La Skol installe sa formation podcast à Radio Clapas

La Skol, qui propose des formations et services dans les univers de la radio et du podcast, organise les 22, 23 et 24 septembre 2026 une formation à Montpellier, dans les locaux de Radio Clapas. Intitulée "Créer, diffuser et valoriser un podcast ou un contenu digital", elle s’adresse aux professionnels souhaitant concevoir et produire un podcast, de l’idée jusqu’à sa diffusion.

Le programme vise une maîtrise de la chaîne de production du podcast, de la conception à la diffusion. Il prévoit de travailler sur la définition d’une ligne éditoriale et d’un angle, la mise en place d’une veille stratégique, l’écriture et la structuration des épisodes ainsi que l’animation des contenus. La formation aborde également l’adaptation du ton, de la posture et des formats pour capter et maintenir l’attention.

