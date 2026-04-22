RVVS et RVE modernisent leurs studios avec Broadcast-associés

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Au cœur des installations, Broadcast-associés a déployé des consoles numériques Oxygen 3000 Plus du fabricant Axel Technology pour les deux radios. Pour RVE, l’infrastructure a été complétée par un second studio de production et de secours équipé d’une console Oxygen 2000. Ces équipements sont disponibles en versions 8, 12 ou 16 voies, avec une option Dante, et intègrent des traitements de voix numériques, des inserts téléphoniques et des connexions Bluetooth pour smartphone.
Les consoles permettent également la gestion du talkback, la mémorisation de configurations et un pilotage à distance via une interface web. Les studios sont par ailleurs équipés de microphones SHURE SM7B, largement utilisés dans les environnements broadcast et podcast.
Les consoles permettent également la gestion du talkback, la mémorisation de configurations et un pilotage à distance via une interface web. Les studios sont par ailleurs équipés de microphones SHURE SM7B, largement utilisés dans les environnements broadcast et podcast.
Une intégration des outils vidéo dans les studios radio
Les installations intègrent également des dispositifs vidéo, en cohérence avec l’évolution des modes de consommation. Broadcast-associés a préconisé des solutions reposant sur des caméras HD et 4K Osbot ou Birdog, associées à une régie vidéo permettant la production de contenus en direct ou enregistrés. Les studios disposent aussi de mobiliers adaptés et de boîtiers Talkbox connectés en réseau RJ45, assurant des fonctions d’amplification casque, de contrôle micro et d’affichage "On Air". L’ensemble vise à permettre une production hybride audio et vidéo, adaptée à une diffusion sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux.
Une évolution des modèles de production pour les radios associatives
En 2026, RVVS et RVE font évoluer leurs modes de production et de diffusion en intégrant ces nouveaux équipements. Cette transformation s’inscrit dans une logique d’adaptation aux usages numériques, où l’audio ne se limite plus à la diffusion hertzienne et s’inscrit dans un écosystème élargi incluant le digital et la vidéo.
Pour ces radios associatives, ces investissements traduisent une volonté d’adapter leurs outils aux évolutions du secteur, dans un environnement où les pratiques de consommation continuent de se diversifier.
Pour ces radios associatives, ces investissements traduisent une volonté d’adapter leurs outils aux évolutions du secteur, dans un environnement où les pratiques de consommation continuent de se diversifier.