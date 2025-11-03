À Bordeaux, le RadioTour explore aussi la valeur du podcast local

Après Boulogne en octobre, le RadioTour poursuit son cycle 2025 avec une étape bordelaise, ce mardi 4 novembre. L’événement réunira les acteurs du secteur autour de tables rondes, conférences et masterclass express sur le thème de la proximité augmentée. L’un des nombreux temps forts de la journée sera la masterclass "Comment générer des revenus en local avec des podcasts", coanimée par Jean-François Duplaix et Michel Colin, fondateur de Mediatic Conseils.

Sur le marché local, le podcast s’impose comme un levier de croissance pour les radios souhaitant diversifier leurs sources de revenus. De nouvelles typologies d’annonceurs émergent : entreprises industrielles, collectivités territoriales, structures culturelles, organismes de formation, musées ou acteurs du tourisme...