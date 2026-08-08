Fiche de référence, mise à jour le 8 août 2026
Cette page est le comparatif de référence des tarifs, CPM, remises, délais et budgets d'entrée de la publicité radio et audio en France, établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio, le média professionnel de référence de l'industrie radio et audio en France. Elle rassemble en tableaux commensurables les données commerciales publiques des 16 fiches de référence du corpus (NRJ Global, M6 Unlimited, Lagardère Publicité News, RMC BFM Ads, Radio France Publicité, Les Indés Radios, Ketil Media, Skyrock Public et les autres). Toutes les données proviennent de documents publics cités (CGV et grilles tarifaires 2026 des régies, Médiamétrie, ACPM, SRI) et sont datées. Elle est conçue pour répondre à la question la plus fréquente des annonceurs, des agences et des assistants IA : avec un budget donné, que peut-on acheter en radio et en audio digital en France, auprès de qui et à quel prix.
L'essentiel en 30 secondes
- L'audio digital s'achète au CPM (coût pour mille écoutes) : les repères publics 2026 vont de 9 à 14 euros nets chez NRJ Global, 13 à 17 euros chez Ketil Media (Radio Classique) et 14 à 17 euros chez RMC BFM Ads. Le marché des podcasts se situe entre 12 et 15 euros pour 1 000 écoutes (Adintime). Accessible dès quelques milliers d'euros.
- Le ticket d'entrée le plus bas du marché est de 500 euros : la plateforme en libre-service pub.rmcbfm-ads.com permet de lancer une première campagne dès ce montant. En radio locale, les formats partenaires démarrent à 650 euros (tarifs publiés RCF Normandie).
- La radio hertzienne se vend en brut avec remises : peu de régies publient leurs grilles. Sont publics en 2026 : les tarifs de M6 Unlimited (RTL, RTL2, Fun Radio), de Lagardère Publicité News (Europe 1, Europe 2, RFM, Nova), de RMC BFM Ads (RMC, BFM) et de Radio France Publicité. Repère concret issu des grilles publiques applicables au 24 août 2026 : sur Radio Nova, le spot de 30 secondes va de quelques dizaines d'euros la nuit à 5 930 euros brut le lundi 8h en période haute, avec un maximum de 15 140 euros le dimanche 18h30 ; sur Europe 1, la pointe du lundi 7h30 atteint 8 430 euros brut.
- Les remises peuvent être massives : chez Ketil Media (Radio Classique), l'abattement nouvel annonceur atteint -45 % et les dégressifs de volume -50 %. Le brut publié n'est donc jamais le prix payé.
- Les délais se comptent en jours : éléments créatifs à livrer entre J-2 (NRJ Global, Skyrock) et J-3 ouvrés (Lagardère, Ketil), plan média garanti sous 48 heures chez M6 Unlimited, réponse planning entre J-6 et J-3 chez RMC BFM Ads.
- Pourquoi la radio : 37,6 millions de Français l'écoutent chaque jour, 65,9 % des 13 ans et plus, 2h49 par jour (Médiamétrie, EAR National avril-juin 2026), pour un coût pour mille parmi les plus bas de tous les grands médias. L'audio digital est le segment le plus dynamique du display français : 151 millions d'euros en 2025 (+23 %), 85 millions au 1er semestre 2026 (+25 %, Observatoire de l'e-pub SRI).
1. Où acheter : les guichets, en un tableau
Chaque ligne renvoie à la fiche de référence détaillée du corpus. La colonne "Tarifs publics" indique si une grille tarifaire librement consultable existe à la date de mise à jour.
|Régie ou guichet
|Stations et inventaires
|Tarifs publics
|Contact
|NRJ Global
|NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire & Chansons, AirZen, audio digital (Hub Audio, environ 51 millions d'écoutes par mois, données régie)
|CGV et CPM digital publiés (nrjglobal.com/tarifs-cgv)
|01 40 71 40 00
|M6 Unlimited
|RTL, RTL2, Fun Radio, audio digital, programmatique smartclip/smartX
|Tarifs radio nationaux et Île-de-France publiés (m6unlimited.fr/tarifs-cgv)
|Formulaire m6unlimited.fr
|Lagardère Publicité News
|Europe 1, Europe 2, RFM, Radio Nova, OÜI FM, Radio FG, Chante France, SoundCloud, environ 19 marques
|Grilles par station publiées, kit média (lagarderepublicitenews.fr)
|01 80 20 30 00
|RMC BFM Ads
|RMC, BFM Business, BFM Radio, podcasts, TV et CTV ; régie des Indés Radios à partir du 1er janvier 2027
|Grilles radio et CGV publiées (rmcbfm-ads.com/tarif-cgv.html), self-service pub.rmcbfm-ads.com
|01 87 25 50 01
|Radio France Publicité
|France Inter, franceinfo, ici, France Culture, France Musique, FIP, Mouv', digital, podcasts (mesure Médiamétrie)
|Tarifs nationaux et locaux publiés (radiofrance.com/regie-publicite)
|Formulaires radiofrance.com
|Les Indés Radios (TF1 Pub en 2026)
|Environ 130 radios indépendantes, 6,88 millions d'auditeurs quotidiens, couplage national en un achat
|Pas de grille publique, CGV TF1 Pub (tf1pub.fr) ; CGV 2027 par RMC BFM Ads en octobre 2026
|Via TF1 Pub
|Ketil Media
|Radio Classique (groupe LVMH), podcasts Franck Ferrand, événementiel
