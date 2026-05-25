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Lundi 25 Mai 2026 - 09:35

WorldCast fait évoluer l’Audemat MC6 avec de nouvelles fonctions de mesure mobile FM et DAB+


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WorldCast Systems annonce la disponibilité de l’Audemat MC6 v1.4, nouvelle évolution logicielle de sa plateforme de test et de mesure FM et DAB+. Cette version apporte plusieurs améliorations destinées aux campagnes de mesures mobiles, à l’analyse des réseaux DAB+ et aux environnements de laboratoire. L’éditeur étend également les capacités d’automatisation et de génération de signaux de sa solution destinée aux diffuseurs et aux régulateurs.



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Avec la version 1.4 de l’Audemat MC6, WorldCast Systems introduit plusieurs évolutions destinées aux mesures terrain FM et DAB+. Cette nouvelle version améliore notamment les capacités d’analyse mobile des réseaux DAB et DAB+ lors des campagnes de mesures réalisées en conditions réelles. Le MC6 intègre désormais des données enrichies dédiées à l’analyse avancée des réseaux SFN, ou "Single Frequency Network", afin d’offrir une meilleure visibilité sur la contribution des émetteurs et sur la synchronisation des réseaux lors des déplacements.
WorldCast annonce également l’intégration de la technologie "GoldenEar" aux mesures mobiles DAB. Déjà utilisée pour l’analyse objective de la qualité audio FM, cette technologie permet désormais d’obtenir un score objectif de qualité de réception pour les services DAB+, en complément des paramètres RF et de modulation.


De nouvelles fonctions pour les laboratoires et l’automatisation

L’objectif affiché consiste à faciliter les opérations d’optimisation des réseaux en fournissant des données directement exploitables par les équipes techniques.
Au-delà des usages mobiles, l’Audemat MC6 v1.4 élargit également ses fonctionnalités dans les environnements de laboratoire et de production. La plateforme intègre désormais la génération de signaux audio analogiques, AES et MPX afin de fournir des signaux de référence utilisés pour les opérations de calibration et d’alignement des équipements. WorldCast explique que cette évolution permet de réduire la dépendance à des générateurs externes dans les chaînes de test.
La nouvelle version introduit aussi un module "Automatic Lab Measurements" dédié à l’analyse de distorsion ainsi qu’un contrôle à distance via Telnet pour faciliter l’intégration de l’équipement dans des bancs de test automatisés et des procédures de validation industrielle ou de réception de site.


Une plateforme unique et polyvalente

Gregory Mercier, directeur du marketing produit chez WorldCast Systems, déclare : "La version 1.4 reflète l’étroite collaboration que nous entretenons avec les diffuseurs et les régulateurs qui s’appuient de plus en plus sur le MC6 aussi bien sur le terrain qu’en laboratoire. Leurs retours ont directement contribué à ces améliorations, qu’il s’agisse des mesures DAB+ avancées, de la génération intégrée de signaux ou encore de l’automatisation. Notre objectif est de proposer une plateforme unique et polyvalente capable d’accompagner le déploiement, l’optimisation des réseaux et les tests de production avec un maximum d’efficacité et de fiabilité."
WorldCast précise enfin que la mise à jour Audemat MC6 v1.4 est disponible immédiatement pour les clients disposant d’un contrat de service actif. Les nouveaux modules logiciels peuvent être activés via un système de licence.

Tags : Audemat, DAB+, FM, signal, WorldCast Systems



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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