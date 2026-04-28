Le 205e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo vient de paraître

Autre focus de ce numéro, la question de la visibilité des radios indépendantes en Suisse. Le système actuel de mesure repose sur une montre connectée de Médiapulse représentant environ 5 000 personnes. Si cette base est adaptée aux grandes stations généralistes, elle montre ses limites pour les radios de niche diffusées en DAB+.

Dans ce contexte, l’Unikom a lancé Radio-Data.ch pour répondre à un enjeu identifié. "Jusqu'ici, ces radios n'étaient absolument pas visibles. Soit il y a une énorme marge d'erreur, soit elles ne sont vraiment pas mesurées du tout. Et si elles ne sont pas visibles, personne ne va les commercialiser". Ce nouvel outil vise à mieux refléter l’écoute réelle et à offrir des données exploitables pour ces acteurs de l’audio.

