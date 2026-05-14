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Jeudi 14 Mai 2026 - 11:25

Le WorldDAB veut défendre la place de la radio broadcast dans le tableau de bord connecté


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Le 11 juin prochain à Francfort, le WorldDAB organisera son "WorldDAB Automotive 2026", un événement consacré à l’avenir de la radio dans la voiture connectée. À cette occasion, l’organisation dévoilera une nouvelle étude internationale multi-marchés sur les usages audio embarqués, les attentes des automobilistes vis-à-vis de la radio et l’impact de la visibilité des services audio dans les tableaux de bord connectés.


Le WorldDAB Automotive 2025 avec, à gauche, Jacqueline Bierhorst, présidente du WorldDAB, aux côtés de plusieurs intervenants du secteur de la radio et de l’automobile
Le WorldDAB Automotive 2025 avec, à gauche, Jacqueline Bierhorst, présidente du WorldDAB, aux côtés de plusieurs intervenants du secteur de la radio et de l’automobile

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Le WorldDAB annonce que l’édition 2026 de "WorldDAB Automotive" se tiendra le 11 juin à Francfort, dans un contexte de transformation rapide des secteurs de la diffusion et de l’automobile. L’événement doit notamment accueillir la première présentation d’une nouvelle étude internationale consacrée à l’écoute radio en voiture. Cette étude "Car Buyer’s Research 2026", menée par Fifty5Blue, anciennement Kantar, analyse la manière dont les automobilistes utilisent les contenus audio à bord des véhicules. Elle s’intéresse également à leurs attentes concernant la radio ainsi qu’au rôle joué par la visibilité des services, les réglages par défaut et l’expérience utilisateur dans les comportements d’écoute.
Selon le WorldDAB, ces résultats doivent fournir des éléments destinés à accompagner les prises de décision des acteurs de l’automobile, des diffuseurs et des régulateurs.


L’organisation prévoit une table ronde réunissant des représentants du secteur automobile, de l’Union européenne de radio-télévision, de l’Association of European Radios et du WorldDAB. Les échanges porteront sur les conséquences de cette étude pour la visibilité, la découvrabilité et le choix des utilisateurs dans les tableaux de bord connectés.
Le programme prévoit également une intervention consacrée à l’initiative "Radio Ready". Tomas Granryd, coordinateur de "Radio Ready", et Tobias Nielsen, Senior Vice President Digital chez Bauer Media Group, présenteront les avancées réalisées autour de l’alignement entre les différents acteurs du secteur.


DAB+, politiques publiques et infrastructures broadcast

La présidente de WorldDAB, Jacqueline Bierhorst, reviendra sur la progression internationale du DAB+, tandis que plusieurs sessions seront consacrées aux évolutions des marchés allemand, australien et espagnol.
David Fernández Quijada, Research Director chez South 180, présentera le nouvel outil "Public Policy Toolbox" de WorldDAB. Cette intervention doit expliquer pourquoi la radio broadcast conserve un rôle jugé essentiel dans des environnements fortement connectés et pourquoi les gouvernements continuent de soutenir ce mode de diffusion au regard des enjeux de pluralisme des médias, de sécurité et d’accès universel. Une autre table ronde, pilotée par Hanns Wolter, président du "Spectrum and Network Implementation Committee" de WorldDAB, portera sur les investissements dans les infrastructures de diffusion et leur rôle dans la stabilité à long terme de l’écosystème automobile.


Un événement gratuit réunissant les acteurs internationaux du secteur

Dans le communiqué, Jacqueline Bierhorst déclare : "Le rôle de la radio en tant que média fiable, accessible et immédiat est plus important que jamais. La radio broadcast reste au cœur d’une communication résiliente et gratuite, y compris dans la voiture." La présidente de WorldDAB estime également que les nouvelles données qui seront présentées à Francfort doivent fournir "des éléments solides pour les acteurs de l’automobile et des politiques publiques concernant la pertinence continue de la radio broadcast".
Le WorldDAB précise que l’événement est gratuit en présentiel, avec un nombre de places limité. Une soirée de networking est également prévue la veille au Gerbermühle Restaurant, situé sur les rives du Main. L’événement bénéficie notamment du soutien de Xperi, ARD, AVT Audio Video Technologies GmbH et Paneda.

Une organisation présente dans 42 pays

Dans sa présentation institutionnelle, WorldDAB rappelle être l’association mondiale chargée de promouvoir et de définir la radio numérique DAB+. L’organisation indique réunir plus de 1 600 experts issus de 121 membres répartis dans 42 pays. Elle rassemble des diffuseurs publics et privés, des régulateurs, des opérateurs de réseaux ainsi que des fabricants de récepteurs, de puces, d’équipements professionnels et d’automobiles.

Infos et inscriptions : ICI

Tags : Bauer Media Group, DAB, DAB+, Jacqueline Bierhorst, Radio Ready, WorldDAB, WorldDAB Automotive



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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