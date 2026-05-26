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Mardi 26 Mai 2026 - 16:10

Les radios invitées à participer à la Fête de la Radio les 4 et 5 juin 2026


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L’Association pour la Fête de la Radio annonce l’édition 2026 de son événement national, organisée les jeudi 4 et vendredi 5 juin 2026. Cette nouvelle édition mettra particulièrement en avant le développement du DAB+ et l’éducation aux médias et à l’information. Toutes les radios, qu’elles soient FM, DAB+, webradios ou acteurs du podcast et de l’audio digital, sont invitées à participer à cette célébration annuelle du média radio.



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Organisée chaque année le premier jeudi et vendredi de juin, cette initiative nationale vise à valoriser la radio "sous toutes ses formes" à travers la FM, le DAB+, les webradios, l’écoute en ligne, les podcasts et les nouveaux usages audio. Pour cette édition 2026, l’association souhaite particulièrement mettre en avant deux thématiques : le développement du DAB+, présenté comme un outil renforçant l’accès à une radio numérique gratuite, de qualité et disponible en mobilité, ainsi que l’éducation aux médias et à l’information, identifiée sous l’acronyme EMI. L’association invite l’ensemble des stations à s’approprier l’événement, qu’il s’agisse de radios locales, nationales, associatives, publiques, privées, musicales, généralistes ou thématiques. Les organisateurs encouragent les radios à proposer des dispositifs variés autour de leurs antennes et de leurs activités audio et numériques.

Le communiqué évoque notamment des portes ouvertes, des émissions spéciales, des rencontres avec les auditeurs, des débats, des ateliers EMI, des démonstrations autour du DAB+, des concerts en direct ou encore des actions hors antenne. L’objectif affiché est de mettre en valeur "la diversité du paysage radiophonique" tout en favorisant les échanges entre stations et auditeurs.


Un kit de communication mis gratuitement à disposition

Comme lors des précédentes éditions, l’Association pour la Fête de la Radio annonce la mise à disposition gratuite d’un kit de communication destiné aux radios participantes. Celui-ci comprend des affiches, des bandeaux, des jingles ainsi que des voix afin de permettre aux stations de relayer l’événement sur leurs antennes, leurs supports numériques et leurs réseaux sociaux.
L’association indique également que les stations et les acteurs de l’audio pourront déclarer leurs initiatives directement sur le site officiel de l’événement afin de valoriser leurs opérations organisées les 4 et 5 juin 2026.


DAB+ et EMI au centre de l’édition 2026

Dans son communiqué, l’association explique vouloir "célébrer la proximité, la créativité et l’innovation de la radio" tout en encourageant "une réflexion collective sur son avenir". Le DAB+ est présenté comme un levier ouvrant "de nouvelles perspectives d’écoute et de diffusion" dans un contexte de transformation des usages audio.
L’éducation aux médias et à l’information constitue l’autre axe majeur de cette édition. L’association rappelle le rôle des radios dans "la transmission de repères, l’esprit critique, la vérification de l’information et le lien avec les publics, notamment les plus jeunes". L’objectif affiché consiste également à renforcer les liens entre stations, auditeurs, acteurs éducatifs, culturels et institutionnels.
La Fête de la Radio a été initiée en 2020 par Roch-Olivier Maistre, alors président de l’Arcom. Depuis sa création, l’événement est devenu un rendez-vous annuel destiné à valoriser "la richesse et la diversité du paysage radiophonique".


Le kit 2026 de la Fête de la radio est ICI

Tags : événement, Fête de la radio



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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