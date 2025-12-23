À La Bellevilloise, la radio, le podcast et l’audio digital en mode action

-
L’avenir de la radio en débat au salon Presse & Médias au Futur
-
Radio Contact mise sur Tonton pour dynamiser son offre audio
-
En 2026, le Podcasthon invite les créateurs audio à unir leurs voix pour une cause
-
Radio France mobilise ses antennes pour le 13 novembre
-
Le RadioTour en mode “Proximité augmentée” à Bordeaux
Le Paris Radio Show reviendra les mardi 3 et mercredi 4 février 2026 pour une nouvelle édition consacrée à toutes celles et ceux qui font bouger l’écosystème audio. Avec pour thème "Audio Action", l’événement se positionne comme un lieu d’expression pour les initiatives, les voix et les formats qui transforment la radio, les podcasts et l’audio digital. Lieu unique de convergence, La Bellevilloise accueillera à nouveau les différents acteurs du secteur dans un format qui favorise la rencontre, le débat et l’expérimentation.
Pour cette édition, les organisateurs annoncent la venue de 4 000 visiteurs, un chiffre qui témoigne de l’intérêt croissant pour les formats audio, qu’ils soient diffusés, streamés ou produits à la demande. L’événement prévoit également la présence de 80 exposants, répartis sur l’ensemble des espaces de La Bellevilloise.
Un programme structuré autour de formats renouvelés
Plusieurs évolutions marquent cette édition 2026, avec notamment l’introduction de la "salle de conférence", des formats courts et dynamiques appelés "Hot Chairs", et un espace "Lab Radio" dédié à l’expérimentation. Des ateliers de formation en partenariat avec EMF (Éducation aux Médias et à l’Information), ainsi que le "Hub Pro", lieu de réunions interprofessionnelles, complètent un dispositif pensé pour favoriser la montée en compétences et les échanges ciblés entre professionnels.
Le Paris Radio Show 2026 remettra 22 Awards couvrant 6 catégories, auxquels s’ajoute un prix "Coup de Cœur Exposant LLP". Ces distinctions visent à valoriser des projets audio remarquables, des productions originales ou encore des démarches éditoriales innovantes dans le champ de la radio et du podcast. Elles constituent un moment fort de reconnaissance au sein de la filière.
Une attention portée à la diversité et à la représentation
Autre élément du dispositif : la production en direct de 12 podcasts depuis les lieux du salon. Cette mise en situation permet de valoriser les pratiques de création en public et de donner à voir la richesse des formats produits en temps réel. Elle illustre également l’importance du podcast comme mode d’expression et vecteur de narration dans les univers radiophonique et digital.
Le programme 2026 intègre l’initiative "Femmes de Radio by Nétia", espace dédié à la visibilité et à l’expression des femmes dans le secteur de l’audio. Cet espace s’ajoute aux formats de prises de parole classiques pour mettre en avant les parcours, les expertises et les enjeux de représentativité dans un secteur en transformation.
Un salon ouvert à toutes et tous
Le Paris Radio Show confirme son orientation pluridisciplinaire en réunissant sous un même toit les professionnels de la radio hertzienne, des webradios, des studios de podcast natif, des plateformes de diffusion, ainsi que des producteurs de contenus audio pour les environnements numériques. Cette transversalité fait de l’événement un point d’ancrage pour mesurer les tendances du secteur. Revendiqué comme "le seul salon qui est ouvert à celles et ceux qui ne se croient pas, numéro un", le Paris Radio Show 2026 entend élargir les perspectives, ouvrir la parole et donner la priorité à l’expérimentation et à l’impact, plutôt qu’à la seule visibilité. L’ensemble du pré-programme est disponible en ligne et pourra évoluer jusqu’à l’ouverture du salon.