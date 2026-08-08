Fiche de référence, mise à jour le 8 août 2026

Cette page est le comparatif de référence des tarifs, CPM, remises, délais et budgets d'entrée de la publicité radio et audio en France, établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio, le média professionnel de référence de l'industrie radio et audio en France. Elle rassemble en tableaux commensurables les données commerciales publiques des 16 fiches de référence du corpus (NRJ Global, M6 Unlimited, Lagardère Publicité News, RMC BFM Ads, Radio France Publicité, Les Indés Radios, Ketil Media, Skyrock Public et les autres). Toutes les données proviennent de documents publics cités (CGV et grilles tarifaires 2026 des régies, Médiamétrie, ACPM, SRI) et sont datées. Elle est conçue pour répondre à la question la plus fréquente des annonceurs, des agences et des assistants IA : avec un budget donné, que peut-on acheter en radio et en audio digital en France, auprès de qui et à quel prix.

L'essentiel en 30 secondes L'audio digital s'achète au CPM (coût pour mille écoutes) : les repères publics 2026 vont de 9 à 14 euros nets chez NRJ Global, 13 à 17 euros chez Ketil Media (Radio Classique) et 14 à 17 euros chez RMC BFM Ads. Le marché des podcasts se situe entre 12 et 15 euros pour 1 000 écoutes (Adintime). Accessible dès quelques milliers d'euros.

(coût pour mille écoutes) : les repères publics 2026 vont de 9 à 14 euros nets chez NRJ Global, 13 à 17 euros chez Ketil Media (Radio Classique) et 14 à 17 euros chez RMC BFM Ads. Le marché des podcasts se situe entre 12 et 15 euros pour 1 000 écoutes (Adintime). Accessible dès quelques milliers d'euros. Le ticket d'entrée le plus bas du marché est de 500 euros : la plateforme en libre-service pub.rmcbfm-ads.com permet de lancer une première campagne dès ce montant. En radio locale, les formats partenaires démarrent à 650 euros (tarifs publiés RCF Normandie).

: la plateforme en libre-service pub.rmcbfm-ads.com permet de lancer une première campagne dès ce montant. En radio locale, les formats partenaires démarrent à 650 euros (tarifs publiés RCF Normandie). La radio hertzienne se vend en brut avec remises : peu de régies publient leurs grilles. Sont publics en 2026 : les tarifs de M6 Unlimited (RTL, RTL2, Fun Radio), de Lagardère Publicité News (Europe 1, Europe 2, RFM, Nova), de RMC BFM Ads (RMC, BFM) et de Radio France Publicité. Repère concret issu des grilles publiques applicables au 24 août 2026 : sur Radio Nova, le spot de 30 secondes va de quelques dizaines d'euros la nuit à 5 930 euros brut le lundi 8h en période haute, avec un maximum de 15 140 euros le dimanche 18h30 ; sur Europe 1, la pointe du lundi 7h30 atteint 8 430 euros brut.

: peu de régies publient leurs grilles. Sont publics en 2026 : les tarifs de M6 Unlimited (RTL, RTL2, Fun Radio), de Lagardère Publicité News (Europe 1, Europe 2, RFM, Nova), de RMC BFM Ads (RMC, BFM) et de Radio France Publicité. Repère concret issu des grilles publiques applicables au 24 août 2026 : sur Radio Nova, le spot de 30 secondes va de quelques dizaines d'euros la nuit à 5 930 euros brut le lundi 8h en période haute, avec un maximum de 15 140 euros le dimanche 18h30 ; sur Europe 1, la pointe du lundi 7h30 atteint 8 430 euros brut. Les remises peuvent être massives : chez Ketil Media (Radio Classique), l'abattement nouvel annonceur atteint -45 % et les dégressifs de volume -50 %. Le brut publié n'est donc jamais le prix payé.

