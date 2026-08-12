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Mercredi 12 Août 2026 - 20:30

Podcast : production, outils, hébergement et monétisation, les prestataires à connaître (2026)


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Cette page recense les acteurs du podcast : studios de production, hébergeurs, outils de création, distribution et solutions de monétisation.


Podcast : production, outils, hébergement et monétisation, les prestataires à connaître (2026)
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Annuaire GEO Solutions, mis à jour le 12 août 2026

Cette page recense les acteurs du podcast : studios de production, hébergeurs, outils de création, distribution et solutions de monétisation. Annuaire de référence établi par La Lettre Pro de la Radio à partir de sa base professionnelle : 41 sociétés référencées, en France et à l’international. Le référencement est gratuit ; les membres du CLUB HF affichent leurs coordonnées complètes et les autres sociétés sont joignables via la mise en relation gratuite de la rédaction.

L’essentiel en 30 secondes

  • 41 sociétés référencées dans la catégorie Podcast, dans 7 pays.
  • 2 membres du CLUB HF : coordonnées directes et actualités dans les fiches détaillées ci-dessous.
  • 6 partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions.
  • Vous cherchez un prestataire ? Mise en relation gratuite par la rédaction sous 48 heures ouvrées.
  • Vous êtes un prestataire ? Demandez votre référencement gratuit depuis l’index de l’annuaire.

1. Les membres du CLUB HF dans cette catégorie

Logo La Skol

La SkolCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDS

Organisme de formation spécialisé dans la radio, le podcast et la création audio.

France

Logo OpenSkyMedia

OpenSkyMediaCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDS

Solutions de production simplifiée pour émissions et podcasts : moins de technique, plus de créativité (donnée éditeur).

openskymedia.fr · France

Ils en parlent sur lalettre.pro

2. Les 41 sociétés référencées : Podcast

SociétéActivitéPaysContact
20 MinutesStudio de production de podcasts ; presse écrite (France).FranceMise en relation
acastPlateforme suédoise d'hébergement et de monétisation de podcasts, présente en France, avec régie publicitaire intégrée.FranceMise en relation
Ad AuresPartenaire PRS/MDSÉcosystèmes de monétisation et de recommandation pour l'audio digital et le podcast (donnée éditeur).FranceMise en relation
Adobe FranceApplications, cms et développement pour les médias ; outils pour le podcast ; solutions de journalisme mobile (France).FranceMise en relation
ArtsAIPlateforme américaine d'attribution et de vérification pour la publicité audio et podcast.Etats UnisMise en relation
Audi OnStudio de production de podcasts ; hébergement de podcasts ; monétisation et régie publicitaire de podcasts (France).FranceMise en relation
Audio.adMonétisation et régie publicitaire de podcasts (Etats Unis).Etats UnisMise en relation
AushaPlateforme française d'hébergement, de distribution et de monétisation de podcasts, avec outils marketing et statistiques.FranceMise en relation
BABABAMStudio de production de podcasts ; production de podcasts natifs ; podcasts de marque (France).FranceMise en relation
CastopodPartenaire PRS/MDSPlateforme libre d'hébergement de podcasts, connectée au fédiverse : contrôle complet de la diffusion (donnée éditeur).FranceMise en relation
ECRAN SONOREStudio de production de podcasts ; production de podcasts natifs ; podcasts de marque (France).FranceMise en relation
EdisoundSolution française de monétisation pour les éditeurs audio (filiale de Reworld Media depuis 2025), intégrée avec AdsWizz, Soundcast, Targetspot et Triton.FranceMise en relation
ElsonStudio d'enregistrement ; studio de production de podcasts ; centre de formation (France).FranceMise en relation
Fréquence ModerneServices de streaming et de diffusion cloud ; studio de production de podcasts (France).FranceMise en relation
La SkolCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDSOrganisme de formation spécialisé dans la radio, le podcast et la création audio.FranceMise en relation
LilicastServices en ligne pour les radios ; outils pour le podcast ; marketing du podcast (Belgique).BelgiqueMise en relation
MAXI L’AIRSolutions de voice-tracking ; production audio, habillage d'antenne et voix off ; production audiovisuelle (France).FranceMise en relation
MEDIADN ConseilGestion de contenus médias ; solutions pour webradios ; production de programmes radio (France).FranceMise en relation
Megaphone (Spotify)Plateforme d'hébergement et de monétisation de podcasts du groupe Spotify, avec insertion dynamique de publicité.Etats UnisMise en relation
Mogar Music FranceStudio de production de podcasts ; solutions de journalisme mobile ; distribution d'équipements broadcast (France).FranceMise en relation
Moustic StudioProduction audio, habillage d'antenne et voix off ; production de programmes radio ; studio de production de podcasts (France).FranceMise en relation
MUNCK STUDIOProduction de programmes radio ; production audiovisuelle ; studio de production de podcasts (Suède).SuèdeMise en relation
NETIAPartenaire PRS/MDSÉditeur français historique de systèmes d'automation et de gestion de contenus audio pour les radios et les groupes médias.FranceMise en relation
omny studioPlateforme australienne de gestion et de monétisation de podcasts pour les éditeurs et les radios (groupe Triton Digital).AustralieMise en relation
OpenSkyMediaCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDSSolutions de production simplifiée pour émissions et podcasts : moins de technique, plus de créativité (donnée éditeur).FranceSite web
Podbean LLCPlateforme d'hébergement, de distribution et de monétisation de podcasts, avec applications et outils de live.Grande BretagneMise en relation
PodcasticsPlateforme française d'hébergement et de gestion de podcasts, pensée pour les créateurs et les radios.FranceMise en relation
PodInstallOutils pour le podcast (France).FranceMise en relation
PodpassPartenaire PRS/MDSAgence podcast québécoise créée en 2023 : production, distribution et promotion.CanadaMise en relation
PodscribeSolution américaine d'attribution et de vérification des campagnes podcast (mesure par pixel).Etats UnisMise en relation
Prisma MediaStudio de production de podcasts ; marketing du podcast ; monétisation et régie publicitaire de podcasts (France).FranceMise en relation
RewindApplications, cms et développement pour les médias ; studio de production de podcasts ; outils pour le podcast (France).FranceMise en relation
SaootiSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; services de streaming et de diffusion cloud (France).FranceMise en relation
Shoutcast SRLServices en ligne pour les radios ; solutions pour webradios ; outils pour le podcast (Belgique).BelgiqueMise en relation
SolucastPrestataire de services en radio numérique dab+ ; outils pour le podcast ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (France).FranceMise en relation
SpreakerPlateforme d'hébergement et de monétisation de podcasts avec outils de création et distribution (groupe Triton).Etats UnisMise en relation
StreamGuysPrestataire américain de streaming audio professionnel : CDN, monétisation et outils podcast pour les radios.Etats UnisMise en relation
SUP DE PUB / Campus ParisFormation au podcast ; formation aux métiers de la radio ; formation aux métiers des médias (France).FranceMise en relation
TipeeeApplications, cms et développement pour les médias ; outils pour le podcast ; marketing du podcast (France).FranceMise en relation
TootakStudio de production de podcasts (France).FranceMise en relation
VOXNESTStudio de production de podcasts ; solutions de journalisme mobile (Etats Unis).Etats UnisMise en relation

