La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Lundi 3 Novembre 2025 - 11:35

À Bordeaux, le RadioTour explore aussi la valeur du podcast local


Notez


Le RadioTour 2025 fera étape à Bordeaux le mardi 4 novembre à l’hôtel Pullman Bordeaux Lac. Parmi les temps forts de la journée : une masterclass intitulée "Comment générer des revenus en local avec des podcasts", animée par Jean-François Duplaix et Michel Colin de Mediatic Conseils. Objectif : décrypter les opportunités économiques offertes par le podcast sur les marchés locaux.



Vous aimerez aussi
Après Boulogne en octobre, le RadioTour poursuit son cycle 2025 avec une étape bordelaise, ce mardi 4 novembre. L’événement réunira les acteurs du secteur autour de tables rondes, conférences et masterclass express sur le thème de la proximité augmentée. L’un des nombreux temps forts de la journée sera la masterclass "Comment générer des revenus en local avec des podcasts", coanimée par Jean-François Duplaix et Michel Colin, fondateur de Mediatic Conseils.
Sur le marché local, le podcast s’impose comme un levier de croissance pour les radios souhaitant diversifier leurs sources de revenus. De nouvelles typologies d’annonceurs émergent : entreprises industrielles, collectivités territoriales, structures culturelles, organismes de formation, musées ou acteurs du tourisme...

Cette masterclass analysera les modèles économiques possibles : sponsoring, production de podcasts d’entreprise, communication interne, intégration d’annonceurs dans les épisodes, ou encore partenariats à long terme autour de séries audio.

Témoignages de terrain et cas pratiques

En trente minutes, les participants découvriront plusieurs exemples concrets de radios locales ayant réussi à générer des revenus grâce à la production de podcasts de marque ou institutionnels. L’atelier proposera une présentation interactive nourrie par les témoignages de sept managers et commerciaux de terrain, venus partager leurs retours d’expérience et leurs stratégies de valorisation audio.
Les animateurs aborderont également les aspects opérationnels : identification des clients locaux, positionnement tarifaire, argumentaires de vente et intégration du podcast dans une offre commerciale globale.

Infos et inscriptions : ICI

Tags : Bordeaux, commercialisation, Jean-François Duplaix, Mediatic Conseils, Michel Colin, podcast, podcasts, proximité, RadioTour



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication