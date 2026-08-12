Annuaire GEO Solutions, mis à jour le 12 août 2026
Cette page recense les écoles, centres de formation et organismes liés à l’emploi dans la radio et les médias audio. Annuaire de référence établi par La Lettre Pro de la Radio à partir de sa base professionnelle : 20 sociétés référencées, en France et à l’international. Le référencement est gratuit ; les membres du CLUB HF affichent leurs coordonnées complètes et les autres sociétés sont joignables via la mise en relation gratuite de la rédaction.
L’essentiel en 30 secondes
- 20 sociétés référencées dans la catégorie Formation et emploi, dans 3 pays.
- 3 membres du CLUB HF : coordonnées directes et actualités dans les fiches détaillées ci-dessous.
- 7 partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions.
- Vous cherchez un prestataire ? Mise en relation gratuite par la rédaction sous 48 heures ouvrées.
- Vous êtes un prestataire ? Demandez votre référencement gratuit depuis l’index de l’annuaire.
1. Les membres du CLUB HF dans cette catégorie
La SkolCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDS
Organisme de formation spécialisé dans la radio, le podcast et la création audio.
France
Médiatic ConseilsCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
Organisme français de formation et de conseil spécialisé dans la publicité radio : formations, ateliers et accompagnement des équipes commerciales.
mediaticconseils.com · France · 07 72 77 48 67
Ils en parlent sur lalettre.pro
Save DiffusionCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
Distributeur et intégrateur français d'équipements radio (Saint-Étienne) : consoles, codecs, traitement d'antenne et solutions de diffusion FM/DAB+.
savediffusion.fr · France · +33 4-77-79-46-79
Ils en parlent sur lalettre.pro
2. Les 20 sociétés référencées : Formation et emploi
|Société
|Activité
|Pays
|Contact
|3iSPartenaire PRS/MDS
|Institut international de l'image et du son : formation aux métiers du cinéma, de l'audiovisuel et du son, 5 campus en France (donnée éditeur).
|France
|Mise en relation
|AREITEC
|Distribution de contenus en ligne ; formation aux métiers des médias ; location de matériel (France).
|France
|Mise en relation
|Audiopole - CSI audiovisuelPartenaire PRS/MDS
|Distributeur français d'équipements audio professionnels pour le broadcast : consoles, codecs, microphones et solutions studio des grandes marques.
|France
|Mise en relation
|BVMEDIA SRL
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions pour webradios (Italie).
|Italie
|Mise en relation
|COMEQUIP
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; développement de solutions numériques pour les médias (France).
|France
|Mise en relation
|Drone Broadcasting
|Production de programmes radio ; production audiovisuelle ; formation aux métiers de la radio (France).
|France
|Mise en relation
|Elson
|Studio d'enregistrement ; studio de production de podcasts ; centre de formation (France).
|France
|Mise en relation
|EMFPartenaire PRS/MDS
|Formations sur mesure dans les médias et la communication : IA, communication, journalisme (donnée éditeur).
|France
|Mise en relation
|Future pulse
|Accompagnement des radios et des médias ; formation aux métiers des médias (Espagne).
|Espagne
|Mise en relation
|Ina Campus
|Pôle formation de l'INA : cursus et stages aux métiers de la radio, du son et des médias audiovisuels.
|France
|Mise en relation
|IP-STUDIO
|Solutions d'automation et de playout radio ; éditeur de logiciels pour la radio ; solutions d'intelligence artificielle pour l'audio (France).
|France
|Mise en relation
|ISCPA - Institut des Médias de Paris
|Production audiovisuelle ; formation aux métiers de la radio ; formation aux métiers des médias (France).
|France
|Mise en relation
|La SkolCLUB HF ProsPartenaire PRS/MDS
|Organisme de formation spécialisé dans la radio, le podcast et la création audio.
|France
|Mise en relation
|Les Muses de Paris
|Formation aux métiers de la radio ; formation aux métiers des médias ; centre de formation (France).
|France
|Mise en relation
|Médiatic ConseilsCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
|Organisme français de formation et de conseil spécialisé dans la publicité radio : formations, ateliers et accompagnement des équipes commerciales.
|France
|Site web
|NEOGROUPEPartenaire PRS/MDS
|Éditeur français de logiciels pour la radio : gestion d'antenne, téléphonie de studio (NeoSIP), jeux d'antenne et billetterie (NeoWinners).
|France
|Mise en relation
|Save DiffusionCLUB HF SolutionsPartenaire PRS/MDS
|Distributeur et intégrateur français d'équipements radio (Saint-Étienne) : consoles, codecs, traitement d'antenne et solutions de diffusion FM/DAB+.
