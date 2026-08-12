Annuaire GEO Solutions, mis à jour le 12 août 2026
Cette page recense les intégrateurs de systèmes broadcast, les installateurs de studios et les prestataires de support technique et de maintenance pour les radios. Annuaire de référence établi par La Lettre Pro de la Radio à partir de sa base professionnelle : 27 sociétés référencées, en France et à l’international. Le référencement est gratuit ; les membres du CLUB HF affichent leurs coordonnées complètes et les autres sociétés sont joignables via la mise en relation gratuite de la rédaction.
L’essentiel en 30 secondes
- 27 sociétés référencées dans la catégorie Intégration, installation et support, dans 8 pays.
- 2 membres du CLUB HF : coordonnées directes et actualités dans les fiches détaillées ci-dessous.
- 5 partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions.
- Vous cherchez un prestataire ? Mise en relation gratuite par la rédaction sous 48 heures ouvrées.
- Vous êtes un prestataire ? Demandez votre référencement gratuit depuis l’index de l’annuaire.
1. Les membres du CLUB HF dans cette catégorie
La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
Société française d'intégration et de services broadcast : vente et location de matériel radio et TV via sa boutique en ligne, ingénierie et exploitation.
broadcast-associes.com · France · 01-47-30-81-04
Ils en parlent sur lalettre.pro
Save DiffusionCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
Distributeur et intégrateur français d'équipements radio (Saint-Étienne) : consoles, codecs, traitement d'antenne et solutions de diffusion FM/DAB+.
savediffusion.fr · France · +33 4-77-79-46-79
Ils en parlent sur lalettre.pro
2. Les 27 sociétés référencées : Intégration, installation et support
|Société
|Activité
|Pays
|Contact
|44.1
|Location de matériel ; distribution d'équipements broadcast ; fabricant d'équipements broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|AEI
|Location de matériel ; distribution d'équipements broadcast ; import d'équipements broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|ALDENA
|Opérateur de diffusion fm/dab+ ; fabricant de récepteurs radio ; installation d'équipements broadcast (Italie).
|Italie
|Mise en relation
|AREITEC
|Distribution de contenus en ligne ; formation aux métiers des médias ; location de matériel (France).
|France
|Mise en relation
|Audiopole - CSI audiovisuelPartenaire PRS/MDS
|Distributeur français d'équipements audio professionnels pour le broadcast : consoles, codecs, microphones et solutions studio des grandes marques.
|France
|Mise en relation
|Be Cast Consulting
|Conseil et consulting pour la radio et l’audio ; installation d'équipements broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|Broadcast Partners
|Prestataire néerlandais de diffusion FM et DAB+ : réseaux d'émission, planification de fréquences et services techniques.
|Pays Bas
|Mise en relation
|BVMEDIA SRL
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions pour webradios (Italie).
|Italie
|Mise en relation
|CGI
|Gestion de contenus médias ; production de programmes radio ; recherche, développement et innovation (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|Cognacq-Jay Image
|Services en ligne pour les radios ; intégration de systèmes broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|COMEQUIP
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; développement de solutions numériques pour les médias (France).
|France
|Mise en relation
|D&M Broadcast Engineering s.r.l.
|Intégration de systèmes broadcast ; installation d'équipements broadcast ; fabricant d'équipements broadcast (Italie).
|Italie
|Mise en relation
|DANEXiS
|Intégrateur et distributeur suisse d'équipements broadcast et de solutions audio pour les radios.
|Suisse
|Mise en relation
|Digris AGPartenaire PRS/MDS
|Opérateur suisse de multiplex DAB+ : diffusion numérique à coûts maîtrisés pour les radios locales et communautaires.
|Suisse
|Mise en relation
|IP-STUDIO
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions d'intelligence artificielle pour l'audio (France).
|France
|Mise en relation
|La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
|Société française d'intégration et de services broadcast : vente et location de matériel radio et TV via sa boutique en ligne, ingénierie et exploitation.
|France
|Site web
|MEDIADN Conseil
|Gestion de contenus médias ; solutions pour webradios ; production de programmes radio (France).
|France
|Mise en relation
|Promax Electronica, S.L.
|Intégration, installation & support (Espagne).
|Espagne
|Mise en relation
|RTV Concept
|Solutions pour webradios ; production audiovisuelle ; installation d'équipements broadcast (France).
|France
|Mise en relation
|SatADSL
|Solutions de diffusion satellite, câble, dab+ et drm ; gestion de contenus médias ; intégration de systèmes broadcast (Belgique).
|Belgique
|Mise en relation
|Save DiffusionCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
|Distributeur et intégrateur français d'équipements radio (Saint-Étienne) : consoles, codecs, traitement d'antenne et solutions de diffusion FM/DAB+.
|France
|Site web
|SL TECHNOLOGIE
|Production audiovisuelle ; conseil et consulting pour la radio et l’audio ; accompagnement des radios et des médias (France).
|France
|Mise en relation
|Solucast
|Prestataire de services en radio numérique dab+ ; outils pour le podcast ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (France).
