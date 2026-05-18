Estación Podcast annonce sa 5e édition à Madrid du 19 au 23 mai 2026

Estación Podcast rappelle également son appartenance au "Circuito Iberoamericano de Festivales de Podcast". Ce réseau réunit plusieurs événements spécialisés dans le podcast et l’audio en Espagne et en Amérique latine, parmi lesquels Prosodia et Podcast Days en Espagne, Estéreo en Argentine, Sonora en Uruguay, Ulular en Colombie, Sonar et Podcon MX au Mexique ainsi que Podcast Fest au Chili. Le festival indique enfin que la majorité des activités sera accessible gratuitement, dans la limite des capacités d’accueil des différents lieux. Les modalités d’accès et les premières confirmations de programmation doivent être annoncées prochainement.

Estación Podcast précise vouloir transformer Madrid en “capitale mondiale du podcast en espagnol” durant tout le mois de mai 2026 grâce à une programmation dédiée à la création sonore et aux nouvelles formes de l’audio digital.