Le 205e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo vient de paraître

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Au sommaire du n°205, Fabrice Gauthier, CEO de Broadcast-associés, partage son analyse issue de plus de vingt ans d’expérience dans la conception de studios. Se définissant comme des "Architectes Médias", il accompagne les stations dans leurs évolutions techniques et éditoriales, du câblage IP au déploiement vidéo. En 2026, il collabore notamment avec RVVS et RVE dans les Yvelines.
Son constat s’inscrit dans une transformation structurelle du secteur. "Les radios n'ont pas le choix, le numérique et plus généralement l'IP est désormais partout". À travers les chantiers qu’il pilote, il observe une évolution progressive où les infrastructures traditionnelles laissent place à des environnements hybrides, intégrant pleinement les logiques de production et de diffusion de l’audio digital.
Autre focus de ce numéro, la question de la visibilité des radios indépendantes en Suisse. Le système actuel de mesure repose sur une montre connectée de Médiapulse représentant environ 5 000 personnes. Si cette base est adaptée aux grandes stations généralistes, elle montre ses limites pour les radios de niche diffusées en DAB+.
Dans ce contexte, l’Unikom a lancé Radio-Data.ch pour répondre à un enjeu identifié. "Jusqu'ici, ces radios n'étaient absolument pas visibles. Soit il y a une énorme marge d'erreur, soit elles ne sont vraiment pas mesurées du tout. Et si elles ne sont pas visibles, personne ne va les commercialiser". Ce nouvel outil vise à mieux refléter l’écoute réelle et à offrir des données exploitables pour ces acteurs de l’audio.
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Le numéro 205 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d’un accès total et illimité à nos contenus, c’est par LÀ : chaque semaine, une cinquantaine d’exclusivités sont proposées sur le site.