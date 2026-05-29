Ensemble pour le DAB+ accélère la promotion du DAB+ avec Fnac-Darty

Le partenariat intervient alors que le DAB+ poursuit son développement en France. Ensemble pour le DAB+ rappelle que la technologie couvre actuellement 70 % de la population française. L’objectif affiché est d’atteindre 80 % de couverture d’ici la fin de l’année 2026.

Pour Charles-Emmanuel Bon, président d’Ensemble pour le DAB+, cette collaboration avec Fnac-Darty s’inscrit dans la continuité des actions engagées autour de la radio numérique. Il déclare : "Chaque jour, nous travaillons à proposer à nos auditeurs ce qu’il y a de mieux. Et ce mieux, pour leur écoute, c’est le DAB+. Ce premier partenariat avec un acteur majeur de la distribution est un grand pas vers l’adoption du DAB+."

