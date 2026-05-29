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Vendredi 29 Mai 2026 - 05:50

Ensemble pour le DAB+ accélère la promotion du DAB+ avec Fnac-Darty


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L’association Ensemble pour le DAB+ annonce un partenariat avec Fnac-Darty autour de la promotion des récepteurs radio numériques DAB+. Jusqu’au 31 mai, près de 300 magasins Fnac et Darty mettent en avant les postes compatibles DAB+ avec des réductions pouvant atteindre -20 %. Cette opération s’inscrit dans le contexte de poursuite du déploiement du DAB+ en France, qui couvre actuellement 70% de la population et doit atteindre 80% d’ici fin 2026.


Avec cette opération, Ensemble pour le DAB+ cherche à renforcer la visibilité des postes radio compatibles DAB+ directement dans les réseaux de distribution grand public.
Avec cette opération, Ensemble pour le DAB+ cherche à renforcer la visibilité des postes radio compatibles DAB+ directement dans les réseaux de distribution grand public.

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L’opération a débuté le 15 mai et se poursuivra jusqu’au 31 mai dans près de 300 magasins Fnac et Darty ainsi que sur les plateformes en ligne des deux enseignes. Les récepteurs DAB+ bénéficient de réductions pouvant aller jusqu’à -20%. L’association précise qu’il s’agit d’une première en France pour le secteur de la radio numérique terrestre. Cette opération est portée par Ensemble pour le DAB+, association nationale chargée de promouvoir le développement de la radio numérique terrestre en France.
Les radios membres de l’association relaient à l’antenne l’intérêt des récepteurs DAB+ et plusieurs stations participent directement à la mise en avant de l’opération menée avec Fnac-Darty. L’association indique également mettre à disposition des clients des enseignes des flyers d’information consacrés au fonctionnement et aux usages du DAB+.


Un contexte d’accélération du déploiement du DAB+

Le partenariat intervient alors que le DAB+ poursuit son développement en France. Ensemble pour le DAB+ rappelle que la technologie couvre actuellement 70 % de la population française. L’objectif affiché est d’atteindre 80 % de couverture d’ici la fin de l’année 2026.
Pour Charles-Emmanuel Bon, président d’Ensemble pour le DAB+, cette collaboration avec Fnac-Darty s’inscrit dans la continuité des actions engagées autour de la radio numérique. Il déclare : "Chaque jour, nous travaillons à proposer à nos auditeurs ce qu’il y a de mieux. Et ce mieux, pour leur écoute, c’est le DAB+. Ce premier partenariat avec un acteur majeur de la distribution est un grand pas vers l’adoption du DAB+."

Illustration de l’opération commerciale menée autour des postes radio DAB+
Illustration de l’opération commerciale menée autour des postes radio DAB+

Tags : Charles-Emmanuel Bon, DAB, DAB+, promotion, récepteur, récepteur DAB+



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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