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Jeudi 21 Mai 2026 - 07:25

Le WorldDAB publie un guide mondial pour accélérer le déploiement du DAB+


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Le WorldDAB publie un nouveau guide international destiné à accompagner les gouvernements, régulateurs et acteurs de la radio dans le déploiement du DAB+. Baptisé "DAB+ Public Policy Toolbox", ce document de 50 pages compile les politiques publiques et les stratégies déjà utilisées dans plus de 30 marchés à travers l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Afrique et le Moyen-Orient afin d’accélérer la migration de la radio analogique vers la diffusion numérique terrestre.



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Le WorldDAB a dévoilé un nouveau document stratégique consacré au développement du DAB+ dans le monde. Réalisé par le cabinet South 180 pour le compte de l’organisation internationale, le "DAB+ Public Policy Toolbox" vise à fournir aux administrations publiques, aux régulateurs et aux acteurs du marché un cadre concret pour accélérer la migration numérique de la radio. Le document rappelle que le DAB+ est désormais déployé dans plus de 30 marchés et qu’il constitue "la seule voie viable de croissance pour la radio" dans un contexte de saturation du spectre FM. Le rapport souligne également que la radio numérique terrestre reste "la seule plateforme qui garantit un accès gratuit, une couverture universelle, une résilience sociétale en cas d’urgence et la souveraineté nationale".

Structuré autour de 20 politiques publiques, le guide analyse les principaux leviers de développement du DAB+ autour de quatre axes : stratégie, licences, diffusion et réception. Il détaille notamment les questions liées à la couverture, aux coûts de diffusion, à la migration FM, à l’automobile connectée ou encore aux récepteurs hybrides capables de basculer entre DAB+, FM et IP.

La couverture, l'automobile et l'arrêt de la FM au cœur des enjeux

Cette "toolbox" met particulièrement l’accent sur la nécessité d’une coordination entre gouvernements, régulateurs, diffuseurs, opérateurs de multiplex et constructeurs automobiles afin d’assurer une migration efficace vers le DAB+. Le WorldDAB rappelle que plusieurs marchés ont déjà mis en place des stratégies nationales structurées, notamment la Suisse, la Norvège, le Royaume-Uni, l’Allemagne ou encore la France. Le rapport insiste aussi sur les enjeux liés à la couverture mobile et automobile. En Allemagne, la couverture DAB+ dépasse désormais 97% de la population en extérieur et 91% en intérieur, avec 98% du réseau autoroutier couvert, soit environ 12 700 kilomètres. En Norvège, l’opérateur public NRK exploite 1 093 sites afin de couvrir 99,8% de la population.
Le guide évoque également la nécessité de prévoir des équipements DAB+ dans les tunnels routiers et rappelle que la Suisse a investi environ 30 millions de francs suisses en quatre ans pour équiper les tunnels du réseau fédéral de plus de 300 mètres. 

La sortie progressive de la FM reste un choix propre à chaque pays

Enfin, le guide revient enfin sur les stratégies de sortie progressive de la FM et du MW. La Norvège demeure le seul pays à avoir procédé à l’extinction quasi complète de la FM nationale, tandis que 27 des 48 pays européens ont déjà arrêté les diffusions en ondes moyennes. Le WorldDAB précise toutefois qu"'il n’est pas obligatoire de fixer une date pour l’arrêt de la diffusion analogique" et rappelle que chaque marché doit adapter sa stratégie de migration à ses réalités nationales.

Toute les infos sont ICI

Tags : DAB, DAB+, radio numérique, WorldDAB



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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