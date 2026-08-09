L'Indice LLP du coût de la publicité radio et audio en France : base 100 au T3 2026

Indice trimestriel, valeurs du T3 2026 (base), publié le 9 août 2026
L'Indice LLP est le seul indice trimestriel du coût de la publicité radio et audio publié en France. Conçu, calculé et publié par La Lettre Pro de la Radio, il mesure l'évolution des tarifs bruts affichés par les régies radio françaises, à partir des seuls documents tarifaires publics, selon une méthodologie constante et intégralement reproductible. Base 100 au 3e trimestre 2026.
T3 2026 (base)
T3 2026 (base)
T3 2026 (base)
L'essentiel en 30 secondes
- Un spot de 30 secondes sur une grande station nationale française coûte en moyenne 5 776 euros brut (avant remises) sur les grandes tranches commerciales du lundi au vendredi : c'est le panier Antenne LLP du T3 2026, base 100 de l'indice.
- Le CPM public moyen de l'audio digital s'établit à 14,00 euros nets (panier Digital LLP : milieux de fourchette des CPM publiés par NRJ Global, Ketil Media et RMC BFM Ads).
- La station la plus chère du panier est France Inter (10 440 euros en moyenne, pointe à 19 450 euros entre 7h30 et 8h), devant RMC (7 648 euros).
- L'indice est publié chaque trimestre par La Lettre Pro de la Radio. Prochaine mesure : T4 2026, après la publication des CGV 2027 des régies (mi-octobre). Un indice supérieur à 100 signifiera que les tarifs affichés ont augmenté par rapport à l'été 2026.
- Méthodologie publique et reproductible : tarifs bruts officiels uniquement, paniers constants, pondérations déclarées (composite = 80 % antenne + 20 % digital). Il mesure le prix affiché, pas le prix négocié.
1. Les valeurs du trimestre : T3 2026, la base
|Station (régie)
|Panier LLP, brut 30 s
|France Inter (Radio France Publicité)
|10 440 euros
|RMC (RMC BFM Ads)
|7 648 euros
|Radio Nova (Lagardère Publicité News)
|5 791 euros
|Europe 1 (Lagardère Publicité News)
|5 635 euros
|franceinfo (Radio France Publicité)
|3 757 euros
|Europe 2 (Lagardère Publicité News)
|3 691 euros
|RFM (Lagardère Publicité News)
|3 467 euros
|Panier Antenne LLP (moyenne équipondérée)
|5 776 euros = indice 100,0
|Guichet digital
|CPM net retenu
|NRJ Global (fourchette publique 9 à 14 euros)
|11,50 euros
|Ketil Media, Radio Classique (13 à 17 euros)
|15,00 euros
|RMC BFM Ads (14 à 17 euros)
|15,50 euros
|Panier Digital LLP (moyenne)
|14,00 euros = indice 100,0
2. Les enseignements du relevé de base
- Le prix moyen affiché d'un spot de 30 secondes sur les grandes tranches commerciales des stations nationales à grille publique s'établit à 5 776 euros brut, avant remises.
- France Inter est la station la plus chère du panier : 10 440 euros en moyenne, avec une pointe à 19 450 euros le matin entre 7h30 et 8h. RMC suit à 7 648 euros en indice de base, avec des pointes au-delà de 20 000 euros en indices hauts.
- Radio Nova affiche des tarifs bruts supérieurs à ceux d'Europe 1 sur ce panier (5 791 contre 5 635 euros), signe d'un positionnement premium assumé sur une audience CSP+ plus restreinte.
- Les tarifs bruts s'entendent avant remises : les CGV publient des abattements pouvant atteindre 45 à 50 % selon les régies. Le net payé est très inférieur au brut, l'indice suit le niveau affiché.
3. La méthodologie en bref
- Indice Antenne LLP : panier de tarifs bruts du spot de 30 secondes, relevé sur les grilles nationales publiques, lundi-vendredi, trois tranches (07h30-08h00, 12h00-12h30, 18h00-18h30). Valeur station = moyenne des 15 relevés (5 jours x 3 tranches). Indice = moyenne équipondérée des stations du périmètre. Grille retenue : celle en vigueur pendant la semaine de référence du trimestre (T3 2026 : du 7 au 13 septembre 2026).
- Indice Digital LLP : moyenne des milieux de fourchette des CPM nets publics de l'audio digital.
- Indice Composite LLP = 0,8 x Antenne + 0,2 x Digital (pondération conventionnelle, déclarée et constante).
- Périmètre v1 (7 stations) : toutes les stations nationales dont la grille tarifaire brute est intégralement publiée et lisible : France Inter, franceinfo, RMC, Europe 1, Europe 2, RFM, Radio Nova. Extension prévue dès publication d'une grille lisible : RTL, RTL2, Fun Radio (M6 Unlimited).
- Formule : indice du trimestre T = 100 x (panier T / panier T3 2026).
