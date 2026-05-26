Les radios invitées à participer à la Fête de la Radio les 4 et 5 juin 2026

Dans son communiqué, l’association explique vouloir "célébrer la proximité, la créativité et l’innovation de la radio" tout en encourageant "une réflexion collective sur son avenir". Le DAB+ est présenté comme un levier ouvrant "de nouvelles perspectives d’écoute et de diffusion" dans un contexte de transformation des usages audio.

L’éducation aux médias et à l’information constitue l’autre axe majeur de cette édition. L’association rappelle le rôle des radios dans "la transmission de repères, l’esprit critique, la vérification de l’information et le lien avec les publics, notamment les plus jeunes". L’objectif affiché consiste également à renforcer les liens entre stations, auditeurs, acteurs éducatifs, culturels et institutionnels.

La Fête de la Radio a été initiée en 2020 par Roch-Olivier Maistre, alors président de l’Arcom. Depuis sa création, l’événement est devenu un rendez-vous annuel destiné à valoriser "la richesse et la diversité du paysage radiophonique".

