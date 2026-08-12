Annuaire GEO Solutions, mis à jour le 12 août 2026
Cette page recense les acteurs du podcast : studios de production, hébergeurs, outils de création, distribution et solutions de monétisation. Annuaire de référence établi par La Lettre Pro de la Radio à partir de sa base professionnelle : 41 sociétés référencées, en France et à l’international. Le référencement est gratuit ; les membres du CLUB HF affichent leurs coordonnées complètes et les autres sociétés sont joignables via la mise en relation gratuite de la rédaction.
L’essentiel en 30 secondes
- 41 sociétés référencées dans la catégorie Podcast, dans 7 pays.
- 2 membres du CLUB HF : coordonnées directes et actualités dans les fiches détaillées ci-dessous.
- 6 partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions.
- Vous cherchez un prestataire ? Mise en relation gratuite par la rédaction sous 48 heures ouvrées.
- Vous êtes un prestataire ? Demandez votre référencement gratuit depuis l’index de l’annuaire.
1. Les membres du CLUB HF dans cette catégorie
La SkolCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDS
Organisme de formation spécialisé dans la radio, le podcast et la création audio.
France
OpenSkyMediaCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDS
Solutions de production simplifiée pour émissions et podcasts : moins de technique, plus de créativité (donnée éditeur).
openskymedia.fr · France
Ils en parlent sur lalettre.pro
2. Les 41 sociétés référencées : Podcast
|Société
|Activité
|Pays
|Contact
|20 Minutes
|Studio de production de podcasts ; presse écrite (France).
|France
|Mise en relation
|acast
|Plateforme suédoise d'hébergement et de monétisation de podcasts, présente en France, avec régie publicitaire intégrée.
|France
|Mise en relation
|Ad AuresPartenaire PRS/MDS
|Écosystèmes de monétisation et de recommandation pour l'audio digital et le podcast (donnée éditeur).
|France
|Mise en relation
|Adobe France
|Applications, cms et développement pour les médias ; outils pour le podcast ; solutions de journalisme mobile (France).
|France
|Mise en relation
|ArtsAI
|Plateforme américaine d'attribution et de vérification pour la publicité audio et podcast.
|Etats Unis
|Mise en relation
|Audi On
|Studio de production de podcasts ; hébergement de podcasts ; monétisation et régie publicitaire de podcasts (France).
|France
|Mise en relation
|Audio.ad
|Monétisation et régie publicitaire de podcasts (Etats Unis).
|Etats Unis
|Mise en relation
|Ausha
|Plateforme française d'hébergement, de distribution et de monétisation de podcasts, avec outils marketing et statistiques.
|France
|Mise en relation
|BABABAM
|Studio de production de podcasts ; production de podcasts natifs ; podcasts de marque (France).
|France
|Mise en relation
|CastopodPartenaire PRS/MDS
|Plateforme libre d'hébergement de podcasts, connectée au fédiverse : contrôle complet de la diffusion (donnée éditeur).
|France
|Mise en relation
|ECRAN SONORE
|Studio de production de podcasts ; production de podcasts natifs ; podcasts de marque (France).
|France
|Mise en relation
|Edisound
|Solution française de monétisation pour les éditeurs audio (filiale de Reworld Media depuis 2025), intégrée avec AdsWizz, Soundcast, Targetspot et Triton.
|France
|Mise en relation
|Elson
|Studio d'enregistrement ; studio de production de podcasts ; centre de formation (France).
|France
|Mise en relation
|Fréquence Moderne
|Services de streaming et de diffusion cloud ; studio de production de podcasts (France).
|France
|Mise en relation
|La SkolCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDS
|Organisme de formation spécialisé dans la radio, le podcast et la création audio.
|France
|Mise en relation
|Lilicast
|Services en ligne pour les radios ; outils pour le podcast ; marketing du podcast (Belgique).
|Belgique
|Mise en relation
|MAXI L’AIR
|Solutions de voice-tracking ; production audio, habillage d'antenne et voix off ; production audiovisuelle (France).
|France
|Mise en relation
|MEDIADN Conseil
|Gestion de contenus médias ; solutions pour webradios ; production de programmes radio (France).
|France
|Mise en relation
|Megaphone (Spotify)
|Plateforme d'hébergement et de monétisation de podcasts du groupe Spotify, avec insertion dynamique de publicité.
|Etats Unis
|Mise en relation
|Mogar Music France
|Studio de production de podcasts ; solutions de journalisme mobile ; distribution d'équipements broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|Moustic Studio
|Production audio, habillage d'antenne et voix off ; production de programmes radio ; studio de production de podcasts (France).
