WorldCast fait évoluer l’Audemat MC6 avec de nouvelles fonctions de mesure mobile FM et DAB+

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Avec la version 1.4 de l’Audemat MC6, WorldCast Systems introduit plusieurs évolutions destinées aux mesures terrain FM et DAB+. Cette nouvelle version améliore notamment les capacités d’analyse mobile des réseaux DAB et DAB+ lors des campagnes de mesures réalisées en conditions réelles. Le MC6 intègre désormais des données enrichies dédiées à l’analyse avancée des réseaux SFN, ou "Single Frequency Network", afin d’offrir une meilleure visibilité sur la contribution des émetteurs et sur la synchronisation des réseaux lors des déplacements.
WorldCast annonce également l’intégration de la technologie "GoldenEar" aux mesures mobiles DAB. Déjà utilisée pour l’analyse objective de la qualité audio FM, cette technologie permet désormais d’obtenir un score objectif de qualité de réception pour les services DAB+, en complément des paramètres RF et de modulation.
De nouvelles fonctions pour les laboratoires et l’automatisation
L’objectif affiché consiste à faciliter les opérations d’optimisation des réseaux en fournissant des données directement exploitables par les équipes techniques.
Au-delà des usages mobiles, l’Audemat MC6 v1.4 élargit également ses fonctionnalités dans les environnements de laboratoire et de production. La plateforme intègre désormais la génération de signaux audio analogiques, AES et MPX afin de fournir des signaux de référence utilisés pour les opérations de calibration et d’alignement des équipements. WorldCast explique que cette évolution permet de réduire la dépendance à des générateurs externes dans les chaînes de test.
La nouvelle version introduit aussi un module "Automatic Lab Measurements" dédié à l’analyse de distorsion ainsi qu’un contrôle à distance via Telnet pour faciliter l’intégration de l’équipement dans des bancs de test automatisés et des procédures de validation industrielle ou de réception de site.
Une plateforme unique et polyvalente
WorldCast précise enfin que la mise à jour Audemat MC6 v1.4 est disponible immédiatement pour les clients disposant d’un contrat de service actif. Les nouveaux modules logiciels peuvent être activés via un système de licence.