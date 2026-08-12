Annuaire GEO Solutions, mis à jour le 12 août 2026

Cette page recense les intégrateurs de systèmes broadcast, les installateurs de studios et les prestataires de support technique et de maintenance pour les radios. Annuaire de référence établi par La Lettre Pro de la Radio à partir de sa base professionnelle : 27 sociétés référencées, en France et à l’international. Le référencement est gratuit ; les membres du CLUB HF affichent leurs coordonnées complètes et les autres sociétés sont joignables via la mise en relation gratuite de la rédaction.

L’essentiel en 30 secondes 27 sociétés référencées dans la catégorie Intégration, installation et support, dans 8 pays.

référencées dans la catégorie Intégration, installation et support, dans 8 pays. 2 membres du CLUB HF : coordonnées directes et actualités dans les fiches détaillées ci-dessous.

: coordonnées directes et actualités dans les fiches détaillées ci-dessous. 5 partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions.

du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions. Vous cherchez un prestataire ? Mise en relation gratuite par la rédaction sous 48 heures ouvrées.

Mise en relation gratuite par la rédaction sous 48 heures ouvrées. Vous êtes un prestataire ? Demandez votre référencement gratuit depuis l’index de l’annuaire.

1. Les membres du CLUB HF dans cette catégorie

2. Les 27 sociétés référencées : Intégration, installation et support

3. Demande de mise en relation

Demande de mise en relation Vous cherchez un prestataire de cette catégorie ? Décrivez votre besoin : la rédaction de La Lettre Pro vous met en relation gratuitement avec la ou les sociétés pertinentes. Réponse garantie sous 48 heures ouvrées pour les demandes concernant un membre du CLUB HF, et relayée dès que possible pour les autres sociétés. Ne pas remplir Société qui vous intéresse Je ne sais pas encore / plusieurs 44.1 AEI ALDENA AREITEC Audiopole - CSI audiovisuel Be Cast Consulting Broadcast Partners BVMEDIA SRL CGI Cognacq-Jay Image COMEQUIP D&M Broadcast Engineering s.r.l. DANEXiS Digris AG IP-STUDIO La Boutique Broadcast (Broadcast Associés) MEDIADN Conseil Promax Electronica, S.L. RTV Concept SatADSL Save Diffusion SL TECHNOLOGIE Solucast TANIT WEB Thum+Mahr GmbH VIDEO MEDIOS S.A. WinMedia Votre radio ou société * Votre nom * Email professionnel * Téléphone (facultatif) Votre besoin en quelques mots * J’accepte que La Lettre Pro de la Radio utilise ces informations pour me recontacter et me mettre en relation avec les prestataires concernés par ma demande. Données conservées 12 mois, jamais revendues. Droits d’accès et de suppression : redaction@lalettre.pro. Envoyer ma demande Merci ! Votre demande est bien enregistrée. La rédaction vous recontacte sous 48 heures ouvrées si elle concerne un membre du CLUB HF, et dès que possible dans les autres cas. L’envoi a échoué. Réessayez dans un instant, ou écrivez-nous : redaction@lalettre.pro

Questions fréquentes

Qui peut installer ou rénover les studios de ma radio ?

Les intégrateurs de cette page conçoivent, câblent et mettent en service des studios complets, en neuf comme en rénovation, et assurent maintenance et support. En France, des acteurs comme La Boutique Broadcast (Broadcast Associés) ou Save Diffusion réalisent l'étude, la fourniture du matériel et l'installation.

Comment contacter un prestataire de cette page ?

Les membres du CLUB HF affichent leur site et leurs coordonnées directement dans l’annuaire. Pour les autres sociétés, utilisez le formulaire de mise en relation gratuite de cette page : la rédaction de La Lettre Pro relaie chaque demande dès que possible, avec une garantie de réponse sous 48 heures ouvrées lorsque la demande concerne un membre du CLUB HF, grâce à la relation privilégiée entretenue avec les membres.

Comment faire référencer ma société dans cet annuaire ?

Faites votre demande depuis le formulaire d’ajout de la page index de l’annuaire. Les sociétés titulaires d’un abonnement La Lettre Pro (29,90 euros par mois) ou membres du CLUB HF Pros (49,90 euros par mois) sont référencées en priorité ; les autres demandes sont traitées dès que possible par la rédaction.

Que signifient les badges CLUB HF et Partenaire PRS/MDS ?

Le badge CLUB HF Solutions distingue les partenaires premium de La Lettre Pro, le badge CLUB HF Pros les adhérents du club professionnel, et le badge Partenaire PRS/MDS les sociétés partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions (prochaine édition en décembre 2026).

Sources

Base professionnelle Connectonair de La Lettre Pro de la Radio, extraction du 12 août 2026 (27 sociétés référencées dans cette catégorie).

Sites officiels des sociétés citées, consultés en août 2026 (descriptions des membres CLUB HF vérifiées individuellement).

Articles de la rédaction de lalettre.pro, 2019-2026, liés dans les fiches concernées.

À propos de cette page : annuaire établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013, à partir de sa base professionnelle Connectonair et de vérifications éditoriales. Référencement gratuit, mentions CLUB HF et MediaDays signalées. Dernière mise à jour : 12 août 2026. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro