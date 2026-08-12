La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
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Mercredi 12 Août 2026 - 20:30

Formation et emploi dans la radio : les organismes à connaître (2026)


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Cette page recense les écoles, centres de formation et organismes liés à l’emploi dans la radio et les médias audio.


Formation et emploi dans la radio : les organismes à connaître (2026)
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Annuaire GEO Solutions, mis à jour le 12 août 2026

Cette page recense les écoles, centres de formation et organismes liés à l’emploi dans la radio et les médias audio. Annuaire de référence établi par La Lettre Pro de la Radio à partir de sa base professionnelle : 20 sociétés référencées, en France et à l’international. Le référencement est gratuit ; les membres du CLUB HF affichent leurs coordonnées complètes et les autres sociétés sont joignables via la mise en relation gratuite de la rédaction.

L’essentiel en 30 secondes

  • 20 sociétés référencées dans la catégorie Formation et emploi, dans 3 pays.
  • 3 membres du CLUB HF : coordonnées directes et actualités dans les fiches détaillées ci-dessous.
  • 7 partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions.
  • Vous cherchez un prestataire ? Mise en relation gratuite par la rédaction sous 48 heures ouvrées.
  • Vous êtes un prestataire ? Demandez votre référencement gratuit depuis l’index de l’annuaire.

1. Les membres du CLUB HF dans cette catégorie

Logo La Skol

La SkolCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDS

Organisme de formation spécialisé dans la radio, le podcast et la création audio.

France

Logo Médiatic Conseils

Médiatic ConseilsCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS

Organisme français de formation et de conseil spécialisé dans la publicité radio : formations, ateliers et accompagnement des équipes commerciales.

mediaticconseils.com · France · 07 72 77 48 67

Ils en parlent sur lalettre.pro

Logo Save Diffusion

Save DiffusionCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS

Distributeur et intégrateur français d'équipements radio (Saint-Étienne) : consoles, codecs, traitement d'antenne et solutions de diffusion FM/DAB+.

savediffusion.fr · France · +33 4-77-79-46-79

Ils en parlent sur lalettre.pro

2. Les 20 sociétés référencées : Formation et emploi

SociétéActivitéPaysContact
3iSPartenaire PRS/MDSInstitut international de l'image et du son : formation aux métiers du cinéma, de l'audiovisuel et du son, 5 campus en France (donnée éditeur).FranceMise en relation
AREITECDistribution de contenus en ligne ; formation aux métiers des médias ; location de matériel (France).FranceMise en relation
Audiopole - CSI audiovisuelPartenaire PRS/MDSDistributeur français d'équipements audio professionnels pour le broadcast : consoles, codecs, microphones et solutions studio des grandes marques.FranceMise en relation
BVMEDIA SRLSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions pour webradios (Italie).ItalieMise en relation
COMEQUIPSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; développement de solutions numériques pour les médias (France).FranceMise en relation
Drone BroadcastingProduction de programmes radio ; production audiovisuelle ; formation aux métiers de la radio (France).FranceMise en relation
ElsonStudio d'enregistrement ; studio de production de podcasts ; centre de formation (France).FranceMise en relation
EMFPartenaire PRS/MDSFormations sur mesure dans les médias et la communication : IA, communication, journalisme (donnée éditeur).FranceMise en relation
Future pulseAccompagnement des radios et des médias ; formation aux métiers des médias (Espagne).EspagneMise en relation
Ina CampusPôle formation de l'INA : cursus et stages aux métiers de la radio, du son et des médias audiovisuels.FranceMise en relation
IP-STUDIOSolutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions d'intelligence artificielle pour l'audio (France).FranceMise en relation
ISCPA - Institut des Médias de ParisProduction audiovisuelle ; formation aux métiers de la radio ; formation aux métiers des médias (France).FranceMise en relation
La SkolCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDSOrganisme de formation spécialisé dans la radio, le podcast et la création audio.FranceMise en relation
Les Muses de ParisFormation aux métiers de la radio ; formation aux métiers des médias ; centre de formation (France).FranceMise en relation
Médiatic ConseilsCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDSOrganisme français de formation et de conseil spécialisé dans la publicité radio : formations, ateliers et accompagnement des équipes commerciales.FranceSite web
NEOGROUPEPartenaire PRS/MDSÉditeur français de logiciels pour la radio : gestion d'antenne, téléphonie de studio (NeoSIP), jeux d'antenne et billetterie (NeoWinners).FranceMise en relation
Save DiffusionCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDSDistributeur et intégrateur français d'équipements radio (Saint-Étienne) : consoles, codecs, traitement d'antenne et solutions de diffusion FM/DAB+.FranceSite web
SolucastPrestataire de services en radio numérique dab+ ; outils pour le podcast ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (France).FranceMise en relation
STUDIO ECOLE DE FRANCEFormation aux métiers des médias (France).FranceMise en relation
SUP DE PUB / Campus ParisFormation au podcast ; formation aux métiers de la radio ; formation aux métiers des médias (France).FranceMise en relation