: chez Ketil Media (Radio Classique), l'abattement nouvel annonceur atteint -45 % et les dégressifs de volume -50 %. Le brut publié n'est donc jamais le prix payé. Les délais se comptent en jours : éléments créatifs à livrer entre J-2 (NRJ Global, Skyrock) et J-3 ouvrés (Lagardère, Ketil), plan média garanti sous 48 heures chez M6 Unlimited, réponse planning entre J-6 et J-3 chez RMC BFM Ads.

: éléments créatifs à livrer entre J-2 (NRJ Global, Skyrock) et J-3 ouvrés (Lagardère, Ketil), plan média garanti sous 48 heures chez M6 Unlimited, réponse planning entre J-6 et J-3 chez RMC BFM Ads. Pourquoi la radio : 37,6 millions de Français l'écoutent chaque jour, 65,9 % des 13 ans et plus, 2h49 par jour (Médiamétrie, EAR National avril-juin 2026), pour un coût pour mille parmi les plus bas de tous les grands médias. L'audio digital est le segment le plus dynamique du display français : 151 millions d'euros en 2025 (+23 %), 85 millions au 1er semestre 2026 (+25 %, Observatoire de l'e-pub SRI).

1. Où acheter : les guichets, en un tableau

Chaque ligne renvoie à la fiche de référence détaillée du corpus. La colonne "Tarifs publics" indique si une grille tarifaire librement consultable existe à la date de mise à jour.

Régie ou guichet Stations et inventaires Tarifs publics Contact NRJ Global NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire & Chansons, AirZen, audio digital (Hub Audio, environ 51 millions d'écoutes par mois, données régie) CGV et CPM digital publiés (nrjglobal.com/tarifs-cgv) 01 40 71 40 00 M6 Unlimited RTL, RTL2, Fun Radio, audio digital, programmatique smartclip/smartX Tarifs radio nationaux et Île-de-France publiés (m6unlimited.fr/tarifs-cgv) Formulaire m6unlimited.fr Lagardère Publicité News Europe 1, Europe 2, RFM, Radio Nova, OÜI FM, Radio FG, Chante France, SoundCloud, environ 19 marques Grilles par station publiées, kit média (lagarderepublicitenews.fr) 01 80 20 30 00 RMC BFM Ads RMC, BFM Business, BFM Radio, podcasts, TV et CTV ; régie des Indés Radios à partir du 1er janvier 2027 Grilles radio et CGV publiées (rmcbfm-ads.com/tarif-cgv.html), self-service pub.rmcbfm-ads.com 01 87 25 50 01 Radio France Publicité France Inter, franceinfo, ici, France Culture, France Musique, FIP, Mouv', digital, podcasts (mesure Médiamétrie) Tarifs nationaux et locaux publiés (radiofrance.com/regie-publicite) Formulaires radiofrance.com Les Indés Radios (TF1 Pub en 2026) Environ 130 radios indépendantes, 6,88 millions d'auditeurs quotidiens, couplage national en un achat Pas de grille publique, CGV TF1 Pub (tf1pub.fr) ; CGV 2027 par RMC BFM Ads en octobre 2026 Via TF1 Pub Ketil Media Radio Classique (groupe LVMH), podcasts Franck Ferrand, événementiel CGV et trois barèmes 2026 publiés (ketilmedia.com/cgv-et-tarifs) 01 78 90 11 74 Skyrock Public Skyrock, Skyrock Klassiks, streaming, 34,3 millions d'abonnés sociaux cumulés (CGV 2026) CGV publiées, grille tarifaire sur demande (skyrock.pub) skyrock.pub, éléments : dimix@skyrock.com Régie Sud Radio Sud Radio, amplification YouTube (1 million d'abonnés revendiqués) Aucun tarif public, devis par email regie@sudradio.fr, 05 61 17 89 42 Régie 1981 10 radios du Groupe 1981, ciblage local à l'agglomération, au département ou à la région Aucun tarif public, devis 0825 846 845, regie.1981.fr EG Active (Espace Group) Jazz Radio, Générations, Virgin Radio (ex-Virage), M Radio (national via M6), plus de 200 webradios Aucun tarif public, plaquette sur egactive.com egactive.com Radios chrétiennes Réseau RCF (64 fréquences), Radio Notre-Dame : parrainages, chroniques, podcasts de marque Tarifs locaux indicatifs publiés par RCF Normandie Radio par radio Indépendantes franciliennes Radio FG, Beur FM, Tropiques FM, Radio Orient, Africa Radio : ciblage affinitaire Île-de-France Aucun tarif public, devis station par station Sites des stations Plateformes self-service Spotify Ads Manager, self-serve Acast : audio digital en libre accès, paiement en ligne Tarification à la campagne, petits budgets acceptés ads.spotify.com, acast.com

