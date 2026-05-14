Un colloque à l’Assemblée nationale pour interroger l'avenir des radios associatives

Le programme prévisionnel prévoit un accueil et une ouverture entre 15h00 et 15h30 par Denis Masséglia ainsi que par des représentants institutionnels. Une première table ronde se tiendra de 15h30 à 16h15 autour du thème "Les radios associatives, acteurs utiles à la vie démocratique des territoires". Plusieurs représentants de radios locales sont annoncés, parmi lesquels Pierre-Louis Dupret pour Radio Laser, Nina Beltram pour Canal B et Denis Lespiaut pour Kaolin FM, aux côtés de personnalités qualifiées et d’élus de territoire.

La seconde table ronde, programmée de 16h15 à 17h00, portera sur le thème "Quelles conditions de pérennité pour les radios associatives ?". Les coprésidents Jean-Marc Courèges-Cénac pour la CNRA et Sylvain Delfau pour le SNRL doivent y participer avec des représentants de la DGMIC et des parlementaires.

