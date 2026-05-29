Le WorldDAB Summit 2026 se tiendra à Vienne autour des enjeux de la radio numérique

Le WorldDAB Summit 2026 se tiendra le 19 novembre 2026 de 09h00 à 15h50 CET au Meliá Vienna situé Donau-City-Straße 7 à Vienne en Autriche. L’événement réunira des experts issus de l’ensemble de l’écosystème de la radio numérique comprenant les diffuseurs, les constructeurs automobiles, les fabricants de récepteurs ainsi que des responsables internationaux de la programmation, des contenus créatifs et du marketing. WorldDAB explique que ce rendez-vous a pour objectif de "célébrer la radio numérique et veiller à ce qu’elle reste solidement au centre de la diffusion".

Le sommet s’inscrit dans la continuité des initiatives de l’organisation pour accompagner le développement international du DAB+ et des usages de la radio numérique terrestre auprès des industriels et des diffuseurs.