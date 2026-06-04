France Culture et la SACD dévoilent les lauréats 2026 de leur Fonds Podcasts Originaux

Les projets sélectionnés témoignent de la diversité des approches narratives explorées aujourd’hui par la fiction audio. Ils abordent notamment les transformations des liens affectifs, les familles recomposées, les tensions amoureuses ou encore la place croissante de la technologie et de l’intelligence artificielle dans les relations humaines.
"La Dernière Conversation", portée par Chorouk Mouflih, Ludivine Delvallée et Samira Oucheikh, s’intéresse quant à elle aux nouvelles formes d’attachement dans un environnement où les frontières entre réel, projection affective et technologie deviennent de plus en plus poreuses.
Un jury réunissant des professionnels de la fiction et de l’audio
La sélection a été effectuée par un jury composé de professionnels issus de l’écriture, de la réalisation et de la production audio. Il réunissait notamment Claire Barré, Thomas Boullé, Emmanuelle Chevrière, Victor Lockwood, Mélanie Péclat, Florence Sarfati, Stéphane Spada, Emmanuel Suarez et Sabine Zovighian.
Créé conjointement par France Culture et la SACD, le Fonds Podcasts Originaux accompagne des projets de fiction innovants pensés pour les usages numériques. Son ambition est de faire émerger de nouvelles voix, de soutenir des écritures ambitieuses et d’encourager des formats capables de renouveler les codes de la fiction audio.
Un dispositif consacré aux écritures audio numériques
Depuis sa création, le fonds a permis le développement de plusieurs séries qui cumulent plus de 5 millions d’écoutes. Parmi elles figurent "Projet Orloff", lauréat 2017, "Le Beau divorce" et "Fureurs", tous deux lauréats 2020, ainsi que les deux saisons des aventures de Corentin Tréguier, récompensées à partir de 2021. Avec cette nouvelle promotion, France Culture et la SACD veulent poursuivre leur stratégie de soutien à la création audio originale et à l’émergence de nouveaux talents dans le secteur du podcast de fiction.