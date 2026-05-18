Estación Podcast annonce sa 5e édition à Madrid du 19 au 23 mai 2026

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Estación Podcast prépare sa 5e édition à Madrid durant le mois de mai 2026. Présenté comme un "festival ibéro-américain de création sonore", l’événement réunira professionnels du podcast, créateurs, producteurs, auditeurs et acteurs de l’audio digital autour d’une programmation articulée entre podcasts en public, rencontres professionnelles, ateliers et concerts. Le festival se déroulera du 19 au 23 mai 2026 avec une implantation principale à l’Espace Culturel Serrería Belga, tout en proposant des activités dans plusieurs autres lieux madrilènes comme CentroCentro, le Palacio de la Prensa ou encore la Sala Clamores.
L’événement entend également renforcer les échanges entre les différents acteurs du podcast en langue espagnole, aussi bien du côté de la création que de la production et de la diffusion. La programmation 2026 mettra notamment l’accent sur les formats live, la fiction sonore, les nouveaux talents et les usages professionnels de l’audio digital.
L’événement entend également renforcer les échanges entre les différents acteurs du podcast en langue espagnole, aussi bien du côté de la création que de la production et de la diffusion. La programmation 2026 mettra notamment l’accent sur les formats live, la fiction sonore, les nouveaux talents et les usages professionnels de l’audio digital.
Trois espaces dédiés à l’audio
L’organisation structure sa programmation autour de trois univers complémentaires. "ESTACIÓN Live" sera consacré aux podcasts enregistrés en public avec des contenus portant notamment sur la Gen Z, le lifestyle, le true crime, la pop culture, la santé mentale ou encore la diversité LGTB+. "ESTACIÓN Pro" sera dédié aux échanges entre professionnels de l’audio avec des tables rondes, ateliers et masterclasses consacrés à la publicité dans le podcast, au journalisme sonore, au sound design, à la production et aux retours d’expérience. Enfin, "ESTACIÓN Music" proposera une programmation musicale avec des concerts organisés dans différentes salles de Madrid.
Le "Podcastón" revient pour une deuxième édition
Le festival annonce également le retour de la "Podcastón", présentée comme l’une des initiatives majeures de cette édition 2026. Organisée avec Carné Joven et Aquarius, cette opération vise les jeunes âgés de 16 à 30 ans disposant du “Carné Joven Comunidad de Madrid” et intéressés par la production, l’écriture, l’interprétation, la réalisation ou encore l’édition sonore. Les participants seront invités à créer un épisode de fiction sonore durant le festival. La participation est annoncée comme gratuite et les candidatures sont déjà ouvertes. Les organisateurs présentent cette initiative comme un dispositif destiné à accompagner les futurs créateurs de podcasts et de contenus audio.
Une dimension ibéro-américaine affirmée
Estación Podcast rappelle également son appartenance au "Circuito Iberoamericano de Festivales de Podcast". Ce réseau réunit plusieurs événements spécialisés dans le podcast et l’audio en Espagne et en Amérique latine, parmi lesquels Prosodia et Podcast Days en Espagne, Estéreo en Argentine, Sonora en Uruguay, Ulular en Colombie, Sonar et Podcon MX au Mexique ainsi que Podcast Fest au Chili. Le festival indique enfin que la majorité des activités sera accessible gratuitement, dans la limite des capacités d’accueil des différents lieux. Les modalités d’accès et les premières confirmations de programmation doivent être annoncées prochainement.
Estación Podcast précise vouloir transformer Madrid en “capitale mondiale du podcast en espagnol” durant tout le mois de mai 2026 grâce à une programmation dédiée à la création sonore et aux nouvelles formes de l’audio digital.
Estación Podcast précise vouloir transformer Madrid en “capitale mondiale du podcast en espagnol” durant tout le mois de mai 2026 grâce à une programmation dédiée à la création sonore et aux nouvelles formes de l’audio digital.