WorldCast fait évoluer l’Audemat MC6 avec de nouvelles fonctions de mesure mobile FM et DAB+

L’objectif affiché consiste à faciliter les opérations d’optimisation des réseaux en fournissant des données directement exploitables par les équipes techniques.

Au-delà des usages mobiles, l’Audemat MC6 v1.4 élargit également ses fonctionnalités dans les environnements de laboratoire et de production. La plateforme intègre désormais la génération de signaux audio analogiques, AES et MPX afin de fournir des signaux de référence utilisés pour les opérations de calibration et d’alignement des équipements. WorldCast explique que cette évolution permet de réduire la dépendance à des générateurs externes dans les chaînes de test.

La nouvelle version introduit aussi un module "Automatic Lab Measurements" dédié à l’analyse de distorsion ainsi qu’un contrôle à distance via Telnet pour faciliter l’intégration de l’équipement dans des bancs de test automatisés et des procédures de validation industrielle ou de réception de site.

