Les radios invitées à participer à la Fête de la Radio les 4 et 5 juin 2026

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Le communiqué évoque notamment des portes ouvertes, des émissions spéciales, des rencontres avec les auditeurs, des débats, des ateliers EMI, des démonstrations autour du DAB+, des concerts en direct ou encore des actions hors antenne. L’objectif affiché est de mettre en valeur "la diversité du paysage radiophonique" tout en favorisant les échanges entre stations et auditeurs.
Un kit de communication mis gratuitement à disposition
Comme lors des précédentes éditions, l’Association pour la Fête de la Radio annonce la mise à disposition gratuite d’un kit de communication destiné aux radios participantes. Celui-ci comprend des affiches, des bandeaux, des jingles ainsi que des voix afin de permettre aux stations de relayer l’événement sur leurs antennes, leurs supports numériques et leurs réseaux sociaux.
L’association indique également que les stations et les acteurs de l’audio pourront déclarer leurs initiatives directement sur le site officiel de l’événement afin de valoriser leurs opérations organisées les 4 et 5 juin 2026.
DAB+ et EMI au centre de l’édition 2026
Dans son communiqué, l’association explique vouloir "célébrer la proximité, la créativité et l’innovation de la radio" tout en encourageant "une réflexion collective sur son avenir". Le DAB+ est présenté comme un levier ouvrant "de nouvelles perspectives d’écoute et de diffusion" dans un contexte de transformation des usages audio.
L’éducation aux médias et à l’information constitue l’autre axe majeur de cette édition. L’association rappelle le rôle des radios dans "la transmission de repères, l’esprit critique, la vérification de l’information et le lien avec les publics, notamment les plus jeunes". L’objectif affiché consiste également à renforcer les liens entre stations, auditeurs, acteurs éducatifs, culturels et institutionnels.
La Fête de la Radio a été initiée en 2020 par Roch-Olivier Maistre, alors président de l’Arcom. Depuis sa création, l’événement est devenu un rendez-vous annuel destiné à valoriser "la richesse et la diversité du paysage radiophonique".