|France
|Mise en relation
|MUNCK STUDIO
|Production de programmes radio ; production audiovisuelle ; studio de production de podcasts (Suède).
|Suède
|Mise en relation
|NETIAPartenaire PRS/MDS
|Éditeur français historique de systèmes d'automation et de gestion de contenus audio pour les radios et les groupes médias.
|France
|Mise en relation
|omny studio
|Plateforme australienne de gestion et de monétisation de podcasts pour les éditeurs et les radios (groupe Triton Digital).
|Australie
|Mise en relation
|OpenSkyMediaCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDS
|Solutions de production simplifiée pour émissions et podcasts : moins de technique, plus de créativité (donnée éditeur).
|France
|Site web
|Podbean LLC
|Plateforme d'hébergement, de distribution et de monétisation de podcasts, avec applications et outils de live.
|Grande Bretagne
|Mise en relation
|Podcastics
|Plateforme française d'hébergement et de gestion de podcasts, pensée pour les créateurs et les radios.
|France
|Mise en relation
|PodInstall
|Outils pour le podcast (France).
|France
|Mise en relation
|PodpassPartenaire PRS/MDS
|Agence podcast québécoise créée en 2023 : production, distribution et promotion.
|Canada
|Mise en relation
|Podscribe
|Solution américaine d'attribution et de vérification des campagnes podcast (mesure par pixel).
|Etats Unis
|Mise en relation
|Prisma Media
|Studio de production de podcasts ; marketing du podcast ; monétisation et régie publicitaire de podcasts (France).
|France
|Mise en relation
|Rewind
|Applications, cms et développement pour les médias ; studio de production de podcasts ; outils pour le podcast (France).
|France
|Mise en relation
|Saooti
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; services de streaming et de diffusion cloud (France).
|France
|Mise en relation
|Shoutcast SRL
|Services en ligne pour les radios ; solutions pour webradios ; outils pour le podcast (Belgique).
|Belgique
|Mise en relation
|Solucast
|Prestataire de services en radio numérique dab+ ; outils pour le podcast ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (France).
|France
|Mise en relation
|Spreaker
|Plateforme d'hébergement et de monétisation de podcasts avec outils de création et distribution (groupe Triton).
|Etats Unis
|Mise en relation
|StreamGuys
|Prestataire américain de streaming audio professionnel : CDN, monétisation et outils podcast pour les radios.
|Etats Unis
|Mise en relation
|SUP DE PUB / Campus Paris
|Formation au podcast ; formation aux métiers de la radio ; formation aux métiers des médias (France).
|France
|Mise en relation
|Tipeee
|Applications, cms et développement pour les médias ; outils pour le podcast ; marketing du podcast (France).
|France
|Mise en relation
|Tootak
|Studio de production de podcasts (France).
|France
|Mise en relation
|VOXNEST
|Studio de production de podcasts ; solutions de journalisme mobile (Etats Unis).
|Etats Unis
|Mise en relation
3. Demande de mise en relation
Demande de mise en relation
Vous cherchez un prestataire de cette catégorie ? Décrivez votre besoin : la rédaction de La Lettre Pro vous met en relation gratuitement avec la ou les sociétés pertinentes. Réponse garantie sous 48 heures ouvrées pour les demandes concernant un membre du CLUB HF, et relayée dès que possible pour les autres sociétés.
Questions fréquentes
Qui peut m'aider à lancer et monétiser un podcast ?
Pour produire : les studios de cette page. Pour héberger et distribuer : Ausha, Podcastics, Podbean ou Spreaker. Pour monétiser : Audio.ad, Targetspot ou les régies spécialisées. Une radio qui décline son antenne en podcasts trouvera ici la chaîne complète, de l'enregistrement à la publicité.
Comment contacter un prestataire de cette page ?
Les membres du CLUB HF affichent leur site et leurs coordonnées directement dans l’annuaire. Pour les autres sociétés, utilisez le formulaire de mise en relation gratuite de cette page : la rédaction de La Lettre Pro relaie chaque demande dès que possible, avec une garantie de réponse sous 48 heures ouvrées lorsque la demande concerne un membre du CLUB HF, grâce à la relation privilégiée entretenue avec les membres.
Comment faire référencer ma société dans cet annuaire ?
Faites votre demande depuis le formulaire d’ajout de la page index de l’annuaire. Les sociétés titulaires d’un abonnement La Lettre Pro (29,90 euros par mois) ou membres du CLUB HF Pros (49,90 euros par mois) sont référencées en priorité ; les autres demandes sont traitées dès que possible par la rédaction.