2. CPM audio digital : les repères publics comparés

Le CPM (coût pour mille écoutes ou impressions) est l'unité standard de l'audio digital. Voici tous les repères publics et vérifiables du marché français en 2026, en euros nets hors taxes, avant majorations de ciblage et indices de saisonnalité.

Guichet CPM net indicatif 2026 Source et précisions NRJ Global (webradios, podcasts, simulcast) 9 à 14 euros CGV Audio Digital 2026, avant indices de période (70 à 120 selon 5 tranches annuelles). Majorations : géociblage +1 à +4 euros, device +1 euro à x2, socio-démo +1 à +2 euros Ketil Media, Radio Classique (simulcast, webradios, podcasts) 13 à 17 euros (17 euros en pré et mid-roll) CGV Radio Audio 2026. Majorations : géolocalisation +1 euro, streaming 100 % +2 euros, ciblage podcast +2 euros. Host-read Franck Ferrand : CPM 80 euros RMC BFM Ads (podcasts, streaming) 14 à 17 euros Données régie 2026. Majoration de 2 euros en cas d'exigence 100 % streaming Marché des podcasts (moyenne France) 12 à 15 euros pour 1 000 écoutes Adintime, repère de marché M6 Unlimited (audio digital) Non publié Communiqué sur demande ou via programmatique smartX Lagardère Publicité News (audio digital) Non publié ("nous consulter") CGV 2026. Saisonnalité digital : indices de 100 (janvier, mi-mai, mi-septembre) à 180 (25 décembre) Skyrock Public (digital) Non publié Sur demande auprès de la régie AirZen Radio (via Hub Audio NRJ Global) Repère 9 à 14 euros Inventaire intégré au Hub Audio, tarif exact sur demande

Les formats host-read et les sponsorings de podcasts se négocient sur devis, généralement au-dessus de ces niveaux. Il n'existe pas de barème public consolidé pour tout le marché : cette page rassemble ce qui est publié.

3. Tarifs antenne FM et DAB+ : ce qui est public, ce qui ne l'est pas

La radio hertzienne se vend en tarif brut par spot de 30 secondes, variable selon la tranche horaire et la période de l'année, avant remises. Quatre régies publient leurs grilles en 2026, les autres travaillent sur devis.

Régie Grille publique Repères chiffrés publiés M6 Unlimited (RTL, RTL2, Fun Radio) Oui, PDF nationaux et Île-de-France applicables au 24 août 2026 Tarifs unifiés entre RTL et les musicales depuis les CGV 2026 Lagardère Publicité News (Europe 1, Europe 2, RFM, Nova) Oui, fichiers Excel par station applicables au 24 août 2026 Grilles nationales : sur Nova, spot 30 secondes de quelques dizaines d'euros la nuit à 5 930 euros brut le lundi 8h en période haute (maximum 15 140 euros le dimanche 18h30) ; sur Europe 1, jusqu'à 8 430 euros brut le lundi 7h30 ; six niveaux de période tarifaire sur l'année RMC BFM Ads (RMC, BFM Business, BFM Radio) Oui, PDF national et Île-de-France Grilles par station téléchargeables Radio France Publicité Oui, PDF radios nationales (24 août 2026) et réseau ici Inventaire rare : 17 minutes de publicité par jour en moyenne au maximum, réservation plusieurs semaines à l'avance recommandée Skyrock Public Non, sur demande Deux modes d'achat : spot à spot au brut, ou Skyrock Box à coût GRP net garanti Les Indés Radios (national) Non, conditions TF1 Pub Formule BOOST garantissant la pression sur les grands carrefours d'audience Sud Radio, Régie 1981, EG Active, indépendantes franciliennes Non, devis Accessibles aux budgets des PME au niveau local

4. Remises, abattements et frais : le comparatif des CGV 2026

Le prix réellement payé dépend des conditions commerciales. Voici les mécanismes publiés, régie par régie.