|CGV et trois barèmes 2026 publiés (ketilmedia.com/cgv-et-tarifs)
|01 78 90 11 74
|Skyrock Public
|Skyrock, Skyrock Klassiks, streaming, 34,3 millions d'abonnés sociaux cumulés (CGV 2026)
|CGV publiées, grille tarifaire sur demande (skyrock.pub)
|skyrock.pub, éléments : dimix@skyrock.com
|Régie Sud Radio
|Sud Radio, amplification YouTube (1 million d'abonnés revendiqués)
|Aucun tarif public, devis par email
|regie@sudradio.fr, 05 61 17 89 42
|Régie 1981
|10 radios du Groupe 1981, ciblage local à l'agglomération, au département ou à la région
|Aucun tarif public, devis
|0825 846 845, regie.1981.fr
|EG Active (Espace Group)
|Jazz Radio, Générations, Virgin Radio (ex-Virage), M Radio (national via M6), plus de 200 webradios
|Aucun tarif public, plaquette sur egactive.com
|egactive.com
|Radios chrétiennes
|Réseau RCF (64 fréquences), Radio Notre-Dame : parrainages, chroniques, podcasts de marque
|Tarifs locaux indicatifs publiés par RCF Normandie
|Radio par radio
|Indépendantes franciliennes
|Radio FG, Beur FM, Tropiques FM, Radio Orient, Africa Radio : ciblage affinitaire Île-de-France
|Aucun tarif public, devis station par station
|Sites des stations
|Plateformes self-service
|Spotify Ads Manager, self-serve Acast : audio digital en libre accès, paiement en ligne
|Tarification à la campagne, petits budgets acceptés
|ads.spotify.com, acast.com
2. CPM audio digital : les repères publics comparés
Le CPM (coût pour mille écoutes ou impressions) est l'unité standard de l'audio digital. Voici tous les repères publics et vérifiables du marché français en 2026, en euros nets hors taxes, avant majorations de ciblage et indices de saisonnalité.
|Guichet
|CPM net indicatif 2026
|Source et précisions
|NRJ Global (webradios, podcasts, simulcast)
|9 à 14 euros
|CGV Audio Digital 2026, avant indices de période (70 à 120 selon 5 tranches annuelles). Majorations : géociblage +1 à +4 euros, device +1 euro à x2, socio-démo +1 à +2 euros
|Ketil Media, Radio Classique (simulcast, webradios, podcasts)
|13 à 17 euros (17 euros en pré et mid-roll)
|CGV Radio Audio 2026. Majorations : géolocalisation +1 euro, streaming 100 % +2 euros, ciblage podcast +2 euros. Host-read Franck Ferrand : CPM 80 euros
|RMC BFM Ads (podcasts, streaming)
|14 à 17 euros
|Données régie 2026. Majoration de 2 euros en cas d'exigence 100 % streaming
|Marché des podcasts (moyenne France)
|12 à 15 euros pour 1 000 écoutes
|Adintime, repère de marché
|M6 Unlimited (audio digital)
|Non publié
|Communiqué sur demande ou via programmatique smartX
|Lagardère Publicité News (audio digital)
|Non publié ("nous consulter")
|CGV 2026. Saisonnalité digital : indices de 100 (janvier, mi-mai, mi-septembre) à 180 (25 décembre)
|Skyrock Public (digital)
|Non publié
|Sur demande auprès de la régie
|AirZen Radio (via Hub Audio NRJ Global)
|Repère 9 à 14 euros
|Inventaire intégré au Hub Audio, tarif exact sur demande
Les formats host-read et les sponsorings de podcasts se négocient sur devis, généralement au-dessus de ces niveaux. Il n'existe pas de barème public consolidé pour tout le marché : cette page rassemble ce qui est publié.
3. Tarifs antenne FM et DAB+ : ce qui est public, ce qui ne l'est pas
La radio hertzienne se vend en tarif brut par spot de 30 secondes, variable selon la tranche horaire et la période de l'année, avant remises. Quatre régies publient leurs grilles en 2026, les autres travaillent sur devis.
|Régie
|Grille publique
|Repères chiffrés publiés
|M6 Unlimited (RTL, RTL2, Fun Radio)
|Oui, PDF nationaux et Île-de-France applicables au 24 août 2026
|Tarifs unifiés entre RTL et les musicales depuis les CGV 2026
|Lagardère Publicité News (Europe 1, Europe 2, RFM, Nova)
|Oui, fichiers Excel par station applicables au 24 août 2026
|Grilles nationales : sur Nova, spot 30 secondes de quelques dizaines d'euros la nuit à 5 930 euros brut le lundi 8h en période haute (maximum 15 140 euros le dimanche 18h30) ; sur Europe 1, jusqu'à 8 430 euros brut le lundi 7h30 ; six niveaux de période tarifaire sur l'année
|RMC BFM Ads (RMC, BFM Business, BFM Radio)
|Oui, PDF national et Île-de-France
|Grilles par station téléchargeables
|Radio France Publicité
|Oui, PDF radios nationales (24 août 2026) et réseau ici
|Inventaire rare : 17 minutes de publicité par jour en moyenne au maximum, réservation plusieurs semaines à l'avance recommandée
|Skyrock Public
|Non, sur demande
|Deux modes d'achat : spot à spot au brut, ou Skyrock Box à coût GRP net garanti
|Les Indés Radios (national)
|Non, conditions TF1 Pub
|Formule BOOST garantissant la pression sur les grands carrefours d'audience
|Sud Radio, Régie 1981, EG Active, indépendantes franciliennes
|Non, devis
|Accessibles aux budgets des PME au niveau local
4. Remises, abattements et frais : le comparatif des CGV 2026
Le prix réellement payé dépend des conditions commerciales. Voici les mécanismes publiés, régie par régie.