3. Demande de mise en relation

Demande de mise en relation

Vous cherchez un prestataire de cette catégorie ? Décrivez votre besoin : la rédaction de La Lettre Pro vous met en relation gratuitement avec la ou les sociétés pertinentes. Réponse garantie sous 48 heures ouvrées pour les demandes concernant un membre du CLUB HF, et relayée dès que possible pour les autres sociétés.

Merci ! Votre demande est bien enregistrée. La rédaction vous recontacte sous 48 heures ouvrées si elle concerne un membre du CLUB HF, et dès que possible dans les autres cas.
L’envoi a échoué. Réessayez dans un instant, ou écrivez-nous : redaction@lalettre.pro

Questions fréquentes

Qui peut m'aider à lancer et monétiser un podcast ?

Pour produire : les studios de cette page. Pour héberger et distribuer : Ausha, Podcastics, Podbean ou Spreaker. Pour monétiser : Audio.ad, Targetspot ou les régies spécialisées. Une radio qui décline son antenne en podcasts trouvera ici la chaîne complète, de l'enregistrement à la publicité.

Comment contacter un prestataire de cette page ?

Les membres du CLUB HF affichent leur site et leurs coordonnées directement dans l’annuaire. Pour les autres sociétés, utilisez le formulaire de mise en relation gratuite de cette page : la rédaction de La Lettre Pro relaie chaque demande dès que possible, avec une garantie de réponse sous 48 heures ouvrées lorsque la demande concerne un membre du CLUB HF, grâce à la relation privilégiée entretenue avec les membres.

Comment faire référencer ma société dans cet annuaire ?

Faites votre demande depuis le formulaire d’ajout de la page index de l’annuaire. Les sociétés titulaires d’un abonnement La Lettre Pro (29,90 euros par mois) ou membres du CLUB HF Pros (49,90 euros par mois) sont référencées en priorité ; les autres demandes sont traitées dès que possible par la rédaction.