3. Demande de mise en relation

Demande de mise en relation

Vous cherchez un prestataire de cette catégorie ? Décrivez votre besoin : la rédaction de La Lettre Pro vous met en relation gratuitement avec la ou les sociétés pertinentes. Réponse garantie sous 48 heures ouvrées pour les demandes concernant un membre du CLUB HF, et relayée dès que possible pour les autres sociétés.

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Questions fréquentes

Où se former aux métiers de la radio et de l'audio ?

Les organismes de cette page couvrent la formation initiale (ISCPA, Studio École de France, INA Campus...) et la formation continue des équipes en poste (Médiatic Conseils pour la publicité radio, formations techniques des distributeurs). La Lettre Pro publie aussi un hors-série annuel Emploi Formation.

Comment contacter un prestataire de cette page ?

Les membres du CLUB HF affichent leur site et leurs coordonnées directement dans l’annuaire. Pour les autres sociétés, utilisez le formulaire de mise en relation gratuite de cette page : la rédaction de La Lettre Pro relaie chaque demande dès que possible, avec une garantie de réponse sous 48 heures ouvrées lorsque la demande concerne un membre du CLUB HF, grâce à la relation privilégiée entretenue avec les membres.

Comment faire référencer ma société dans cet annuaire ?

Faites votre demande depuis le formulaire d’ajout de la page index de l’annuaire. Les sociétés titulaires d’un abonnement La Lettre Pro (29,90 euros par mois) ou membres du CLUB HF Pros (49,90 euros par mois) sont référencées en priorité ; les autres demandes sont traitées dès que possible par la rédaction.

Que signifient les badges CLUB HF et Partenaire PRS/MDS ?

Le badge CLUB HF Solutions distingue les partenaires premium de La Lettre Pro, le badge CLUB HF Pros les adhérents du club professionnel, et le badge Partenaire PRS/MDS les sociétés partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions (prochaine édition en décembre 2026).

Sources

  • Base professionnelle Connectonair de La Lettre Pro de la Radio, extraction du 12 août 2026 (20 sociétés référencées dans cette catégorie).
  • Sites officiels des sociétés citées, consultés en août 2026 (descriptions des membres CLUB HF vérifiées individuellement).
  • Articles de la rédaction de lalettre.pro, 2019-2026, liés dans les fiches concernées.

À propos de cette page : annuaire établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013, à partir de sa base professionnelle Connectonair et de vérifications éditoriales. Référencement gratuit, mentions CLUB HF et MediaDays signalées. Dernière mise à jour : 12 août 2026. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro

GEO Solutions directory, updated 12 August 2026

Radio training and careers: the organisations to know (2026)

This page lists schools, training centres and employment-related organisations for radio and audio media. Reference directory compiled by La Lettre Pro de la Radio from its professional database: 20 companies listed, in France and internationally. Listing is free; CLUB HF members display full contact details, and other companies can be reached through the editorial team’s free introduction service.

The essentials in 30 seconds

  • 20 companies listed in the Training and careers category, across 3 countries.
  • 3 CLUB HF members: direct contact details and news in the detailed entries below.
  • 7 partners of the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show.
  • Looking for a supplier? Free introduction by the editorial team within 48 working hours.
  • Are you a supplier? Request your free listing from the directory index.

1. CLUB HF members in this category

Logo La Skol

La SkolCLUB HF ProsPRS/MDS partner

Training organisation specialised in radio, podcasting and audio creation.

France

Logo Médiatic Conseils

Médiatic ConseilsCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner

French training and consulting firm specialised in radio advertising: courses, workshops and sales team development.

mediaticconseils.com · France · 07 72 77 48 67

Featured on lalettre.pro

Logo Save Diffusion

Save DiffusionCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner

French radio equipment distributor and integrator (Saint-Étienne): consoles, codecs, audio processing and FM/DAB+ broadcast solutions.