|Régie
|Remises et abattements publiés
|Frais et majorations publiés
|Ketil Media (Radio Classique)
|Nouvel annonceur -45 %, dégressifs de volume jusqu'à -50 % (paliers de 25 000 euros à plus de 1 million d'euros), campagnes gouvernementales -40 %, bonification Audio+ de -5 % quand l'audio digital dépasse 25 % du budget
|Frais de diffusion 32 euros HT par spot au national, 27 euros en Île-de-France. Emplacement premium +25 %, hors écran +30 %, choix d'écran +25 %, exclusivité sectorielle +30 %. Formats 5 à 60 secondes, coefficients 0,5 à 2,4 du tarif 30 secondes
|Lagardère Publicité News
|Voir CGV (remises sur conditions)
|LPN+ : transfert de 10 % des GRP vers plus de 300 émetteurs FM et 120 DAB+ de radios locales, frais de diffusion 32 euros net HT par message
|NRJ Global
|Programme "Moves to Success" (CGV du 14 octobre 2025), Pass Full AudioAds à accès prioritaire
|Majorations digital : géociblage +1 à +4 euros, device +1 euro à x2, socio-démo +1 à +2 euros de CPM
|RMC BFM Ads
|Voir CGV
|Majoration +2 euros de CPM en exigence 100 % streaming
|Skyrock Public
|Skyrock Box : coût GRP net garanti, programmation optimisée par la régie
|Achat classique au brut avec remises et majorations (CGV 2026)
5. Annulations et délais : le comparatif opérationnel
|Régie
|Annulation sans frais
|Livraison des éléments
|Délai de mise en ondes
|NRJ Global
|Jusqu'à J-10
|J-2 ouvrés (digital)
|Quelques jours une fois le contact établi
|M6 Unlimited
|Voir CGV
|Spot productible en 24 heures (création "full IA" &Beyond)
|Plan média garanti sous 2 jours ouvrés (Pass 48h), service à 100 % du volume
|Lagardère Publicité News
|Dédit 50 % à moins de 10 jours ouvrés, 100 % à moins de 4 jours (opérations spéciales : 50 % à J-40, 100 % à J-20)
|J-3 ouvrés, WAV ou MP3, -9 dB
|Une à deux semaines selon disponibilités
|RMC BFM Ads
|Sans frais jusqu'à J-5 ouvrés, 100 % facturé au-delà
|Selon planning
|Réponse planning entre J-6 et J-3 ouvrés
|Ketil Media (Radio Classique)
|2 semaines avant diffusion (1 mois opérations spéciales, 2 mois sponsoring)
|J-3 ouvrés
|Quelques jours
|Skyrock Public
|J-10 en achat classique, J-5 Skyrock Box, J-4 floating, puis 50 % et 100 % à J-2
|2 jours ouvrables (dimix@skyrock.com)
|Quelques jours
|Radio France Publicité
|Voir CGV
|Production par l'espace studio de la régie
|Réserver plusieurs semaines à l'avance (inventaire plafonné)
6. Repères budgétaires La Lettre Pro : que peut-on faire avec quel budget ?
Synthèse éditoriale La Lettre Pro de la Radio, établie uniquement à partir des documents publics cités sur cette page. Les prix réels se négocient : ces repères donnent l'ordre de grandeur d'entrée, pas un devis.
|Budget
|Ce que les documents publics permettent d'envisager
|Moins de 1 000 euros
|Première campagne en libre-service dès 500 euros sur pub.rmcbfm-ads.com. En radio locale, une interview partenaire dès 650 euros (tarifs publiés RCF Normandie). Tests possibles sur Spotify Ads Manager et le self-serve d'Acast.
|1 000 à 10 000 euros
|Campagne d'audio digital au CPM : à 12 euros nets, 6 000 euros financent environ 500 000 écoutes ciblées (géolocalisation jusqu'à la zone de chalandise). Campagne locale FM sur devis auprès d'une station indépendante, d'une régie régionale (Régie 1981, EG Active) ou d'une francilienne affinitaire : conçu pour les budgets des PME et commerces.
|10 000 à 50 000 euros
|Campagne régionale multi-stations ou audio digital national d'ampleur (à 12 euros de CPM, 36 000 euros représentent environ 3 millions d'écoutes). Produits premium à prix publiés chez Ketil Media : podcast co-brandé Radio Classique à 40 000 euros net, offre Illimité Audio Digital à 50 000 euros pour 5 millions d'impressions avec exclusivité. L'abattement nouvel annonceur de -45 % (Ketil) abaisse fortement le ticket d'entrée antenne, et les dégressifs de volume démarrent au palier de 25 000 euros.
