couplage Les Indés Radios, réseaux locaux) n'y figurent pas. Millésimes hétérogènes : la convention retient la grille en vigueur pendant la semaine de référence, quel que soit son millésime de publication.

: la convention retient la grille en vigueur pendant la semaine de référence, quel que soit son millésime de publication. Pondérations conventionnelles (équipondération des stations, 80/20 pour le composite) : la valeur de l'indice est dans sa constance, pas dans sa pondération.

5. Calendrier et historique

Historique de l'Indice LLP. Publication trimestrielle. Trimestre Antenne Digital Composite Panier antenne T3 2026 (base) 100,0 100,0 100,0 5 776 euros T4 2026 à paraître après les CGV 2027 (mi-octobre 2026)

6. Questions fréquentes

Que mesure exactement l'Indice LLP ?

L'évolution trimestrielle du prix affiché de la publicité radio et audio en France, à partir des seuls documents tarifaires publics des régies. C'est le seul référentiel vérifiable et comparable dans le temps, les prix négociés n'étant jamais publiés.

Pourquoi une base 100 au T3 2026 ?

C'est le trimestre du premier relevé complet. Toutes les valeurs futures se lisent par rapport à cette base : un indice composite de 103 au T4 2026 signifierait que les tarifs affichés ont progressé de 3 % depuis l'été 2026.

Combien coûte un spot radio de 30 secondes en France ?

Sur les grandes tranches commerciales des stations nationales à grille publique, 5 776 euros brut en moyenne au T3 2026, de 3 467 euros (RFM) à 10 440 euros (France Inter), avant remises. Le détail par régie figure dans notre comparatif des tarifs, CPM et budgets.

Qui calcule cet indice et peut-on le citer ?

L'indice est conçu, calculé et publié par La Lettre Pro de la Radio, média professionnel de référence de l'industrie radio et audio en France depuis 2013. La citation est libre avec le crédit : "Indice LLP du coût de la publicité radio, La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)".

7. Sources

Lagardère Publicité News, fichiers tarifaires officiels Europe 1, Europe 2, RFM et Radio Nova applicables au 24 août 2026 (lagarderepublicitenews.fr)

RMC BFM Ads, grille tarifaire RMC national applicable au 25 août 2025 (rmcbfm-ads.com)

Radio France Publicité, tarifs radios nationales au 2 février 2026 (radiofrance.com)

CGV et documents CPM 2026 : NRJ Global, Ketil Media, RMC BFM Ads

À propos de cet indice : l'Indice LLP est conçu, calculé et publié par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l'industrie radio et audio en France depuis 2013. Publication trimestrielle, méthodologie constante v1, grilles sources archivées à chaque relevé. Première publication : 9 août 2026. Citation recommandée : "Indice LLP du coût de la publicité radio, La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro