Le WorldDAB veut défendre la place de la radio broadcast dans le tableau de bord connecté

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Le WorldDAB Automotive 2026 met la radio broadcast au cœur de la voiture connectée
Le WorldDAB annonce que l’édition 2026 de "WorldDAB Automotive" se tiendra le 11 juin à Francfort, dans un contexte de transformation rapide des secteurs de la diffusion et de l’automobile. L’événement doit notamment accueillir la première présentation d’une nouvelle étude internationale consacrée à l’écoute radio en voiture. Cette étude "Car Buyer’s Research 2026", menée par Fifty5Blue, anciennement Kantar, analyse la manière dont les automobilistes utilisent les contenus audio à bord des véhicules. Elle s’intéresse également à leurs attentes concernant la radio ainsi qu’au rôle joué par la visibilité des services, les réglages par défaut et l’expérience utilisateur dans les comportements d’écoute.
Selon le WorldDAB, ces résultats doivent fournir des éléments destinés à accompagner les prises de décision des acteurs de l’automobile, des diffuseurs et des régulateurs.
L’organisation prévoit une table ronde réunissant des représentants du secteur automobile, de l’Union européenne de radio-télévision, de l’Association of European Radios et du WorldDAB. Les échanges porteront sur les conséquences de cette étude pour la visibilité, la découvrabilité et le choix des utilisateurs dans les tableaux de bord connectés.
Le programme prévoit également une intervention consacrée à l’initiative "Radio Ready". Tomas Granryd, coordinateur de "Radio Ready", et Tobias Nielsen, Senior Vice President Digital chez Bauer Media Group, présenteront les avancées réalisées autour de l’alignement entre les différents acteurs du secteur.
DAB+, politiques publiques et infrastructures broadcast
La présidente de WorldDAB, Jacqueline Bierhorst, reviendra sur la progression internationale du DAB+, tandis que plusieurs sessions seront consacrées aux évolutions des marchés allemand, australien et espagnol.
David Fernández Quijada, Research Director chez South 180, présentera le nouvel outil "Public Policy Toolbox" de WorldDAB. Cette intervention doit expliquer pourquoi la radio broadcast conserve un rôle jugé essentiel dans des environnements fortement connectés et pourquoi les gouvernements continuent de soutenir ce mode de diffusion au regard des enjeux de pluralisme des médias, de sécurité et d’accès universel. Une autre table ronde, pilotée par Hanns Wolter, président du "Spectrum and Network Implementation Committee" de WorldDAB, portera sur les investissements dans les infrastructures de diffusion et leur rôle dans la stabilité à long terme de l’écosystème automobile.
Un événement gratuit réunissant les acteurs internationaux du secteur
Le WorldDAB précise que l’événement est gratuit en présentiel, avec un nombre de places limité. Une soirée de networking est également prévue la veille au Gerbermühle Restaurant, situé sur les rives du Main. L’événement bénéficie notamment du soutien de Xperi, ARD, AVT Audio Video Technologies GmbH et Paneda.