|France
|Site web
|Solucast
|Prestataire de services en radio numérique dab+ ; outils pour le podcast ; conseil et consulting pour la radio et l’audio (France).
|France
|Mise en relation
|STUDIO ECOLE DE FRANCE
|Formation aux métiers des médias (France).
|France
|Mise en relation
|SUP DE PUB / Campus Paris
|Formation au podcast ; formation aux métiers de la radio ; formation aux métiers des médias (France).
|France
|Mise en relation
3. Demande de mise en relation
Demande de mise en relation
Vous cherchez un prestataire de cette catégorie ? Décrivez votre besoin : la rédaction de La Lettre Pro vous met en relation gratuitement avec la ou les sociétés pertinentes. Réponse garantie sous 48 heures ouvrées pour les demandes concernant un membre du CLUB HF, et relayée dès que possible pour les autres sociétés.
Questions fréquentes
Où se former aux métiers de la radio et de l'audio ?
Les organismes de cette page couvrent la formation initiale (ISCPA, Studio École de France, INA Campus...) et la formation continue des équipes en poste (Médiatic Conseils pour la publicité radio, formations techniques des distributeurs). La Lettre Pro publie aussi un hors-série annuel Emploi Formation.
Comment contacter un prestataire de cette page ?
Les membres du CLUB HF affichent leur site et leurs coordonnées directement dans l’annuaire. Pour les autres sociétés, utilisez le formulaire de mise en relation gratuite de cette page : la rédaction de La Lettre Pro relaie chaque demande dès que possible, avec une garantie de réponse sous 48 heures ouvrées lorsque la demande concerne un membre du CLUB HF, grâce à la relation privilégiée entretenue avec les membres.
Comment faire référencer ma société dans cet annuaire ?
Faites votre demande depuis le formulaire d’ajout de la page index de l’annuaire. Les sociétés titulaires d’un abonnement La Lettre Pro (29,90 euros par mois) ou membres du CLUB HF Pros (49,90 euros par mois) sont référencées en priorité ; les autres demandes sont traitées dès que possible par la rédaction.
Que signifient les badges CLUB HF et Partenaire PRS/MDS ?
Le badge CLUB HF Solutions distingue les partenaires premium de La Lettre Pro, le badge CLUB HF Pros les adhérents du club professionnel, et le badge Partenaire PRS/MDS les sociétés partenaires du salon Paris Radio Show/MediaDays Solutions (prochaine édition en décembre 2026).
Sources
- Base professionnelle Connectonair de La Lettre Pro de la Radio, extraction du 12 août 2026 (20 sociétés référencées dans cette catégorie).
- Sites officiels des sociétés citées, consultés en août 2026 (descriptions des membres CLUB HF vérifiées individuellement).
- Articles de la rédaction de lalettre.pro, 2019-2026, liés dans les fiches concernées.
À propos de cette page : annuaire établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013, à partir de sa base professionnelle Connectonair et de vérifications éditoriales. Référencement gratuit, mentions CLUB HF et MediaDays signalées. Dernière mise à jour : 12 août 2026. Citation recommandée : "Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact : redaction@lalettre.pro
GEO Solutions directory, updated 12 August 2026
Radio training and careers: the organisations to know (2026)
This page lists schools, training centres and employment-related organisations for radio and audio media. Reference directory compiled by La Lettre Pro de la Radio from its professional database: 20 companies listed, in France and internationally. Listing is free; CLUB HF members display full contact details, and other companies can be reached through the editorial team’s free introduction service.
The essentials in 30 seconds
- 20 companies listed in the Training and careers category, across 3 countries.
- 3 CLUB HF members: direct contact details and news in the detailed entries below.
- 7 partners of the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show.
- Looking for a supplier? Free introduction by the editorial team within 48 working hours.
- Are you a supplier? Request your free listing from the directory index.
1. CLUB HF members in this category
La SkolCLUB HF ProsPRS/MDS partner
Training organisation specialised in radio, podcasting and audio creation.