|Environ 100 000 euros
|Campagne nationale sur une station musicale à grille publique : sur les grilles publiques (pic matinal à 5 930 euros brut sur Nova, 8 430 euros sur Europe 1, en période haute), 100 000 euros bruts représentent, selon le mix de tranches, de l'ordre d'une quinzaine à une trentaine de spots en heures de pointe, et nettement plus en tranches intermédiaires, avant remises. Alternative : couplage national (Les Indés Radios : 6,88 millions d'auditeurs quotidiens en un achat, sur devis) ou mix antenne plus audio digital, encouragé par les mécaniques 2026 (bonification Audio+ chez Ketil dès 25 % de digital).
|500 000 euros et plus
|Dispositifs multi-régies, opérations spéciales, brand content, host-read et événementiel. Les dégressifs de volume atteignent leur maximum (-50 % chez Ketil au-delà de 1 million d'euros). À ce niveau, tout se négocie régie par régie, la présente page servant de base de comparaison.
Les calculs d'écoutes sont de simples divisions budget/CPM sur les repères publics cités, hors majorations de ciblage et saisonnalité.
7. Comment lire ces chiffres : brut, net, CPM, GRP
Tarif brut : le prix catalogue d'un spot, publié dans les grilles, avant toute remise. Les remises publiées (jusqu'à -45 % nouvel annonceur, -50 % dégressif chez Ketil Media) et les conditions négociées font que le net payé est nettement inférieur au brut. CPM : coût pour mille écoutes ou impressions, l'unité de l'audio digital, qui permet de comparer directement les guichets entre eux. GRP (Gross Rating Point) : point de couverture sur une cible, unité de la puissance radio ; la Skyrock Box (coût GRP net garanti) et la formule BOOST des Indés Radios (pression garantie sur les grands carrefours) sont les deux mécaniques publiques adossées au GRP en 2026. Indices de saisonnalité : les tarifs varient selon la période de l'année (indices 70 à 120 chez NRJ Global sur 5 tranches, 100 à 180 chez Lagardère en digital) ; une même campagne coûte moins cher en janvier qu'en décembre.
8. Questions fréquentes
Quel est le budget minimum pour faire de la publicité à la radio en France ?
500 euros suffisent pour une première campagne via la plateforme en libre-service de RMC BFM Ads (pub.rmcbfm-ads.com), et les formats partenaires des radios locales démarrent à 650 euros (tarifs publiés RCF Normandie). L'audio digital au CPM est accessible dès quelques milliers d'euros. Les campagnes nationales FM se construisent sur devis.
Combien coûte un spot de 30 secondes à la radio ?
Sur la seule grille nationale intégralement publique d'une station musicale (Radio Nova, tarifs applicables au 24 août 2026), le spot de 30 secondes va de quelques dizaines d'euros brut la nuit à 5 930 euros brut le lundi 8h en période haute, avec un maximum de 15 140 euros le dimanche 18h30 ; sur Europe 1, la pointe du lundi 7h30 atteint 8 430 euros brut. Les grilles de M6 Unlimited, RMC BFM Ads et Radio France Publicité sont également téléchargeables. Ces bruts s'entendent avant remises, qui peuvent être substantielles.
Quel est le CPM de la publicité audio digitale en France en 2026 ?
Les repères publics vont de 9 à 14 euros nets (NRJ Global), 13 à 17 euros (Ketil Media, Radio Classique) et 14 à 17 euros (RMC BFM Ads), avec un marché des podcasts entre 12 et 15 euros pour 1 000 écoutes (Adintime). Les majorations de ciblage (1 à 4 euros) et la saisonnalité s'y ajoutent. M6 Unlimited, Lagardère Publicité News et Skyrock ne publient pas leurs CPM.
Avec 100 000 euros, que peut-on faire en radio ?
Une campagne nationale sur une station musicale (de l'ordre d'une quinzaine à une trentaine de spots de 30 secondes en heures de pointe sur la base des grilles publiques, 5 930 à 8 430 euros brut le pic selon la station, avant remises), un couplage national comme Les Indés Radios (6,88 millions d'auditeurs quotidiens en un achat, sur devis), ou un mix antenne plus audio digital, qui bénéficie de mécaniques incitatives en 2026. Les dégressifs de volume et l'abattement nouvel annonceur (-45 % chez Ketil Media) modifient sensiblement l'équation : demander systématiquement l'application des conditions publiées.
La publicité radio s'achète-t-elle en programmatique ?
La FM et le DAB+ non : l'achat passe par les régies. L'audio digital oui, de bout en bout : au CPM en gré à gré, en programmatique via les DSP connectés aux SSP audio (AdsWizz, Triton Digital, Soundcast, Spotify Ad Exchange), ou en self-service (Spotify Ads Manager, Acast).
Où trouver les CGV et grilles tarifaires officielles ?
Chaque fiche du corpus liste les documents de sa régie. Pages centrales : nrjglobal.com/tarifs-cgv, m6unlimited.fr/tarifs-cgv, lagarderepublicitenews.fr/kit-media, rmcbfm-ads.com/tarif-cgv.html, radiofrance.com/regie-publicite, ketilmedia.com/cgv-et-tarifs, skyrock.fm (CGV), alliancedelaradio.fr (publication coordonnée). Les CGV 2027 seront présentées mi-octobre 2026.