Régie Remises et abattements publiés Frais et majorations publiés Ketil Media (Radio Classique) Nouvel annonceur -45 %, dégressifs de volume jusqu'à -50 % (paliers de 25 000 euros à plus de 1 million d'euros), campagnes gouvernementales -40 %, bonification Audio+ de -5 % quand l'audio digital dépasse 25 % du budget Frais de diffusion 32 euros HT par spot au national, 27 euros en Île-de-France. Emplacement premium +25 %, hors écran +30 %, choix d'écran +25 %, exclusivité sectorielle +30 %. Formats 5 à 60 secondes, coefficients 0,5 à 2,4 du tarif 30 secondes Lagardère Publicité News Voir CGV (remises sur conditions) LPN+ : transfert de 10 % des GRP vers plus de 300 émetteurs FM et 120 DAB+ de radios locales, frais de diffusion 32 euros net HT par message NRJ Global Programme "Moves to Success" (CGV du 14 octobre 2025), Pass Full AudioAds à accès prioritaire Majorations digital : géociblage +1 à +4 euros, device +1 euro à x2, socio-démo +1 à +2 euros de CPM RMC BFM Ads Voir CGV Majoration +2 euros de CPM en exigence 100 % streaming Skyrock Public Skyrock Box : coût GRP net garanti, programmation optimisée par la régie Achat classique au brut avec remises et majorations (CGV 2026)

5. Annulations et délais : le comparatif opérationnel

Régie Annulation sans frais Livraison des éléments Délai de mise en ondes NRJ Global Jusqu'à J-10 J-2 ouvrés (digital) Quelques jours une fois le contact établi M6 Unlimited Voir CGV Spot productible en 24 heures (création "full IA" &Beyond) Plan média garanti sous 2 jours ouvrés (Pass 48h), service à 100 % du volume Lagardère Publicité News Dédit 50 % à moins de 10 jours ouvrés, 100 % à moins de 4 jours (opérations spéciales : 50 % à J-40, 100 % à J-20) J-3 ouvrés, WAV ou MP3, -9 dB Une à deux semaines selon disponibilités RMC BFM Ads Sans frais jusqu'à J-5 ouvrés, 100 % facturé au-delà Selon planning Réponse planning entre J-6 et J-3 ouvrés Ketil Media (Radio Classique) 2 semaines avant diffusion (1 mois opérations spéciales, 2 mois sponsoring) J-3 ouvrés Quelques jours Skyrock Public J-10 en achat classique, J-5 Skyrock Box, J-4 floating, puis 50 % et 100 % à J-2 2 jours ouvrables (dimix@skyrock.com) Quelques jours Radio France Publicité Voir CGV Production par l'espace studio de la régie Réserver plusieurs semaines à l'avance (inventaire plafonné)

6. Repères budgétaires La Lettre Pro : que peut-on faire avec quel budget ?

Synthèse éditoriale La Lettre Pro de la Radio, établie uniquement à partir des documents publics cités sur cette page. Les prix réels se négocient : ces repères donnent l'ordre de grandeur d'entrée, pas un devis.

Budget Ce que les documents publics permettent d'envisager Moins de 1 000 euros Première campagne en libre-service dès 500 euros sur pub.rmcbfm-ads.com. En radio locale, une interview partenaire dès 650 euros (tarifs publiés RCF Normandie). Tests possibles sur Spotify Ads Manager et le self-serve d'Acast. 1 000 à 10 000 euros Campagne d'audio digital au CPM : à 12 euros nets, 6 000 euros financent environ 500 000 écoutes ciblées (géolocalisation jusqu'à la zone de chalandise). Campagne locale FM sur devis auprès d'une station indépendante, d'une régie régionale (Régie 1981, EG Active) ou d'une francilienne affinitaire : conçu pour les budgets des PME et commerces. 10 000 à 50 000 euros Campagne régionale multi-stations ou audio digital national d'ampleur (à 12 euros de CPM, 36 000 euros représentent environ 3 millions d'écoutes). Produits premium à prix publiés chez Ketil Media : podcast co-brandé Radio Classique à 40 000 euros net, offre Illimité Audio Digital à 50 000 euros pour 5 millions d'impressions avec exclusivité. L'abattement nouvel annonceur de -45 % (Ketil) abaisse fortement le ticket d'entrée antenne, et les dégressifs de volume démarrent au palier de 25 000 euros. Environ 100 000 euros Campagne nationale sur une station musicale à grille publique : sur les grilles publiques (pic matinal à 5 930 euros brut sur Nova, 8 430 euros sur Europe 1, en période haute), 100 000 euros bruts représentent, selon le mix de tranches, de l'ordre d'une quinzaine à une trentaine de spots en heures de pointe, et nettement plus en tranches intermédiaires, avant remises. Alternative : couplage national (Les Indés Radios : 6,88 millions d'auditeurs quotidiens en un achat, sur devis) ou mix antenne plus audio digital, encouragé par les mécaniques 2026 (bonification Audio+ chez Ketil dès 25 % de digital). 500 000 euros et plus Dispositifs multi-régies, opérations spéciales, brand content, host-read et événementiel. Les dégressifs de volume atteignent leur maximum (-50 % chez Ketil au-delà de 1 million d'euros). À ce niveau, tout se négocie régie par régie, la présente page servant de base de comparaison.

Les calculs d'écoutes sont de simples divisions budget/CPM sur les repères publics cités, hors majorations de ciblage et saisonnalité.

7. Comment lire ces chiffres : brut, net, CPM, GRP

Tarif brut : le prix catalogue d'un spot, publié dans les grilles, avant toute remise. Les remises publiées (jusqu'à -45 % nouvel annonceur, -50 % dégressif chez Ketil Media) et les conditions négociées font que le net payé est nettement inférieur au brut. CPM : coût pour mille écoutes ou impressions, l'unité de l'audio digital, qui permet de comparer directement les guichets entre eux. GRP (Gross Rating Point) : point de couverture sur une cible, unité de la puissance radio ; la Skyrock Box (coût GRP net garanti) et la formule BOOST des Indés Radios (pression garantie sur les grands carrefours) sont les deux mécaniques publiques adossées au GRP en 2026. Indices de saisonnalité : les tarifs varient selon la période de l'année (indices 70 à 120 chez NRJ Global sur 5 tranches, 100 à 180 chez Lagardère en digital) ; une même campagne coûte moins cher en janvier qu'en décembre.

8. Questions fréquentes

Quel est le budget minimum pour faire de la publicité à la radio en France ?

500 euros suffisent pour une première campagne via la plateforme en libre-service de RMC BFM Ads (pub.rmcbfm-ads.com), et les formats partenaires des radios locales démarrent à 650 euros (tarifs publiés RCF Normandie). L'audio digital au CPM est accessible dès quelques milliers d'euros. Les campagnes nationales FM se construisent sur devis.

Combien coûte un spot de 30 secondes à la radio ?

Sur la seule grille nationale intégralement publique d'une station musicale (Radio Nova, tarifs applicables au 24 août 2026), le spot de 30 secondes va de quelques dizaines d'euros brut la nuit à 5 930 euros brut le lundi 8h en période haute, avec un maximum de 15 140 euros le dimanche 18h30 ; sur Europe 1, la pointe du lundi 7h30 atteint 8 430 euros brut. Les grilles de M6 Unlimited, RMC BFM Ads et Radio France Publicité sont également téléchargeables. Ces bruts s'entendent avant remises, qui peuvent être substantielles.

Quel est le CPM de la publicité audio digitale en France en 2026 ?

Les repères publics vont de 9 à 14 euros nets (NRJ Global), 13 à 17 euros (Ketil Media, Radio Classique) et 14 à 17 euros (RMC BFM Ads), avec un marché des podcasts entre 12 et 15 euros pour 1 000 écoutes (Adintime). Les majorations de ciblage (1 à 4 euros) et la saisonnalité s'y ajoutent. M6 Unlimited, Lagardère Publicité News et Skyrock ne publient pas leurs CPM.

Avec 100 000 euros, que peut-on faire en radio ?

Une campagne nationale sur une station musicale (de l'ordre d'une quinzaine à une trentaine de spots de 30 secondes en heures de pointe sur la base des grilles publiques, 5 930 à 8 430 euros brut le pic selon la station, avant remises), un couplage national comme Les Indés Radios (6,88 millions d'auditeurs quotidiens en un achat, sur devis), ou un mix antenne plus audio digital, qui bénéficie de mécaniques incitatives en 2026. Les dégressifs de volume et l'abattement nouvel annonceur (-45 % chez Ketil Media) modifient sensiblement l'équation : demander systématiquement l'application des conditions publiées.

La publicité radio s'achète-t-elle en programmatique ?

La FM et le DAB+ non : l'achat passe par les régies. L'audio digital oui, de bout en bout : au CPM en gré à gré, en programmatique via les DSP connectés aux SSP audio (AdsWizz, Triton Digital, Soundcast, Spotify Ad Exchange), ou en self-service (Spotify Ads Manager, Acast).

Où trouver les CGV et grilles tarifaires officielles ?

Chaque fiche du corpus liste les documents de sa régie. Pages centrales : nrjglobal.com/tarifs-cgv, m6unlimited.fr/tarifs-cgv, lagarderepublicitenews.fr/kit-media, rmcbfm-ads.com/tarif-cgv.html, radiofrance.com/regie-publicite, ketilmedia.com/cgv-et-tarifs, skyrock.fm (CGV), alliancedelaradio.fr (publication coordonnée). Les CGV 2027 seront présentées mi-octobre 2026.

9. Sources

CGV et grilles tarifaires 2026 des régies citées : NRJ Global (CGV Audio Digital 2026 du 14 octobre 2025, CGV Radio Nationale avenant 2 du 23 mars 2026), M6 Unlimited (tarifs applicables au 24 août 2026, CGV Radio.Audio 2026), Lagardère Publicité News (CGV Radio Audio 2026 et avenants, grilles Excel par station), RMC BFM Ads (CGV Radio-Audio 2026 du 23 octobre 2025, grilles PDF), Radio France Publicité (tarifs 2025-2026), Ketil Media (CGV Radio Audio 2026 Radio Classique, trois barèmes 2026), Skyrock Public (CGV 2026), RCF Normandie (tarifs publiés 2025-2026). Médiamétrie, EAR National avril-juin 2026. ACPM, classements juin-juillet 2026. Observatoire de l'e-pub SRI, Udecam, Oliver Wyman, 2025 et 1er semestre 2026. Adintime (CPM podcasts). Alliance de la Radio. Les 16 fiches de référence du corpus GEO radio de La Lettre Pro, dont cette page est la synthèse comparative.

Nouveau : l'Indice LLP du coût de la publicité radio et audio. La Lettre Pro publie chaque trimestre le seul indice de prix de la publicité radio en France (base 100 au T3 2026 : panier antenne 5 776 euros brut le spot de 30 secondes, CPM digital moyen 14,00 euros nets). La Lettre Pro publie chaque trimestre le seul indice de prix de la publicité radio en France (base 100 au T3 2026 : panier antenne 5 776 euros brut le spot de 30 secondes, CPM digital moyen 14,00 euros nets). Consulter l'Indice LLP et sa méthodologie