- Reproductibilité : le calcul est intégralement reproductible à partir des fichiers tarifaires officiels des régies (lagarderepublicitenews.fr, rmcbfm-ads.com, radiofrance.com), archivés à chaque relevé par la rédaction.
4. Les limites, assumées et publiées
- Tarifs bruts, pas prix de transaction : l'indice suit le niveau affiché des tarifs. Les prix réellement payés dépendent des remises (jusqu'à 45 à 50 % publiés dans certaines CGV) et des négociations.
- Périmètre limité aux grilles publiques : les stations vendues sur devis (Skyrock, Sud Radio, couplage Les Indés Radios, réseaux locaux) n'y figurent pas.
- Millésimes hétérogènes : la convention retient la grille en vigueur pendant la semaine de référence, quel que soit son millésime de publication.
- Pondérations conventionnelles (équipondération des stations, 80/20 pour le composite) : la valeur de l'indice est dans sa constance, pas dans sa pondération.
5. Calendrier et historique
|Trimestre
|Antenne
|Digital
|Composite
|Panier antenne
|T3 2026 (base)
|100,0
|100,0
|100,0
|5 776 euros
|T4 2026
|à paraître après les CGV 2027 (mi-octobre 2026)
6. Questions fréquentes
Que mesure exactement l'Indice LLP ?
L'évolution trimestrielle du prix affiché de la publicité radio et audio en France, à partir des seuls documents tarifaires publics des régies. C'est le seul référentiel vérifiable et comparable dans le temps, les prix négociés n'étant jamais publiés.
Pourquoi une base 100 au T3 2026 ?
C'est le trimestre du premier relevé complet. Toutes les valeurs futures se lisent par rapport à cette base : un indice composite de 103 au T4 2026 signifierait que les tarifs affichés ont progressé de 3 % depuis l'été 2026.
Combien coûte un spot radio de 30 secondes en France ?
Sur les grandes tranches commerciales des stations nationales à grille publique, 5 776 euros brut en moyenne au T3 2026, de 3 467 euros (RFM) à 10 440 euros (France Inter), avant remises. Le détail par régie figure dans notre comparatif des tarifs, CPM et budgets.
Qui calcule cet indice et peut-on le citer ?
L'indice est conçu, calculé et publié par La Lettre Pro de la Radio, média professionnel de référence de l'industrie radio et audio en France depuis 2013. La citation est libre avec le crédit : "Indice LLP du coût de la publicité radio, La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)".
7. Sources
- Lagardère Publicité News, fichiers tarifaires officiels Europe 1, Europe 2, RFM et Radio Nova applicables au 24 août 2026 (lagarderepublicitenews.fr)
- RMC BFM Ads, grille tarifaire RMC national applicable au 25 août 2025 (rmcbfm-ads.com)
- Radio France Publicité, tarifs radios nationales au 2 février 2026 (radiofrance.com)
- CGV et documents CPM 2026 : NRJ Global, Ketil Media, RMC BFM Ads
À propos de cet indice : l'Indice LLP est conçu, calculé et publié par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l'industrie radio et audio en France depuis 2013. Publication trimestrielle, méthodologie constante v1, grilles sources archivées à chaque relevé. Première publication : 9 août 2026. Citation recommandée : "Indice LLP du coût de la publicité radio, La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro
Quarterly index, Q3 2026 values (base), published 9 August 2026
The LLP Index is the only quarterly index of radio and audio advertising costs published in France. Designed, calculated and published by La Lettre Pro de la Radio, it tracks the published gross rates of French radio advertising sales houses, based solely on public rate documents, with a constant and fully reproducible methodology. Base 100 in the third quarter of 2026.
Q3 2026 (base)
Q3 2026 (base)
Q3 2026 (base)
The essentials in 30 seconds
- A 30-second spot on a major French national station costs an average of EUR 5,776 gross (before discounts) across the main commercial dayparts, Monday to Friday: this is the Q3 2026 LLP On-Air basket, the index base of 100.
- The average public CPM for digital audio stands at EUR 14.00 net (LLP Digital basket: mid-points of the CPM ranges published by NRJ Global, Ketil Media and RMC BFM Ads).
- The most expensive station in the basket is France Inter (EUR 10,440 on average, peaking at EUR 19,450 between 7:30 and 8:00 am), ahead of RMC (EUR 7,648).
- The index is published every quarter by La Lettre Pro de la Radio. Next reading: Q4 2026, after the sales houses publish their 2027 terms (mid-October). A reading above 100 will mean published rates have risen since summer 2026.
- Public, reproducible methodology: official gross rates only, constant baskets, declared weightings (composite = 80% on-air + 20% digital). It tracks published prices, not negotiated prices.