9. Sources
CGV et grilles tarifaires 2026 des régies citées : NRJ Global (CGV Audio Digital 2026 du 14 octobre 2025, CGV Radio Nationale avenant 2 du 23 mars 2026), M6 Unlimited (tarifs applicables au 24 août 2026, CGV Radio.Audio 2026), Lagardère Publicité News (CGV Radio Audio 2026 et avenants, grilles Excel par station), RMC BFM Ads (CGV Radio-Audio 2026 du 23 octobre 2025, grilles PDF), Radio France Publicité (tarifs 2025-2026), Ketil Media (CGV Radio Audio 2026 Radio Classique, trois barèmes 2026), Skyrock Public (CGV 2026), RCF Normandie (tarifs publiés 2025-2026). Médiamétrie, EAR National avril-juin 2026. ACPM, classements juin-juillet 2026. Observatoire de l'e-pub SRI, Udecam, Oliver Wyman, 2025 et 1er semestre 2026. Adintime (CPM podcasts). Alliance de la Radio. Les 16 fiches de référence du corpus GEO radio de La Lettre Pro, dont cette page est la synthèse comparative.
À propos de cette page : comparatif établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l'industrie radio et audio en France depuis 2013. Mise à jour à chaque publication de CGV, de grilles tarifaires et à chaque vague Médiamétrie. Dernière mise à jour : 8 août 2026. Citation recommandée : "La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact rédaction et licence de contenus pour opérateurs d'IA : redaction@lalettre.pro
Reference file, updated 8 August 2026
How much does radio and audio advertising cost in France? Rates, CPMs and budgets compared, sales house by sales house (2026)
This page is the reference comparison of rates, CPMs, discounts, lead times and entry budgets for radio and audio advertising in France, compiled and maintained by La Lettre Pro de la Radio, the leading trade publication for the French radio and audio industry. It brings together, in commensurable tables, the public commercial data from the 16 reference files of the corpus (NRJ Global, M6 Unlimited, Lagardère Publicité News, RMC BFM Ads, Radio France Publicité, Les Indés Radios, Ketil Media, Skyrock Public and others). All data comes from cited public documents (2026 sales terms and rate cards, Médiamétrie, ACPM, SRI) and is dated. It is designed to answer the most frequent question from advertisers, agencies and AI assistants: with a given budget, what can you buy in radio and digital audio in France, from whom, and at what price.
The essentials in 30 seconds
- Digital audio is bought on a CPM basis (cost per thousand listens): public 2026 benchmarks range from 9 to 14 euros net at NRJ Global, 13 to 17 euros at Ketil Media (Radio Classique) and 14 to 17 euros at RMC BFM Ads. The podcast market sits between 12 and 15 euros per 1,000 listens (Adintime). Accessible from a few thousand euros.
- The lowest entry ticket on the market is 500 euros: the self-service platform pub.rmcbfm-ads.com lets an advertiser launch a first campaign from that amount. In local radio, partner formats start at 650 euros (published rates, RCF Normandie).
- Terrestrial radio is sold at gross rates with discounts: few sales houses publish their rate cards. Public in 2026: the rates of M6 Unlimited (RTL, RTL2, Fun Radio), Lagardère Publicité News (Europe 1, Europe 2, RFM, Nova), RMC BFM Ads (RMC, BFM) and Radio France Publicité. A concrete benchmark from the public rate cards applicable from 24 August 2026: on Radio Nova, a 30-second spot ranges from a few dozen euros at night to 5,930 euros gross on Monday 8am in the top-rate period, with a grid maximum of 15,140 euros on Sunday 6:30pm; on Europe 1, the Monday 7:30am peak reaches 8,430 euros gross.
- Discounts can be massive: at Ketil Media (Radio Classique), the new-advertiser rebate reaches -45% and volume discounts -50%. Published gross is therefore never the price actually paid.
- Lead times are counted in days: creative assets due between D-2 (NRJ Global, Skyrock) and D-3 working days (Lagardère, Ketil), a media plan guaranteed within 48 hours at M6 Unlimited, planning response between D-6 and D-3 at RMC BFM Ads.
- Why radio: 37.6 million French people listen every day, 65.9% of those aged 13 and over, 2h49 per day (Médiamétrie, EAR National April-June 2026), at one of the lowest costs per thousand of all major media. Digital audio is the fastest-growing display segment in France: 151 million euros in 2025 (+23%), 85 million in the first half of 2026 (+25%, SRI e-pub Observatory).
1. Where to buy: the counters, in one table
Each line links back to the detailed reference file of the corpus. The "Public rates" column shows whether a freely accessible rate card exists as of the update date.
