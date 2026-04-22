RVVS et RVE modernisent leurs studios avec Broadcast-associés

Au cœur des installations, Broadcast-associés a déployé des consoles numériques Oxygen 3000 Plus du fabricant Axel Technology pour les deux radios. Pour RVE, l’infrastructure a été complétée par un second studio de production et de secours équipé d’une console Oxygen 2000. Ces équipements sont disponibles en versions 8, 12 ou 16 voies, avec une option Dante, et intègrent des traitements de voix numériques, des inserts téléphoniques et des connexions Bluetooth pour smartphone.

Les consoles permettent également la gestion du talkback, la mémorisation de configurations et un pilotage à distance via une interface web. Les studios sont par ailleurs équipés de microphones SHURE SM7B, largement utilisés dans les environnements broadcast et podcast.