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Jeudi 14 Mai 2026 - 06:50

Un colloque à l’Assemblée nationale pour interroger l'avenir des radios associatives


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Le 3 juin, l’Assemblée nationale accueillera le colloque "Vivantes, locales, citoyennes : quel avenir pour les radios associatives ?". Organisé à l’initiative du député Denis Masséglia, rapporteur spécial du budget "Médias, livre et industries culturelles", l’événement réunira représentants institutionnels, radios associatives et acteurs du secteur autour des enjeux démocratiques, budgétaires et réglementaires de la radiodiffusion associative.


Un colloque à l’Assemblée nationale pour interroger l'avenir des radios associatives

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Le mercredi 3 juin 2026 à partir de 15h, la salle Colbert de l’Assemblée nationale, située au 126 rue de l’Université à Paris, accueillera un colloque intitulé "Vivantes, locales, citoyennes : quel avenir pour les radios associatives ?".
L’événement est organisé à l’initiative de Denis Masséglia, député et rapporteur spécial du budget "Médias, livre et industries culturelles". L’Association Les Locales appelle les radios associatives à participer "en nombre pour montrer la force et la vitalité de notre réseau". Cette rencontre intervient après "deux années de mobilisation pour préserver le Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER)". Les organisateurs indiquent que ce colloque doit permettre de "mettre en lumière le rôle indispensable des radios associatives dans le paysage médiatique, la vie démocratique et l’animation des territoires".


Les échanges porteront également sur les actions menées par les radios associatives en matière "d’éducation aux médias, d’action culturelle" et "d’information de proximité". Les organisateurs souhaitent aussi "illustrer notre impact : lien social, vitalité démocratique locale, engagement citoyen". La question des conditions économiques et réglementaires de fonctionnement du secteur sera également abordée afin de "réfléchir ensemble aux conditions de notre pérennité, face aux défis budgétaires et réglementaires actuels".


Des représentants de radios, des institutions et des parlementaires

Le programme prévisionnel prévoit un accueil et une ouverture entre 15h00 et 15h30 par Denis Masséglia ainsi que par des représentants institutionnels. Une première table ronde se tiendra de 15h30 à 16h15 autour du thème "Les radios associatives, acteurs utiles à la vie démocratique des territoires". Plusieurs représentants de radios locales sont annoncés, parmi lesquels Pierre-Louis Dupret pour Radio Laser, Nina Beltram pour Canal B et Denis Lespiaut pour Kaolin FM, aux côtés de personnalités qualifiées et d’élus de territoire.
La seconde table ronde, programmée de 16h15 à 17h00, portera sur le thème "Quelles conditions de pérennité pour les radios associatives ?". Les coprésidents Jean-Marc Courèges-Cénac pour la CNRA et Sylvain Delfau pour le SNRL doivent y participer avec des représentants de la DGMIC et des parlementaires.


Une inscription obligatoire avant le 25 mai 2026

Les inscriptions sont obligatoires avant le 25 mai. Les participants devront se présenter munis d’une pièce d’identité pour accéder à l’Assemblée nationale. Le colloque se déroulera le mercredi 3 juin de 15h à 17h30 à l’Assemblée nationale, salle Colbert, au 126 rue de l’Université à Paris. Les organisateurs précisent qu’un programme détaillé sera transmis ultérieurement aux inscrits.
Infos et inscriptions : ICI


Tags : Canal B, catégorie A, CNRA, colloque, événement, FSER, Jean-Marc Courèges-Cénac, Kaolin FM, Les Locales, Radio Laser, radios associatives, radios locales, SNRL, stratégie, Sylvain Delfau



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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