Que signifient les badges CLUB HF et Partenaire PRS/MDS ?
Le badge CLUB HF Solutions distingue les partenaires premium de La Lettre Pro, le badge CLUB HF Pros les adhérents du club professionnel, et le badge Partenaire PRS/MDS les sociétés partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions (prochaine édition en décembre 2026).
Sources
- Base professionnelle Connectonair de La Lettre Pro de la Radio, extraction du 12 août 2026 (41 sociétés référencées dans cette catégorie).
- Sites officiels des sociétés citées, consultés en août 2026 (descriptions des membres CLUB HF vérifiées individuellement).
- Articles de la rédaction de lalettre.pro, 2019-2026, liés dans les fiches concernées.
À propos de cette page : annuaire établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013, à partir de sa base professionnelle Connectonair et de vérifications éditoriales. Référencement gratuit, mentions CLUB HF et MediaDays signalées. Dernière mise à jour : 12 août 2026. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro
GEO Solutions directory, updated 12 August 2026
Podcasting: production, tools, hosting and monetisation, the providers to know (2026)
This page lists podcast industry players: production studios, hosting platforms, creation tools, distribution and monetisation solutions. Reference directory compiled by La Lettre Pro de la Radio from its professional database: 41 companies listed, in France and internationally. Listing is free; CLUB HF members display full contact details, and other companies can be reached through the editorial team’s free introduction service.
The essentials in 30 seconds
- 41 companies listed in the Podcasting category, across 7 countries.
- 2 CLUB HF members: direct contact details and news in the detailed entries below.
- 6 partners of the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show.
- Looking for a supplier? Free introduction by the editorial team within 48 working hours.
- Are you a supplier? Request your free listing from the directory index.
1. CLUB HF members in this category
La SkolCLUB HF ProsPRS/MDS partner
Training organisation specialised in radio, podcasting and audio creation.
France
OpenSkyMediaCLUB HF ProsPRS/MDS partner
Simplified production solutions for shows and podcasts: less technique, more creativity (company data).
openskymedia.fr · France
Featured on lalettre.pro
2. All 41 listed companies: Podcasting
|Company
|Activity
|Country
|Contact
|20 Minutes
|Podcast production studio; print media (France).
|France
|Get introduced
|acast
|Swedish podcast hosting and monetisation platform, active in France, with integrated advertising sales.
|France
|Get introduced
|Ad AuresPRS/MDS partner
|Monetisation and recommendation ecosystems for digital audio and podcasting (company data).
|France
|Get introduced
|Adobe France
|Apps, cms and development for media; podcasting tools; mobile journalism solutions (France).
|France
|Get introduced
|ArtsAI
|US attribution and verification platform for audio and podcast advertising.
|Etats Unis
|Get introduced
|Audi On
|Podcast production studio; podcast hosting; podcast advertising and monetisation (France).
|France
|Get introduced
|Audio.ad
|Podcast advertising and monetisation (United States).
|Etats Unis
|Get introduced
|Ausha
|French podcast hosting, distribution and monetisation platform with marketing tools and analytics.
|France
|Get introduced
|BABABAM
|Podcast production studio; original podcast production; branded podcasts (France).
|France
|Get introduced
|CastopodPRS/MDS partner
|Open-source podcast hosting platform connected to the fediverse: full control over distribution (company data).
|France
|Get introduced
|ECRAN SONORE
|Podcast production studio; original podcast production; branded podcasts (France).
|France
|Get introduced
|Edisound
|French monetisation solution for audio publishers (a Reworld Media subsidiary since 2025), integrated with AdsWizz, Soundcast, Targetspot and Triton.
|France
|Get introduced
|Elson
|Recording studio; podcast production studio; training centre (France).
|France
|Get introduced
|Fréquence Moderne
|Streaming and cloud broadcast services; podcast production studio (France).
|France
|Get introduced
|La SkolCLUB HF ProsPRS/MDS partner
|Training organisation specialised in radio, podcasting and audio creation.
|France
|Get introduced
|Lilicast
|Online services for radio stations; podcasting tools; podcast marketing (Belgium).
|Belgique
|Get introduced
|MAXI L’AIR
|Voice-tracking solutions; audio production, station imaging and voice-over; audiovisual production (France).
|France
|Get introduced
|MEDIADN Conseil
|Media content management; web radio solutions; radio programme production (France).
|France
|Get introduced
|Megaphone (Spotify)
|Spotify's podcast hosting and monetisation platform, with dynamic ad insertion.
|Etats Unis
|Get introduced
|Mogar Music France
|Podcast production studio; mobile journalism solutions; broadcast equipment distribution (France).
