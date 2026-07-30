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Jeudi 30 Juillet 2026 - 07:40

La Skol installe sa formation podcast à Radio Clapas


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La Skol organise les 22, 23 et 24 septembre à Montpellier une formation consacrée à la création, la diffusion et la valorisation d’un podcast ou d’un contenu digital. Organisée dans les locaux de Radio Clapas, elle aborde toute la chaîne de production, de la ligne éditoriale à la diffusion sur les plateformes, en passant par l’écriture et l’animation


La Skol installe sa formation podcast à Radio Clapas

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La Skol, qui propose des formations et services dans les univers de la radio et du podcast, organise les 22, 23 et 24 septembre 2026 une formation à Montpellier, dans les locaux de Radio Clapas. Intitulée "Créer, diffuser et valoriser un podcast ou un contenu digital", elle s’adresse aux professionnels souhaitant concevoir et produire un podcast, de l’idée jusqu’à sa diffusion.
Le programme vise une maîtrise de la chaîne de production du podcast, de la conception à la diffusion. Il prévoit de travailler sur la définition d’une ligne éditoriale et d’un angle, la mise en place d’une veille stratégique, l’écriture et la structuration des épisodes ainsi que l’animation des contenus. La formation aborde également l’adaptation du ton, de la posture et des formats pour capter et maintenir l’attention.


De la diffusion à la valorisation du podcast

La diffusion sur les plateformes fait partie des sujets traités. Les supports mentionnent Spotify, Apple Podcasts et Deezer. La formation prévoit également d’aborder l’intégration du podcast dans une stratégie de communication digitale afin de valoriser les contenus produits.
La Skol présente plus largement ses formations comme couvrant les aspects essentiels du podcast, de l’animation d’émissions à la réalisation d’une interview, en passant par la création de contenus sonores. L’objectif annoncé est d’associer théorie et pratique pour développer ou compléter les compétences des professionnels du podcast et de l’industrie radiophonique.


Une formation accueillie par Radio Clapas

Le dispositif de formation comprend des feedbacks personnalisés, des classes virtuelles, des exercices pratiques, des podcasts et des vidéos. La Skol indique que ses formations sont éligibles au CPF, permettant aux professionnels concernés de bénéficier d’un soutien financier. Les trois journées des 22, 23 et 24 septembre se dérouleront dans les locaux de Radio Clapas. Les documents de présentation précisent que Radio Clapas est "la seule radio de France labellisée Point Information jeunesse" et qu’elle est "Nation Apprenante".
La Skol inscrit cette session dans son offre de formation continue destinée aux professionnels de l’audio. Les inscriptions sont proposées dans la limite des places disponibles.


Infos et inscriptions ICI

Tags : formation, La Skol, Montpellier, podcast, podcasts, Radio Clapas, Skol



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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