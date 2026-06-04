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Jeudi 4 Juin 2026 - 07:40

France Culture et la SACD dévoilent les lauréats 2026 de leur Fonds Podcasts Originaux


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France Culture et la SACD ont dévoilé les trois projets lauréats de l’édition 2026 du Fonds Podcasts Originaux, sélectionnés parmi plus de 160 candidatures autour du thème "L’amour dans tous ses états". Porté par la volonté de faire émerger de nouvelles écritures audio adaptées aux usages numériques, ce dispositif offre aux cinq autrices et auteurs retenus une bourse, un accompagnement éditorial et artistique ainsi que l’opportunité de développer leur série aux côtés des équipes de France Culture.



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Les cinq autrices et auteurs récompensés bénéficieront d’une bourse, d’un accompagnement éditorial et artistique ainsi que de la possibilité de développer leur série audio avec les équipes de France Culture. À travers ce dispositif, la chaîne poursuit son engagement en faveur du renouvellement des formats et des écritures dans le domaine de la fiction sonore.
Les projets sélectionnés témoignent de la diversité des approches narratives explorées aujourd’hui par la fiction audio. Ils abordent notamment les transformations des liens affectifs, les familles recomposées, les tensions amoureuses ou encore la place croissante de la technologie et de l’intelligence artificielle dans les relations humaines.

Parmi les lauréats figure "Happy House" d’Anna Belguermi. La série suit Nour, 33 ans, qui revient dans sa campagne d’origine après le décès brutal de sa sœur et se retrouve responsable de sa nièce de 8 ans. Scénariste et réalisatrice, Anna Belguermi anime également des ateliers de création radiophonique. Autre projet distingué, "Heartlab : Human Certified" de Manolis Makridakis imagine un futur où l’humanité devient un produit premium. Chef opérateur son et auteur sonore, Manolis Makridakis développe depuis plusieurs années des créations situées à la frontière entre fiction et documentaire.
"La Dernière Conversation", portée par Chorouk Mouflih, Ludivine Delvallée et Samira Oucheikh, s’intéresse quant à elle aux nouvelles formes d’attachement dans un environnement où les frontières entre réel, projection affective et technologie deviennent de plus en plus poreuses.

Un jury réunissant des professionnels de la fiction et de l’audio

La sélection a été effectuée par un jury composé de professionnels issus de l’écriture, de la réalisation et de la production audio. Il réunissait notamment Claire Barré, Thomas Boullé, Emmanuelle Chevrière, Victor Lockwood, Mélanie Péclat, Florence Sarfati, Stéphane Spada, Emmanuel Suarez et Sabine Zovighian.
Créé conjointement par France Culture et la SACD, le Fonds Podcasts Originaux accompagne des projets de fiction innovants pensés pour les usages numériques. Son ambition est de faire émerger de nouvelles voix, de soutenir des écritures ambitieuses et d’encourager des formats capables de renouveler les codes de la fiction audio.


Un dispositif consacré aux écritures audio numériques

Depuis sa création, le fonds a permis le développement de plusieurs séries qui cumulent plus de 5 millions d’écoutes. Parmi elles figurent "Projet Orloff", lauréat 2017, "Le Beau divorce" et "Fureurs", tous deux lauréats 2020, ainsi que les deux saisons des aventures de Corentin Tréguier, récompensées à partir de 2021. Avec cette nouvelle promotion, France Culture et la SACD veulent poursuivre leur stratégie de soutien à la création audio originale et à l’émergence de nouveaux talents dans le secteur du podcast de fiction.


Tags : Anna Belguermi, fonds, France Culture, Manolis Makridakis, podcast, podcasts, production, SACD



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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