À La Bellevilloise, la radio, le podcast et l’audio digital en mode action

Notez

Les 3 et 4 février 2026, La Bellevilloise (Paris 20) accueillera le Paris Radio Show, rendez-vous annuel dédié aux professionnels de l’audio, de la radio et du podcast. Cette nouvelle édition, placée sous le thème "Audio Action.", mettra l’accent sur les formats vivants, les idées en mouvement et les pratiques sonores à fort impact.



Un programme structuré autour de formats renouvelés

Plusieurs évolutions marquent cette édition 2026, avec notamment l’introduction de la "salle de conférence", des formats courts et dynamiques appelés "Hot Chairs", et un espace "Lab Radio" dédié à l’expérimentation. Des ateliers de formation en partenariat avec EMF (Éducation aux Médias et à l’Information), ainsi que le "Hub Pro", lieu de réunions interprofessionnelles, complètent un dispositif pensé pour favoriser la montée en compétences et les échanges ciblés entre professionnels.

Le Paris Radio Show 2026 remettra 22 Awards couvrant 6 catégories, auxquels s’ajoute un prix "Coup de Cœur Exposant LLP". Ces distinctions visent à valoriser des projets audio remarquables, des productions originales ou encore des démarches éditoriales innovantes dans le champ de la radio et du podcast. Elles constituent un moment fort de reconnaissance au sein de la filière.





Une attention portée à la diversité et à la représentation

Autre élément du dispositif : la production en direct de 12 podcasts depuis les lieux du salon. Cette mise en situation permet de valoriser les pratiques de création en public et de donner à voir la richesse des formats produits en temps réel. Elle illustre également l’importance du podcast comme mode d’expression et vecteur de narration dans les univers radiophonique et digital.

Le programme 2026 intègre l’initiative "Femmes de Radio by Nétia", espace dédié à la visibilité et à l’expression des femmes dans le secteur de l’audio. Cet espace s’ajoute aux formats de prises de parole classiques pour mettre en avant les parcours, les expertises et les enjeux de représentativité dans un secteur en transformation.





Un salon ouvert à toutes et tous