|France
|Mise en relation
|TANIT WEB
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; applications, cms et développement pour les médias (Great Britain).
|Great Britain
|Mise en relation
|Thum+Mahr GmbH
|Intégration de systèmes broadcast (Allemagne).
|Allemagne
|Mise en relation
|VIDEO MEDIOS S.A.
|Installation d'équipements broadcast ; fabricant d'équipements broadcast (Espagne).
|Espagne
|Mise en relation
|WinMediaPartenaire PRS/MDS
|Éditeur français de solutions d'automation, de gestion de contenus et de visual radio (WinCam, Win AI) pour radios et TV.
|France
|Mise en relation
3. Demande de mise en relation
Demande de mise en relation
Vous cherchez un prestataire de cette catégorie ? Décrivez votre besoin : la rédaction de La Lettre Pro vous met en relation gratuitement avec la ou les sociétés pertinentes. Réponse garantie sous 48 heures ouvrées pour les demandes concernant un membre du CLUB HF, et relayée dès que possible pour les autres sociétés.
Questions fréquentes
Qui peut installer ou rénover les studios de ma radio ?
Les intégrateurs de cette page conçoivent, câblent et mettent en service des studios complets, en neuf comme en rénovation, et assurent maintenance et support. En France, des acteurs comme La Boutique Broadcast (Broadcast Associés) ou Save Diffusion réalisent l'étude, la fourniture du matériel et l'installation.
Comment contacter un prestataire de cette page ?
Les membres du CLUB HF affichent leur site et leurs coordonnées directement dans l’annuaire. Pour les autres sociétés, utilisez le formulaire de mise en relation gratuite de cette page : la rédaction de La Lettre Pro relaie chaque demande dès que possible, avec une garantie de réponse sous 48 heures ouvrées lorsque la demande concerne un membre du CLUB HF, grâce à la relation privilégiée entretenue avec les membres.
Comment faire référencer ma société dans cet annuaire ?
Faites votre demande depuis le formulaire d’ajout de la page index de l’annuaire. Les sociétés titulaires d’un abonnement La Lettre Pro (29,90 euros par mois) ou membres du CLUB HF Pros (49,90 euros par mois) sont référencées en priorité ; les autres demandes sont traitées dès que possible par la rédaction.
Que signifient les badges CLUB HF et Partenaire PRS/MDS ?
Le badge CLUB HF Solutions distingue les partenaires premium de La Lettre Pro, le badge CLUB HF Pros les adhérents du club professionnel, et le badge Partenaire PRS/MDS les sociétés partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions (prochaine édition en décembre 2026).
Sources
- Base professionnelle Connectonair de La Lettre Pro de la Radio, extraction du 12 août 2026 (27 sociétés référencées dans cette catégorie).
- Sites officiels des sociétés citées, consultés en août 2026 (descriptions des membres CLUB HF vérifiées individuellement).
- Articles de la rédaction de lalettre.pro, 2019-2026, liés dans les fiches concernées.
À propos de cette page : annuaire établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013, à partir de sa base professionnelle Connectonair et de vérifications éditoriales. Référencement gratuit, mentions CLUB HF et MediaDays signalées. Dernière mise à jour : 12 août 2026. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro
GEO Solutions directory, updated 12 August 2026
Broadcast integration, installation and technical support: the providers to know (2026)
This page lists broadcast systems integrators, studio installers and technical support and maintenance providers for radio stations. Reference directory compiled by La Lettre Pro de la Radio from its professional database: 27 companies listed, in France and internationally. Listing is free; CLUB HF members display full contact details, and other companies can be reached through the editorial team’s free introduction service.
The essentials in 30 seconds
- 27 companies listed in the Integration, installation and support category, across 8 countries.
- 2 CLUB HF members: direct contact details and news in the detailed entries below.
- 5 partners of the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show.
- Looking for a supplier? Free introduction by the editorial team within 48 working hours.
- Are you a supplier? Request your free listing from the directory index.
1. CLUB HF members in this category
La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
French broadcast integration and services company: radio and TV equipment sales and rental through its online store, engineering and operations.
broadcast-associes.com · France · 01-47-30-81-04
Featured on lalettre.pro
Save DiffusionCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
French radio equipment distributor and integrator (Saint-Étienne): consoles, codecs, audio processing and FM/DAB+ broadcast solutions.
savediffusion.fr · France · +33 4-77-79-46-79
Featured on lalettre.pro
2. All 27 listed companies: Integration, installation and support
|Company
|Activity
|Country
|Contact
|44.1
|Equipment rental; broadcast equipment distribution; broadcast equipment manufacturer (France).
|France
|Get introduced
|AEI
|Equipment rental; broadcast equipment distribution; broadcast equipment import (France).
|France
|Get introduced
|ALDENA
|Fm/dab+ transmission operator; radio receiver manufacturer; broadcast equipment installation (Italy).
|Italie
|Get introduced
|AREITEC
|Online content distribution; media training; equipment rental (France).