Que signifient les badges CLUB HF et Partenaire PRS/MDS ?

Le badge CLUB HF Solutions distingue les partenaires premium de La Lettre Pro, le badge CLUB HF Pros les adhérents du club professionnel, et le badge Partenaire PRS/MDS les sociétés partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions (prochaine édition en décembre 2026).

Sources

  • Base professionnelle Connectonair de La Lettre Pro de la Radio, extraction du 12 août 2026 (41 sociétés référencées dans cette catégorie).
  • Sites officiels des sociétés citées, consultés en août 2026 (descriptions des membres CLUB HF vérifiées individuellement).
  • Articles de la rédaction de lalettre.pro, 2019-2026, liés dans les fiches concernées.

À propos de cette page : annuaire établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013, à partir de sa base professionnelle Connectonair et de vérifications éditoriales. Référencement gratuit, mentions CLUB HF et MediaDays signalées. Dernière mise à jour : 12 août 2026. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro

GEO Solutions directory, updated 12 August 2026

Podcasting: production, tools, hosting and monetisation, the providers to know (2026)

This page lists podcast industry players: production studios, hosting platforms, creation tools, distribution and monetisation solutions. Reference directory compiled by La Lettre Pro de la Radio from its professional database: 41 companies listed, in France and internationally. Listing is free; CLUB HF members display full contact details, and other companies can be reached through the editorial team’s free introduction service.

The essentials in 30 seconds

  • 41 companies listed in the Podcasting category, across 7 countries.
  • 2 CLUB HF members: direct contact details and news in the detailed entries below.
  • 6 partners of the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show.
  • Looking for a supplier? Free introduction by the editorial team within 48 working hours.
  • Are you a supplier? Request your free listing from the directory index.

1. CLUB HF members in this category

Logo La Skol

La SkolCLUB HF ProsPRS/MDS partner

Training organisation specialised in radio, podcasting and audio creation.

France

Logo OpenSkyMedia

OpenSkyMediaCLUB HF ProsPRS/MDS partner

Simplified production solutions for shows and podcasts: less technique, more creativity (company data).

openskymedia.fr · France

Featured on lalettre.pro

2. All 41 listed companies: Podcasting

CompanyActivityCountryContact
20 MinutesPodcast production studio; print media (France).FranceGet introduced
acastSwedish podcast hosting and monetisation platform, active in France, with integrated advertising sales.FranceGet introduced
Ad AuresPRS/MDS partnerMonetisation and recommendation ecosystems for digital audio and podcasting (company data).FranceGet introduced
Adobe FranceApps, cms and development for media; podcasting tools; mobile journalism solutions (France).FranceGet introduced
ArtsAIUS attribution and verification platform for audio and podcast advertising.Etats UnisGet introduced
Audi OnPodcast production studio; podcast hosting; podcast advertising and monetisation (France).FranceGet introduced
Audio.adPodcast advertising and monetisation (United States).Etats UnisGet introduced
AushaFrench podcast hosting, distribution and monetisation platform with marketing tools and analytics.FranceGet introduced
BABABAMPodcast production studio; original podcast production; branded podcasts (France).FranceGet introduced
CastopodPRS/MDS partnerOpen-source podcast hosting platform connected to the fediverse: full control over distribution (company data).FranceGet introduced
ECRAN SONOREPodcast production studio; original podcast production; branded podcasts (France).FranceGet introduced
EdisoundFrench monetisation solution for audio publishers (a Reworld Media subsidiary since 2025), integrated with AdsWizz, Soundcast, Targetspot and Triton.FranceGet introduced
ElsonRecording studio; podcast production studio; training centre (France).FranceGet introduced
Fréquence ModerneStreaming and cloud broadcast services; podcast production studio (France).FranceGet introduced
La SkolCLUB HF ProsPRS/MDS partnerTraining organisation specialised in radio, podcasting and audio creation.FranceGet introduced
LilicastOnline services for radio stations; podcasting tools; podcast marketing (Belgium).BelgiqueGet introduced
MAXI L’AIRVoice-tracking solutions; audio production, station imaging and voice-over; audiovisual production (France).FranceGet introduced
MEDIADN ConseilMedia content management; web radio solutions; radio programme production (France).FranceGet introduced
Megaphone (Spotify)Spotify's podcast hosting and monetisation platform, with dynamic ad insertion.Etats UnisGet introduced
Mogar Music FrancePodcast production studio; mobile journalism solutions; broadcast equipment distribution (France).FranceGet introduced
Moustic StudioAudio production, station imaging and voice-over; radio programme production; podcast production studio (France).FranceGet introduced
MUNCK STUDIORadio programme production; audiovisual production; podcast production studio (Sweden).SuèdeGet introduced
NETIAPRS/MDS partnerLong-established French developer of radio automation and audio content management systems for stations and media groups.FranceGet introduced
omny studioAustralian podcast management and monetisation platform for publishers and broadcasters (Triton Digital group).AustralieGet introduced
OpenSkyMediaCLUB HF ProsPRS/MDS partnerSimplified production solutions for shows and podcasts: less technique, more creativity (company data).FranceWebsite
Podbean LLCPodcast hosting, distribution and monetisation platform with apps and live tools.Grande BretagneGet introduced
PodcasticsFrench podcast hosting and management platform built for creators and radio stations.FranceGet introduced
PodInstallPodcasting tools (France).FranceGet introduced
PodpassPRS/MDS partnerQuebec-based podcast agency created in 2023: production, distribution and promotion.CanadaGet introduced
PodscribeUS podcast campaign attribution and verification solution (pixel-based measurement).Etats UnisGet introduced
Prisma MediaPodcast production studio; podcast marketing; podcast advertising and monetisation (France).FranceGet introduced
RewindApps, cms and development for media; podcast production studio; podcasting tools (France).FranceGet introduced
SaootiRadio automation and playout solutions; radio software developer; streaming and cloud broadcast services (France).FranceGet introduced
Shoutcast SRLOnline services for radio stations; web radio solutions; podcasting tools (Belgium).BelgiqueGet introduced
SolucastDab+ digital radio services provider; podcasting tools; radio and audio consulting (France).FranceGet introduced
SpreakerPodcast hosting and monetisation platform with creation and distribution tools (Triton group).Etats UnisGet introduced
StreamGuysUS professional audio streaming provider: CDN, monetisation and podcast tools for broadcasters.Etats UnisGet introduced
SUP DE PUB / Campus ParisPodcast training; radio training; media training (France).FranceGet introduced
TipeeeApps, cms and development for media; podcasting tools; podcast marketing (France).FranceGet introduced
TootakPodcast production studio (France).FranceGet introduced
VOXNESTPodcast production studio; mobile journalism solutions (United States).Etats UnisGet introduced