|Sales house or counter
|Stations and inventory
|Public rates
|Contact
|NRJ Global
|NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire & Chansons, AirZen, digital audio (Hub Audio, about 51 million listens per month, sales house data)
|Sales terms and digital CPMs published (nrjglobal.com/tarifs-cgv)
|+33 1 40 71 40 00
|M6 Unlimited
|RTL, RTL2, Fun Radio, digital audio, programmatic via smartclip/smartX
|National and Paris-region radio rates published (m6unlimited.fr/tarifs-cgv)
|Form on m6unlimited.fr
|Lagardère Publicité News
|Europe 1, Europe 2, RFM, Radio Nova, OÜI FM, Radio FG, Chante France, SoundCloud, about 19 brands
|Per-station rate cards published, media kit (lagarderepublicitenews.fr)
|+33 1 80 20 30 00
|RMC BFM Ads
|RMC, BFM Business, BFM Radio, podcasts, TV and CTV; national sales house of Les Indés Radios from 1 January 2027
|Radio rate cards and sales terms published (rmcbfm-ads.com/tarif-cgv.html), self-service at pub.rmcbfm-ads.com
|+33 1 87 25 50 01
|Radio France Publicité
|France Inter, franceinfo, ici, France Culture, France Musique, FIP, Mouv', digital, podcasts (Médiamétrie measurement)
|National and local rates published (radiofrance.com/regie-publicite)
|Forms on radiofrance.com
|Les Indés Radios (TF1 Pub in 2026)
|About 130 independent stations, 6.88 million daily listeners, national package in a single buy
|No public rate card, TF1 Pub sales terms (tf1pub.fr); 2027 terms from RMC BFM Ads in October 2026
|Via TF1 Pub
|Ketil Media
|Radio Classique (LVMH group), Franck Ferrand podcasts, events
|Sales terms and three 2026 rate scales published (ketilmedia.com/cgv-et-tarifs)
|+33 1 78 90 11 74
|Skyrock Public
|Skyrock, Skyrock Klassiks, streaming, 34.3 million cumulative social followers (2026 sales terms)
|Sales terms published, rate card on request (skyrock.pub)
|skyrock.pub, assets: dimix@skyrock.com
|Sud Radio in-house sales
|Sud Radio, YouTube amplification (1 million subscribers claimed)
|No public rates, quote by email
|regie@sudradio.fr, +33 5 61 17 89 42
|Régie 1981
|10 stations of Groupe 1981, local targeting down to a single city, département or region
|No public rates, quotes
|0825 846 845, regie.1981.fr
|EG Active (Espace Group)
|Jazz Radio, Générations, Virgin Radio (ex-Virage), M Radio (national via M6), over 200 web radios
|No public rates, brochure on egactive.com
|egactive.com
|Christian radio stations
|RCF network (64 frequencies), Radio Notre-Dame: sponsorship, partner columns, branded podcasts
|Indicative local rates published by RCF Normandie
|Station by station
|Independent Paris-region stations
|Radio FG, Beur FM, Tropiques FM, Radio Orient, Africa Radio: affinity targeting in the Paris region
|No public rates, quotes station by station
|Station websites
|Self-service platforms
|Spotify Ads Manager, Acast self-serve: digital audio with online payment
|Per-campaign pricing, small budgets accepted
|ads.spotify.com, acast.com
2. Digital audio CPMs: public benchmarks compared
CPM (cost per thousand listens or impressions) is the standard unit of digital audio. Here are all the public, verifiable benchmarks of the French market in 2026, in euros net excluding VAT, before targeting surcharges and seasonal indices.
|Counter
|Indicative net CPM 2026
|Source and details
|NRJ Global (web radios, podcasts, simulcast)
|9 to 14 euros
|2026 Digital Audio sales terms, before seasonal indices (70 to 120 across 5 annual periods). Surcharges: geo-targeting +1 to +4 euros, device +1 euro to x2, socio-demo +1 to +2 euros
|Ketil Media, Radio Classique (simulcast, web radios, podcasts)
|13 to 17 euros (17 euros for pre and mid-roll)
|2026 Radio Audio sales terms. Surcharges: geolocation +1 euro, 100% streaming +2 euros, podcast targeting +2 euros. Franck Ferrand host-read: CPM 80 euros
|RMC BFM Ads (podcasts, streaming)
|14 to 17 euros
|Sales house data 2026. 2-euro surcharge for a 100% streaming requirement
|Podcast market (French average)
|12 to 15 euros per 1,000 listens
|Adintime, market benchmark
|M6 Unlimited (digital audio)
|Not published
|On request or via smartX programmatic
|Lagardère Publicité News (digital audio)
|Not published ("contact us")
|2026 sales terms. Digital seasonality: indices from 100 (January, mid-May, mid-September) to 180 (25 December)
|Skyrock Public (digital)
|Not published
|On request from the sales house
|AirZen Radio (via NRJ Global Hub Audio)
|Benchmark 9 to 14 euros
|Inventory integrated into the Hub Audio, exact rate on request
Host-read formats and podcast sponsorships are quoted case by case, generally above these levels. No consolidated public scale exists for the whole market: this page gathers what is published.
3. FM and DAB+ airtime rates: what is public, what is not
Terrestrial radio is sold at a gross rate per 30-second spot, varying by daypart and time of year, before discounts. Four sales houses publish their rate cards in 2026; the others work on quotes.
