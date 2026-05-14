Le WorldDAB veut défendre la place de la radio broadcast dans le tableau de bord connecté

Dans le communiqué, Jacqueline Bierhorst déclare : "Le rôle de la radio en tant que média fiable, accessible et immédiat est plus important que jamais. La radio broadcast reste au cœur d’une communication résiliente et gratuite, y compris dans la voiture." La présidente de WorldDAB estime également que les nouvelles données qui seront présentées à Francfort doivent fournir "des éléments solides pour les acteurs de l’automobile et des politiques publiques concernant la pertinence continue de la radio broadcast".

Le WorldDAB précise que l’événement est gratuit en présentiel, avec un nombre de places limité. Une soirée de networking est également prévue la veille au Gerbermühle Restaurant, situé sur les rives du Main. L’événement bénéficie notamment du soutien de Xperi, ARD, AVT Audio Video Technologies GmbH et Paneda.