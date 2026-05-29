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Vendredi 29 Mai 2026 - 12:45

Le WorldDAB Summit 2026 se tiendra à Vienne autour des enjeux de la radio numérique


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Le WorldDAB Summit 2026 se déroulera le 19 novembre à Vienne en Autriche au Meliá Vienna. L’événement réunira des professionnels internationaux de la radio numérique issus du broadcast, de l’industrie automobile, des fabricants de récepteurs ainsi que des responsables des contenus, du marketing et de la programmation. Une assemblée générale réservée aux membres ainsi qu’un dîner de gala compléteront le programme des rencontres organisées par WorldDAB.


Le WorldDAB Summit 2026 se tiendra à Vienne autour des enjeux de la radio numérique

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Le WorldDAB Summit 2026 se tiendra le 19 novembre 2026 de 09h00 à 15h50 CET au Meliá Vienna situé Donau-City-Straße 7 à Vienne en Autriche. L’événement réunira des experts issus de l’ensemble de l’écosystème de la radio numérique comprenant les diffuseurs, les constructeurs automobiles, les fabricants de récepteurs ainsi que des responsables internationaux de la programmation, des contenus créatifs et du marketing. WorldDAB explique que ce rendez-vous a pour objectif de "célébrer la radio numérique et veiller à ce qu’elle reste solidement au centre de la diffusion".
Le sommet s’inscrit dans la continuité des initiatives de l’organisation pour accompagner le développement international du DAB+ et des usages de la radio numérique terrestre auprès des industriels et des diffuseurs.

Les membres de WorldDAB se réuniront avant le Summit 2026

En amont du sommet, le WorldDAB organisera le mercredi 18 novembre son Assemblée générale réservée aux membres entre 13h00 et 14h30 CET en présentiel et en ligne. Cette réunion permettra aux membres d’échanger directement avec les dirigeants de l’organisation autour des avancées réalisées au cours de l’année écoulée et des priorités fixées pour l’année suivante.
Les participants devront utiliser un formulaire unique pour s’inscrire au WorldDAB Summit 2026 ainsi qu’à l'Assemblée et au dîner de gala  Ce dîner de gala, accessible aux membres et non-membres, se déroulera également le 18 novembre au K47-Wein situé Franz-Josefs Kai 47 à Vienne. WorldDAB précise que cette soirée offrira aux délégués l’opportunité de rencontrer les autres participants et "d’échanger dans un cadre informel avant le début du programme principal", avec une vue panoramique sur Vienne.

Infos et inscriptions : ICI

Tags : Autriche, DAB, DAB+, événement, Vienne, WorldDAB, WorldDAB Summit



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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