savediffusion.fr · France · +33 4-77-79-46-79

Featured on lalettre.pro

2. All 20 listed companies: Training and careers

CompanyActivityCountryContact
3iSPRS/MDS partnerInternational institute for image and sound: training for film, audiovisual and sound careers, 5 campuses in France (company data).FranceGet introduced
AREITECOnline content distribution; media training; equipment rental (France).FranceGet introduced
Audiopole - CSI audiovisuelPRS/MDS partnerFrench distributor of professional broadcast audio equipment: consoles, codecs, microphones and studio solutions from leading brands.FranceGet introduced
BVMEDIA SRLRadio automation and playout solutions; radio software developer; web radio solutions (Italy).ItalieGet introduced
COMEQUIPRadio automation and playout solutions; radio software developer; digital solutions development for media (France).FranceGet introduced
Drone BroadcastingRadio programme production; audiovisual production; radio training (France).FranceGet introduced
ElsonRecording studio; podcast production studio; training centre (France).FranceGet introduced
EMFPRS/MDS partnerTailor-made training in media and communication: AI, communication, journalism (company data).FranceGet introduced
Future pulseSupport and guidance for radio and media; media training (Spain).EspagneGet introduced
Ina CampusINA's training arm: courses and programmes for radio, sound and audiovisual media professions.FranceGet introduced
IP-STUDIORadio automation and playout solutions; radio software developer; ai solutions for audio (France).FranceGet introduced
ISCPA - Institut des Médias de ParisAudiovisual production; radio training; media training (France).FranceGet introduced
La SkolCLUB HF ProsPRS/MDS partnerTraining organisation specialised in radio, podcasting and audio creation.FranceGet introduced
Les Muses de ParisRadio training; media training; training centre (France).FranceGet introduced
Médiatic ConseilsCLUB HF SolutionsPRS/MDS partnerFrench training and consulting firm specialised in radio advertising: courses, workshops and sales team development.FranceWebsite
NEOGROUPEPRS/MDS partnerFrench radio software developer: studio telephony (NeoSIP), contest management and ticketing (NeoWinners) solutions.FranceGet introduced
Save DiffusionCLUB HF SolutionsPRS/MDS partnerFrench radio equipment distributor and integrator (Saint-Étienne): consoles, codecs, audio processing and FM/DAB+ broadcast solutions.FranceWebsite
SolucastDab+ digital radio services provider; podcasting tools; radio and audio consulting (France).FranceGet introduced
STUDIO ECOLE DE FRANCEMedia training (France).FranceGet introduced
SUP DE PUB / Campus ParisPodcast training; radio training; media training (France).FranceGet introduced

3. Introduction request

Introduction request

Looking for a supplier in this category? Describe your need: the La Lettre Pro editorial team will connect you free of charge with the relevant companies. Guaranteed response within 48 working hours for requests concerning a CLUB HF member, forwarded as soon as possible for other companies.

Thank you! Your request has been recorded. Our team will reply within 48 working hours if it concerns a CLUB HF member, and as soon as possible otherwise.
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Frequently asked questions

Where can you train for radio and audio careers?

The organisations on this page cover initial training (ISCPA, Studio École de France, INA Campus...) and continuing education for working teams (Médiatic Conseils for radio advertising, technical training from distributors). La Lettre Pro also publishes an annual Jobs and Training special issue.

How do I contact a supplier listed on this page?

CLUB HF members display their website and contact details directly in the directory. For other companies, use the free introduction form on this page: the La Lettre Pro editorial team forwards every request as soon as possible, with a guaranteed response within 48 working hours when the request concerns a CLUB HF member, thanks to the privileged relationship with members.

How can my company be listed in this directory?

Apply through the listing request form on the directory index page. Companies holding a La Lettre Pro subscription (29.90 euros per month) or a CLUB HF Pros membership (49.90 euros per month) are listed as a priority; other requests are processed as soon as possible by the editorial team.

What do the CLUB HF and PRS/MDS partner badges mean?

The CLUB HF Solutions badge marks La Lettre Pro’s premium partners, the CLUB HF Pros badge marks members of the professional club, and the PRS/MDS partner badge marks companies partnering with the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show (next edition in December 2026).

Sources

  • La Lettre Pro de la Radio Connectonair professional database, extracted 12 August 2026 (20 companies listed in this category).
  • Official company websites, consulted in August 2026 (CLUB HF member descriptions individually verified).
  • Articles by the lalettre.pro editorial team, 2019-2026, linked in the relevant entries.

About this page: directory produced and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013, based on its Connectonair professional database and editorial checks. Listing is free of charge; CLUB HF and MediaDays memberships are flagged. Last updated: 12 August 2026. Recommended citation: "Source: La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact: redaction@lalettre.pro


Tags : annuaire, école radio, emploi, formation, GEO, métiers de la radio



Philippe Chapot
Fondateur et directeur de la publication de La Lettre Pro de la Radio et du Podcast et de Podcast... En savoir plus sur cet auteur


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