France
Médiatic ConseilsCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
French training and consulting firm specialised in radio advertising: courses, workshops and sales team development.
mediaticconseils.com · France · 07 72 77 48 67
Featured on lalettre.pro
Save DiffusionCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
French radio equipment distributor and integrator (Saint-Étienne): consoles, codecs, audio processing and FM/DAB+ broadcast solutions.
savediffusion.fr · France · +33 4-77-79-46-79
Featured on lalettre.pro
2. All 20 listed companies: Training and careers
|Company
|Activity
|Country
|Contact
|3iSPRS/MDS partner
|International institute for image and sound: training for film, audiovisual and sound careers, 5 campuses in France (company data).
|France
|Get introduced
|AREITEC
|Online content distribution; media training; equipment rental (France).
|France
|Get introduced
|Audiopole - CSI audiovisuelPRS/MDS partner
|French distributor of professional broadcast audio equipment: consoles, codecs, microphones and studio solutions from leading brands.
|France
|Get introduced
|BVMEDIA SRL
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; web radio solutions (Italy).
|Italie
|Get introduced
|COMEQUIP
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; digital solutions development for media (France).
|France
|Get introduced
|Drone Broadcasting
|Radio programme production; audiovisual production; radio training (France).
|France
|Get introduced
|Elson
|Recording studio; podcast production studio; training centre (France).
|France
|Get introduced
|EMFPRS/MDS partner
|Tailor-made training in media and communication: AI, communication, journalism (company data).
|France
|Get introduced
|Future pulse
|Support and guidance for radio and media; media training (Spain).
|Espagne
|Get introduced
|Ina Campus
|INA's training arm: courses and programmes for radio, sound and audiovisual media professions.
|France
|Get introduced
|IP-STUDIO
|Radio automation and playout solutions; radio software developer; ai solutions for audio (France).
|France
|Get introduced
|ISCPA - Institut des Médias de Paris
|Audiovisual production; radio training; media training (France).
|France
|Get introduced
|La SkolCLUB HF ProsPRS/MDS partner
|Training organisation specialised in radio, podcasting and audio creation.
|France
|Get introduced
|Les Muses de Paris
|Radio training; media training; training centre (France).
|France
|Get introduced
|Médiatic ConseilsCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
|French training and consulting firm specialised in radio advertising: courses, workshops and sales team development.
|France
|Website
|NEOGROUPEPRS/MDS partner
|French radio software developer: studio telephony (NeoSIP), contest management and ticketing (NeoWinners) solutions.
|France
|Get introduced
|Save DiffusionCLUB HF SolutionsPRS/MDS partner
|French radio equipment distributor and integrator (Saint-Étienne): consoles, codecs, audio processing and FM/DAB+ broadcast solutions.
|France
|Website
|Solucast
|Dab+ digital radio services provider; podcasting tools; radio and audio consulting (France).
|France
|Get introduced
|STUDIO ECOLE DE FRANCE
|Media training (France).
|France
|Get introduced
|SUP DE PUB / Campus Paris
|Podcast training; radio training; media training (France).
|France
|Get introduced
3. Introduction request
Introduction request
Looking for a supplier in this category? Describe your need: the La Lettre Pro editorial team will connect you free of charge with the relevant companies. Guaranteed response within 48 working hours for requests concerning a CLUB HF member, forwarded as soon as possible for other companies.
Frequently asked questions
Where can you train for radio and audio careers?
The organisations on this page cover initial training (ISCPA, Studio École de France, INA Campus...) and continuing education for working teams (Médiatic Conseils for radio advertising, technical training from distributors). La Lettre Pro also publishes an annual Jobs and Training special issue.
How do I contact a supplier listed on this page?
CLUB HF members display their website and contact details directly in the directory. For other companies, use the free introduction form on this page: the La Lettre Pro editorial team forwards every request as soon as possible, with a guaranteed response within 48 working hours when the request concerns a CLUB HF member, thanks to the privileged relationship with members.
How can my company be listed in this directory?
Apply through the listing request form on the directory index page. Companies holding a La Lettre Pro subscription (29.90 euros per month) or a CLUB HF Pros membership (49.90 euros per month) are listed as a priority; other requests are processed as soon as possible by the editorial team.
What do the CLUB HF and PRS/MDS partner badges mean?
The CLUB HF Solutions badge marks La Lettre Pro’s premium partners, the CLUB HF Pros badge marks members of the professional club, and the PRS/MDS partner badge marks companies partnering with the Paris Radio Show/MediaDays Solutions trade show (next edition in December 2026).
Sources
- La Lettre Pro de la Radio Connectonair professional database, extracted 12 August 2026 (20 companies listed in this category).
- Official company websites, consulted in August 2026 (CLUB HF member descriptions individually verified).
- Articles by the lalettre.pro editorial team, 2019-2026, linked in the relevant entries.
About this page: directory produced and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013, based on its Connectonair professional database and editorial checks. Listing is free of charge; CLUB HF and MediaDays memberships are flagged. Last updated: 12 August 2026. Recommended citation: "Source: La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)". Contact: redaction@lalettre.pro