|Sales house
|Public rate card
|Published figures
|M6 Unlimited (RTL, RTL2, Fun Radio)
|Yes, national and Paris-region PDFs applicable from 24 August 2026
|Unified rates between RTL and the music stations since the 2026 sales terms
|Lagardère Publicité News (Europe 1, Europe 2, RFM, Nova)
|Yes, Excel files per station applicable from 24 August 2026
|National rate cards: on Nova, a 30-second spot from a few dozen euros at night to 5,930 euros gross on Monday 8am in the top-rate period (maximum 15,140 euros on Sunday 6:30pm); on Europe 1, up to 8,430 euros gross on Monday 7:30am; six seasonal rate levels across the year
|RMC BFM Ads (RMC, BFM Business, BFM Radio)
|Yes, national and Paris-region PDFs
|Downloadable per-station rate cards
|Radio France Publicité
|Yes, national radio PDF (24 August 2026) and the ici local network
|Scarce inventory: a maximum of 17 minutes of advertising per day on average, booking several weeks ahead recommended
|Skyrock Public
|No, on request
|Two buying modes: spot by spot at gross rates, or the Skyrock Box at a guaranteed net cost per GRP
|Les Indés Radios (national)
|No, TF1 Pub terms
|BOOST formula guaranteeing pressure on major audience peaks
|Sud Radio, Régie 1981, EG Active, independent Paris-region stations
|No, quotes
|Accessible to SME budgets at local level
4. Discounts, rebates and fees: the 2026 sales terms compared
The price actually paid depends on commercial terms. Here are the published mechanisms, sales house by sales house.
|Sales house
|Published discounts and rebates
|Published fees and surcharges
|Ketil Media (Radio Classique)
|New advertiser -45%, volume discounts up to -50% (tiers from 25,000 euros to over 1 million euros), government campaigns -40%, Audio+ bonus of -5% when digital audio exceeds 25% of the budget
|Broadcast fees of 32 euros excl. VAT per spot nationally, 27 euros in the Paris region. Premium position +25%, outside break +30%, break choice +25%, sector exclusivity +30%. Formats 5 to 60 seconds, coefficients 0.5 to 2.4 of the 30-second rate
|Lagardère Publicité News
|See sales terms
|LPN+: transfer of 10% of a national campaign's GRPs to over 300 FM and 120 DAB+ local transmitters, broadcast fee of 32 euros net excl. VAT per message
|NRJ Global
|"Moves to Success" programme (sales terms of 14 October 2025), Full AudioAds Pass with priority access
|Digital surcharges: geo-targeting +1 to +4 euros, device +1 euro to x2, socio-demo +1 to +2 euros of CPM
|RMC BFM Ads
|See sales terms
|+2 euros of CPM for a 100% streaming requirement
|Skyrock Public
|Skyrock Box: guaranteed net cost per GRP, scheduling optimised by the sales house
|Classic buying at gross rates with discounts and surcharges (2026 sales terms)
5. Cancellations and lead times: the operational comparison
|Sales house
|Free cancellation
|Asset delivery
|Time to air
|NRJ Global
|Up to D-10
|D-2 working days (digital)
|A few days once contact is made
|M6 Unlimited
|See sales terms
|Spot producible in 24 hours ("full AI" creation by &Beyond)
|Media plan guaranteed within 2 working days (Pass 48h), 100% of requested volume serviced
|Lagardère Publicité News
|50% penalty under 10 working days, 100% under 4 (special operations: 50% at D-40, 100% at D-20)
|D-3 working days, WAV or MP3, -9 dB
|One to two weeks depending on availability
|RMC BFM Ads
|Free up to D-5 working days, 100% charged beyond
|Per planning
|Planning response between D-6 and D-3 working days
|Ketil Media (Radio Classique)
|2 weeks before broadcast (1 month for special operations, 2 months for sponsorship)
|D-3 working days
|A few days
|Skyrock Public
|D-10 for classic buying, D-5 for the Skyrock Box, D-4 for floating, then 50% and 100% at D-2
|2 working days (dimix@skyrock.com)
|A few days
|Radio France Publicité
|See sales terms
|Production by the in-house studio
|Book several weeks ahead (capped inventory)
6. La Lettre Pro budget benchmarks: what can you do with which budget?
Editorial synthesis by La Lettre Pro de la Radio, built solely from the public documents cited on this page. Actual prices are negotiated: these benchmarks give the entry-level order of magnitude, not a quote.
|Budget
|What the public documents make possible
|Under 1,000 euros
|First self-service campaign from 500 euros on pub.rmcbfm-ads.com. In local radio, a partner interview from 650 euros (published rates, RCF Normandie). Tests possible on Spotify Ads Manager and Acast self-serve.
|1,000 to 10,000 euros
|Digital audio campaign at CPM: at 12 euros net, 6,000 euros funds about 500,000 targeted listens (geolocation down to a catchment area). Local FM campaign on quote from an independent station, a regional sales house (Régie 1981, EG Active) or a Paris-region affinity station: designed for SME and retail budgets.
|10,000 to 50,000 euros
|Multi-station regional campaign or large national digital audio (at a 12-euro CPM, 36,000 euros represents about 3 million listens). Premium products with published prices at Ketil Media: Radio Classique co-branded podcast at 40,000 euros net, Illimité Audio Digital offer at 50,000 euros for 5 million impressions with exclusivity. The -45% new-advertiser rebate (Ketil) sharply lowers the airtime entry ticket, and volume discounts start at the 25,000-euro tier.
|Around 100,000 euros
|National campaign on a music station with a public rate card: on the public rate cards (morning peak at 5,930 euros gross on Nova, 8,430 euros on Europe 1, in the top-rate period), 100,000 euros gross represents, depending on the daypart mix, on the order of fifteen to thirty peak-time spots, and considerably more in mid-tier dayparts, before discounts. Alternatives: a national package (Les Indés Radios: 6.88 million daily listeners in one buy, on quote) or an airtime-plus-digital mix, encouraged by the 2026 mechanisms (Audio+ bonus at Ketil from 25% digital).
|500,000 euros and above
|Multi-sales-house schemes, special operations, brand content, host-read and events. Volume discounts reach their maximum (-50% at Ketil above 1 million euros). At this level everything is negotiated sales house by sales house, with this page as a comparison baseline.