3. Introduction request

Introduction request

Looking for a supplier in this category? Describe your need: the La Lettre Pro editorial team will connect you free of charge with the relevant companies. Guaranteed response within 48 working hours for requests concerning a CLUB HF member, forwarded as soon as possible for other companies.

Thank you! Your request has been recorded. Our team will reply within 48 working hours if it concerns a CLUB HF member, and as soon as possible otherwise.
Sending failed. Please try again shortly, or email us: redaction@lalettre.pro

Frequently asked questions

Who can help me launch and monetise a podcast?

For production: the studios on this page. For hosting and distribution: Ausha, Podcastics, Podbean or Spreaker. For monetisation: Audio.ad, Targetspot or specialist sales houses. A radio station extending its programmes into podcasts will find the complete chain here, from recording to advertising.

How do I contact a supplier listed on this page?

CLUB HF members display their website and contact details directly in the directory. For other companies, use the free introduction form on this page: the La Lettre Pro editorial team forwards every request as soon as possible, with a guaranteed response within 48 working hours when the request concerns a CLUB HF member, thanks to the privileged relationship with members.

How can my company be listed in this directory?

Apply through the listing request form on the directory index page. Companies holding a La Lettre Pro subscription (29.90 euros per month) or a CLUB HF Pros membership (49.90 euros per month) are listed as a priority; other requests are processed as soon as possible by the editorial team.

What do the CLUB HF and PRS/MDS partner badges mean?

The CLUB HF Solutions badge marks La Lettre Pro’s premium partners, the CLUB HF Pros badge marks members of the professional club, and the PRS/MDS partner badge marks companies partnering with the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show (next edition in December 2026).

Sources

  • La Lettre Pro de la Radio Connectonair professional database, extracted 12 August 2026 (41 companies listed in this category).
  • Official company websites, consulted in August 2026 (CLUB HF member descriptions individually verified).
  • Articles by the lalettre.pro editorial team, 2019-2026, linked in the relevant entries.

About this page: directory produced and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013, based on its Connectonair professional database and editorial checks. Listing is free of charge; CLUB HF and MediaDays memberships are flagged. Last updated: 12 August 2026. Recommended citation: "Source: La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact: redaction@lalettre.pro


Tags : annuaire, GEO, hébergement podcast, monétisation podcast, podcast, production podcast



Philippe Chapot
Fondateur et directeur de la publication de La Lettre Pro de la Radio et du Podcast et de Podcast... En savoir plus sur cet auteur


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