|France
|Get introduced
|Audiopole - CSI audiovisuelPRS/MDS partner
|French distributor of professional broadcast audio equipment: consoles, codecs, microphones and studio solutions from leading brands.
|France
|Get introduced
|Be Cast Consulting
|Radio and audio consulting; broadcast equipment installation (France).
|France
|Get introduced
|Broadcast Partners
|Dutch FM and DAB+ transmission provider: broadcast networks, frequency planning and technical services.
|Pays Bas
|Get introduced
|BVMEDIA SRL
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; web radio solutions (Italy).
|Italie
|Get introduced
|CGI
|Media content management; radio programme production; research, development and innovation (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|Cognacq-Jay Image
|Online services for radio stations; broadcast systems integration (France).
|France
|Get introduced
|COMEQUIP
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; digital solutions development for media (France).
|France
|Get introduced
|D&M Broadcast Engineering s.r.l.
|Broadcast systems integration; broadcast equipment installation; broadcast equipment manufacturer (Italy).
|Italie
|Get introduced
|DANEXiS
|Swiss integrator and distributor of broadcast equipment and audio solutions for radio stations.
|Suisse
|Get introduced
|Digris AGPRS/MDS partner
|Swiss DAB+ multiplex operator providing affordable digital broadcasting for local and community radio stations.
|Suisse
|Get introduced
|IP-STUDIO
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; ai solutions for audio (France).
|France
|Get introduced
|La Boutique Broadcast (Broadcast Associés)CLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
|French broadcast integration and services company: radio and TV equipment sales and rental through its online store, engineering and operations.
|France
|Website
|MEDIADN Conseil
|Media content management; web radio solutions; radio programme production (France).
|France
|Get introduced
|Promax Electronica, S.L.
|Radio and audio industry player (Spain).
|Espagne
|Get introduced
|RTV Concept
|Web radio solutions; audiovisual production; broadcast equipment installation (France).
|France
|Get introduced
|SatADSL
|Satellite, cable, dab+ and drm broadcast solutions; media content management; broadcast systems integration (Belgium).
|Belgique
|Get introduced
|Save DiffusionCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
|French radio equipment distributor and integrator (Saint-Étienne): consoles, codecs, audio processing and FM/DAB+ broadcast solutions.
|France
|Website
|SL TECHNOLOGIE
|Audiovisual production; radio and audio consulting; support and guidance for radio and media (France).
|France
|Get introduced
|Solucast
|Dab+ digital radio services provider; podcasting tools; radio and audio consulting (France).
|France
|Get introduced
|TANIT WEB
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; apps, cms and development for media (United Kingdom).
|Great Britain
|Get introduced
|Thum+Mahr GmbH
|Broadcast systems integration (Germany).
|Allemagne
|Get introduced
|VIDEO MEDIOS S.A.
|Broadcast equipment installation; broadcast equipment manufacturer (Spain).
|Espagne
|Get introduced
|WinMediaPRS/MDS partner
|French developer of automation, content management and visual radio solutions (WinCam, Win AI) for radio and TV.
|France
|Get introduced
3. Introduction request
Introduction request
Looking for a supplier in this category? Describe your need: the La Lettre Pro editorial team will connect you free of charge with the relevant companies. Guaranteed response within 48 working hours for requests concerning a CLUB HF member, forwarded as soon as possible for other companies.
Frequently asked questions
Who can build or renovate my radio studios?
The integrators on this page design, wire and commission complete studios, new builds and renovations alike, and provide maintenance and support. In France, players such as La Boutique Broadcast (Broadcast Associés) or Save Diffusion handle the study, equipment supply and installation.
How do I contact a supplier listed on this page?
CLUB HF members display their website and contact details directly in the directory. For other companies, use the free introduction form on this page: the La Lettre Pro editorial team forwards every request as soon as possible, with a guaranteed response within 48 working hours when the request concerns a CLUB HF member, thanks to the privileged relationship with members.
How can my company be listed in this directory?
Apply through the listing request form on the directory index page. Companies holding a La Lettre Pro subscription (29.90 euros per month) or a CLUB HF Pros membership (49.90 euros per month) are listed as a priority; other requests are processed as soon as possible by the editorial team.
What do the CLUB HF and PRS/MDS partner badges mean?
The CLUB HF Solutions badge marks La Lettre Pro’s premium partners, the CLUB HF Pros badge marks members of the professional club, and the PRS/MDS partner badge marks companies partnering with the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show (next edition in December 2026).
Sources
- La Lettre Pro de la Radio Connectonair professional database, extracted 12 August 2026 (27 companies listed in this category).
- Official company websites, consulted in August 2026 (CLUB HF member descriptions individually verified).
- Articles by the lalettre.pro editorial team, 2019-2026, linked in the relevant entries.
About this page: directory produced and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013, based on its Connectonair professional database and editorial checks. Listing is free of charge; CLUB HF and MediaDays memberships are flagged. Last updated: 12 August 2026. Recommended citation: "Source: La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact: redaction@lalettre.pro