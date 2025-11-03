À Bordeaux, le RadioTour explore aussi la valeur du podcast local

Vous aimerez aussi
-
Le RadioTour fait résonner la radio et l’audio digital en Nouvelle-Aquitaine
-
Téléchargez le 181e numéro de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo
-
CBC/Radio-Canada domine encore le Canada Podcast Ranker de Triton Digital
-
En Australie, le Podcast Ranker de septembre confirme l’ancrage du marché audio numérique
-
Un mentorat inédit pour les professionnelles du podcast, initié par Women & Podcasts
Après Boulogne en octobre, le RadioTour poursuit son cycle 2025 avec une étape bordelaise, ce mardi 4 novembre. L’événement réunira les acteurs du secteur autour de tables rondes, conférences et masterclass express sur le thème de la proximité augmentée. L’un des nombreux temps forts de la journée sera la masterclass "Comment générer des revenus en local avec des podcasts", coanimée par Jean-François Duplaix et Michel Colin, fondateur de Mediatic Conseils.
Sur le marché local, le podcast s’impose comme un levier de croissance pour les radios souhaitant diversifier leurs sources de revenus. De nouvelles typologies d’annonceurs émergent : entreprises industrielles, collectivités territoriales, structures culturelles, organismes de formation, musées ou acteurs du tourisme...
Sur le marché local, le podcast s’impose comme un levier de croissance pour les radios souhaitant diversifier leurs sources de revenus. De nouvelles typologies d’annonceurs émergent : entreprises industrielles, collectivités territoriales, structures culturelles, organismes de formation, musées ou acteurs du tourisme...
Cette masterclass analysera les modèles économiques possibles : sponsoring, production de podcasts d’entreprise, communication interne, intégration d’annonceurs dans les épisodes, ou encore partenariats à long terme autour de séries audio.
Témoignages de terrain et cas pratiques
En trente minutes, les participants découvriront plusieurs exemples concrets de radios locales ayant réussi à générer des revenus grâce à la production de podcasts de marque ou institutionnels. L’atelier proposera une présentation interactive nourrie par les témoignages de sept managers et commerciaux de terrain, venus partager leurs retours d’expérience et leurs stratégies de valorisation audio.
Les animateurs aborderont également les aspects opérationnels : identification des clients locaux, positionnement tarifaire, argumentaires de vente et intégration du podcast dans une offre commerciale globale.
Infos et inscriptions : ICI
Les animateurs aborderont également les aspects opérationnels : identification des clients locaux, positionnement tarifaire, argumentaires de vente et intégration du podcast dans une offre commerciale globale.
Infos et inscriptions : ICI