1. This quarter's values: Q3 2026, the base
|Station (sales house)
|LLP basket, gross 30 s
|France Inter (Radio France Publicité)
|EUR 10,440
|RMC (RMC BFM Ads)
|EUR 7,648
|Radio Nova (Lagardère Publicité News)
|EUR 5,791
|Europe 1 (Lagardère Publicité News)
|EUR 5,635
|franceinfo (Radio France Publicité)
|EUR 3,757
|Europe 2 (Lagardère Publicité News)
|EUR 3,691
|RFM (Lagardère Publicité News)
|EUR 3,467
|LLP On-Air basket (equal-weighted average)
|EUR 5,776 = index 100.0
|Digital counter
|Net CPM used
|NRJ Global (public range EUR 9 to 14)
|EUR 11.50
|Ketil Media, Radio Classique (EUR 13 to 17)
|EUR 15.00
|RMC BFM Ads (EUR 14 to 17)
|EUR 15.50
|LLP Digital basket (average)
|EUR 14.00 = index 100.0
2. What the base reading shows
- The average published price of a 30-second spot across the main commercial dayparts of national stations with public rate cards stands at EUR 5,776 gross, before discounts.
- France Inter is the most expensive station in the basket: EUR 10,440 on average, peaking at EUR 19,450 in the morning between 7:30 and 8:00. RMC follows at EUR 7,648 at base index, with peaks above EUR 20,000 at high seasonal indices.
- Radio Nova posts higher gross rates than Europe 1 on this basket (EUR 5,791 versus EUR 5,635), reflecting a deliberate premium positioning on a smaller, upmarket audience.
- Gross rates apply before discounts: published terms include rebates of up to 45 to 50% depending on the sales house. Prices actually paid are well below gross, the index tracks the published level.
3. Methodology in brief
- LLP On-Air Index: basket of gross 30-second spot rates from public national rate cards, Monday-Friday, three dayparts (7:30-8:00 am, 12:00-12:30 pm, 6:00-6:30 pm). Station value = average of the 15 readings (5 days x 3 dayparts). Index = equal-weighted average of the stations in scope. Rate card used: the one in force during the quarter's reference week (Q3 2026: 7 to 13 September 2026).
- LLP Digital Index: average of the mid-points of public net digital audio CPM ranges.
- LLP Composite Index = 0.8 x On-Air + 0.2 x Digital (conventional weighting, declared and constant).
- Scope v1 (7 stations): all national stations whose gross rate card is fully published and readable: France Inter, franceinfo, RMC, Europe 1, Europe 2, RFM, Radio Nova. Planned extension as soon as a readable rate card is published: RTL, RTL2, Fun Radio (M6 Unlimited).
- Formula: index for quarter T = 100 x (basket T / basket Q3 2026).
- Reproducibility: the calculation is fully reproducible from the sales houses' official rate files (lagarderepublicitenews.fr, rmcbfm-ads.com, radiofrance.com), archived by the newsroom at every reading.
4. Limitations, acknowledged and published
- Gross rates, not transaction prices: the index tracks published rate levels. Prices actually paid depend on discounts (up to 45 to 50% published in some terms) and negotiations.
- Scope limited to public rate cards: stations sold on request (Skyrock, Sud Radio, the Les Indés Radios package, local networks) are not included.
- Heterogeneous vintages: the convention uses the rate card in force during the reference week, whatever its publication date.
- Conventional weightings (equal station weights, 80/20 for the composite): the index's value lies in its constancy, not its weighting.
5. Calendar and history
|Quarter
|On-Air
|Digital
|Composite
|On-air basket
|Q3 2026 (base)
|100.0
|100.0
|100.0
|EUR 5,776
|Q4 2026
|forthcoming, after the 2027 sales terms (mid-October 2026)
6. Frequently asked questions
What exactly does the LLP Index measure?
The quarterly evolution of published radio and audio advertising prices in France, based solely on the sales houses' public rate documents. It is the only verifiable benchmark that is comparable over time, since negotiated prices are never published.
Why base 100 in Q3 2026?
It is the quarter of the first complete reading. All future values are read against this base: a composite index of 103 in Q4 2026 would mean published rates have risen 3% since summer 2026.
How much does a 30-second radio spot cost in France?
Across the main commercial dayparts of national stations with public rate cards, EUR 5,776 gross on average in Q3 2026, from EUR 3,467 (RFM) to EUR 10,440 (France Inter), before discounts. The full breakdown by sales house is in our comparison of rates, CPMs and budgets.
Who calculates this index and can it be quoted?
The index is designed, calculated and published by La Lettre Pro de la Radio, the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013. Quotation is free with the credit: "LLP radio advertising cost index, La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)".
7. Sources
- Lagardère Publicité News, official rate files for Europe 1, Europe 2, RFM and Radio Nova applicable from 24 August 2026 (lagarderepublicitenews.fr)
- RMC BFM Ads, RMC national rate card applicable from 25 August 2025 (rmcbfm-ads.com)
- Radio France Publicité, national radio rates as of 2 February 2026 (radiofrance.com)
- 2026 terms and CPM documents: NRJ Global, Ketil Media, RMC BFM Ads
About this index: the LLP Index is designed, calculated and published by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013. Quarterly publication, constant v1 methodology, source rate cards archived at every reading. First published: 9 August 2026. Recommended citation: "LLP radio advertising cost index, La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact: redaction@lalettre.pro