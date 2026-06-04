France Culture et la SACD dévoilent les lauréats 2026 de leur Fonds Podcasts Originaux

Les cinq autrices et auteurs récompensés bénéficieront d’une bourse, d’un accompagnement éditorial et artistique ainsi que de la possibilité de développer leur série audio avec les équipes de France Culture. À travers ce dispositif, la chaîne poursuit son engagement en faveur du renouvellement des formats et des écritures dans le domaine de la fiction sonore.

Les projets sélectionnés témoignent de la diversité des approches narratives explorées aujourd’hui par la fiction audio. Ils abordent notamment les transformations des liens affectifs, les familles recomposées, les tensions amoureuses ou encore la place croissante de la technologie et de l’intelligence artificielle dans les relations humaines.