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Mercredi 22 Avril 2026 - 08:20

RVVS et RVE modernisent leurs studios avec Broadcast-associés


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Dans les Yvelines, les radios associatives RVVS et RVE engagent une transformation de leurs outils de production et de diffusion avec Broadcast-associés. L’intégration de nouvelles consoles numériques et d’équipements audio et vidéo vise à répondre aux évolutions des usages, marquées par la progression du digital et la diversification des modes de consommation.



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Au cœur des installations, Broadcast-associés a déployé des consoles numériques Oxygen 3000 Plus du fabricant Axel Technology pour les deux radios. Pour RVE, l’infrastructure a été complétée par un second studio de production et de secours équipé d’une console Oxygen 2000. Ces équipements sont disponibles en versions 8, 12 ou 16 voies, avec une option Dante, et intègrent des traitements de voix numériques, des inserts téléphoniques et des connexions Bluetooth pour smartphone.
Les consoles permettent également la gestion du talkback, la mémorisation de configurations et un pilotage à distance via une interface web. Les studios sont par ailleurs équipés de microphones SHURE SM7B, largement utilisés dans les environnements broadcast et podcast.
RVVS et RVE modernisent leurs studios avec Broadcast-associés

Une intégration des outils vidéo dans les studios radio

Les installations intègrent également des dispositifs vidéo, en cohérence avec l’évolution des modes de consommation. Broadcast-associés a préconisé des solutions reposant sur des caméras HD et 4K Osbot ou Birdog, associées à une régie vidéo permettant la production de contenus en direct ou enregistrés. Les studios disposent aussi de mobiliers adaptés et de boîtiers Talkbox connectés en réseau RJ45, assurant des fonctions d’amplification casque, de contrôle micro et d’affichage "On Air". L’ensemble vise à permettre une production hybride audio et vidéo, adaptée à une diffusion sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux.
RVVS et RVE modernisent leurs studios avec Broadcast-associés

Une évolution des modèles de production pour les radios associatives

En 2026, RVVS et RVE font évoluer leurs modes de production et de diffusion en intégrant ces nouveaux équipements. Cette transformation s’inscrit dans une logique d’adaptation aux usages numériques, où l’audio ne se limite plus à la diffusion hertzienne et s’inscrit dans un écosystème élargi incluant le digital et la vidéo.
Pour ces radios associatives, ces investissements traduisent une volonté d’adapter leurs outils aux évolutions du secteur, dans un environnement où les pratiques de consommation continuent de se diversifier.
RVVS et RVE modernisent leurs studios avec Broadcast-associés


Tags : Axel Technology, Broadcast-associés, console, diffusion, production, RVE, RVVS, Shure SM7, Yvelines



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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