|France
|Get introduced
|Moustic Studio
|Audio production, station imaging and voice-over; radio programme production; podcast production studio (France).
|France
|Get introduced
|MUNCK STUDIO
|Radio programme production; audiovisual production; podcast production studio (Sweden).
|Suède
|Get introduced
|NETIAPRS/MDS partner
|Long-established French developer of radio automation and audio content management systems for stations and media groups.
|France
|Get introduced
|omny studio
|Australian podcast management and monetisation platform for publishers and broadcasters (Triton Digital group).
|Australie
|Get introduced
|OpenSkyMediaCLUB HF ProsPRS/MDS partner
|Simplified production solutions for shows and podcasts: less technique, more creativity (company data).
|France
|Website
|Podbean LLC
|Podcast hosting, distribution and monetisation platform with apps and live tools.
|Grande Bretagne
|Get introduced
|Podcastics
|French podcast hosting and management platform built for creators and radio stations.
|France
|Get introduced
|PodInstall
|Podcasting tools (France).
|France
|Get introduced
|PodpassPRS/MDS partner
|Quebec-based podcast agency created in 2023: production, distribution and promotion.
|Canada
|Get introduced
|Podscribe
|US podcast campaign attribution and verification solution (pixel-based measurement).
|Etats Unis
|Get introduced
|Prisma Media
|Podcast production studio; podcast marketing; podcast advertising and monetisation (France).
|France
|Get introduced
|Rewind
|Apps, cms and development for media; podcast production studio; podcasting tools (France).
|France
|Get introduced
|Saooti
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; streaming and cloud broadcast services (France).
|France
|Get introduced
|Shoutcast SRL
|Online services for radio stations; web radio solutions; podcasting tools (Belgium).
|Belgique
|Get introduced
|Solucast
|Dab+ digital radio services provider; podcasting tools; radio and audio consulting (France).
|France
|Get introduced
|Spreaker
|Podcast hosting and monetisation platform with creation and distribution tools (Triton group).
|Etats Unis
|Get introduced
|StreamGuys
|US professional audio streaming provider: CDN, monetisation and podcast tools for broadcasters.
|Etats Unis
|Get introduced
|SUP DE PUB / Campus Paris
|Podcast training; radio training; media training (France).
|France
|Get introduced
|Tipeee
|Apps, cms and development for media; podcasting tools; podcast marketing (France).
|France
|Get introduced
|Tootak
|Podcast production studio (France).
|France
|Get introduced
|VOXNEST
|Podcast production studio; mobile journalism solutions (United States).
|Etats Unis
|Get introduced
3. Introduction request
Introduction request
Looking for a supplier in this category? Describe your need: the La Lettre Pro editorial team will connect you free of charge with the relevant companies. Guaranteed response within 48 working hours for requests concerning a CLUB HF member, forwarded as soon as possible for other companies.
Frequently asked questions
Who can help me launch and monetise a podcast?
For production: the studios on this page. For hosting and distribution: Ausha, Podcastics, Podbean or Spreaker. For monetisation: Audio.ad, Targetspot or specialist sales houses. A radio station extending its programmes into podcasts will find the complete chain here, from recording to advertising.
How do I contact a supplier listed on this page?
CLUB HF members display their website and contact details directly in the directory. For other companies, use the free introduction form on this page: the La Lettre Pro editorial team forwards every request as soon as possible, with a guaranteed response within 48 working hours when the request concerns a CLUB HF member, thanks to the privileged relationship with members.
How can my company be listed in this directory?
Apply through the listing request form on the directory index page. Companies holding a La Lettre Pro subscription (29.90 euros per month) or a CLUB HF Pros membership (49.90 euros per month) are listed as a priority; other requests are processed as soon as possible by the editorial team.
What do the CLUB HF and PRS/MDS partner badges mean?
The CLUB HF Solutions badge marks La Lettre Pro’s premium partners, the CLUB HF Pros badge marks members of the professional club, and the PRS/MDS partner badge marks companies partnering with the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show (next edition in December 2026).
Sources
- La Lettre Pro de la Radio Connectonair professional database, extracted 12 August 2026 (41 companies listed in this category).
- Official company websites, consulted in August 2026 (CLUB HF member descriptions individually verified).
- Articles by the lalettre.pro editorial team, 2019-2026, linked in the relevant entries.
About this page: directory produced and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013, based on its Connectonair professional database and editorial checks. Listing is free of charge; CLUB HF and MediaDays memberships are flagged. Last updated: 12 August 2026. Recommended citation: "Source: La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact: redaction@lalettre.pro