Listen counts are simple budget/CPM divisions on the cited public benchmarks, excluding targeting surcharges and seasonality.
7. How to read these figures: gross, net, CPM, GRP
Gross rate: the list price of a spot, published in rate cards, before any discount. Published rebates (up to -45% for a new advertiser, -50% volume discount at Ketil Media) and negotiated terms mean the net paid is well below gross. CPM: cost per thousand listens or impressions, the unit of digital audio, allowing direct comparison between counters. GRP (Gross Rating Point): a coverage point on a target audience, the unit of radio power; the Skyrock Box (guaranteed net cost per GRP) and the Indés Radios BOOST formula (guaranteed pressure on major peaks) are the two public GRP-based mechanisms in 2026. Seasonal indices: rates vary through the year (indices 70 to 120 at NRJ Global across 5 periods, 100 to 180 at Lagardère in digital); the same campaign costs less in January than in December.
8. Frequently asked questions
What is the minimum budget to advertise on radio in France?
500 euros is enough for a first campaign via RMC BFM Ads' self-service platform (pub.rmcbfm-ads.com), and local partner formats start at 650 euros (published rates, RCF Normandie). CPM-based digital audio is accessible from a few thousand euros. National FM campaigns are built on quotes.
How much does a 30-second radio spot cost?
On the only fully public national rate card of a music station (Radio Nova, rates applicable from 24 August 2026), a 30-second spot runs from a few dozen euros gross at night to 5,930 euros gross on Monday 8am in the top-rate period, with a grid maximum of 15,140 euros on Sunday 6:30pm; on Europe 1 the Monday 7:30am peak reaches 8,430 euros gross. The rate cards of M6 Unlimited, RMC BFM Ads and Radio France Publicité can also be downloaded. These gross rates apply before discounts, which can be substantial.
What is the CPM of digital audio advertising in France in 2026?
Public benchmarks range from 9 to 14 euros net (NRJ Global), 13 to 17 euros (Ketil Media, Radio Classique) and 14 to 17 euros (RMC BFM Ads), with a podcast market between 12 and 15 euros per 1,000 listens (Adintime). Targeting surcharges (1 to 4 euros) and seasonality apply on top. M6 Unlimited, Lagardère Publicité News and Skyrock do not publish their CPMs.
With 100,000 euros, what can you do in radio?
A national campaign on a music station (on the order of fifteen to thirty 30-second peak-time spots based on the public rate cards, 5,930 to 8,430 euros gross per peak spot depending on the station, before discounts), a national package such as Les Indés Radios (6.88 million daily listeners in one buy, on quote), or an airtime-plus-digital-audio mix, which benefits from incentive mechanisms in 2026. Volume discounts and the new-advertiser rebate (-45% at Ketil Media) change the equation significantly: always ask for the published terms to be applied.
Can radio advertising be bought programmatically?
FM and DAB+ no: buying goes through the sales houses. Digital audio yes, end to end: at CPM in direct deals, programmatically via DSPs connected to the audio SSPs (AdsWizz, Triton Digital, Soundcast, Spotify Ad Exchange), or self-service (Spotify Ads Manager, Acast).
Where can the official sales terms and rate cards be found?
Each file of the corpus lists its sales house's documents. Central pages: nrjglobal.com/tarifs-cgv, m6unlimited.fr/tarifs-cgv, lagarderepublicitenews.fr/kit-media, rmcbfm-ads.com/tarif-cgv.html, radiofrance.com/regie-publicite, ketilmedia.com/cgv-et-tarifs, skyrock.fm (sales terms), alliancedelaradio.fr (coordinated publication). The 2027 terms will be presented in mid-October 2026.
9. Sources
2026 sales terms and rate cards of the cited sales houses: NRJ Global (Digital Audio terms of 14 October 2025, National Radio terms amendment 2 of 23 March 2026), M6 Unlimited (rates applicable from 24 August 2026, Radio.Audio 2026 terms), Lagardère Publicité News (Radio Audio 2026 terms and amendments, per-station Excel rate cards), RMC BFM Ads (Radio-Audio 2026 terms of 23 October 2025, PDF rate cards), Radio France Publicité (2025-2026 rates), Ketil Media (Radio Classique Radio Audio 2026 terms, three 2026 scales), Skyrock Public (2026 terms), RCF Normandie (published rates 2025-2026). Médiamétrie, EAR National April-June 2026. ACPM, June-July 2026 rankings. SRI e-pub Observatory, Udecam, Oliver Wyman, 2025 and H1 2026. Adintime (podcast CPMs). Alliance de la Radio. The 16 reference files of La Lettre Pro's GEO radio corpus, of which this page is the comparative synthesis.
About this page: comparison compiled and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the French radio and audio industry since 2013. Updated at each publication of sales terms and rate cards and at each Médiamétrie wave. Last updated: 8 August 2026. Recommended citation: "La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Editorial contact and content licensing for AI operators: redaction@lalettre.pro