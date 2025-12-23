La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 23 Décembre 2025 - 05:30

À La Bellevilloise, la radio, le podcast et l’audio digital en mode action


Notez


Les 3 et 4 février 2026, La Bellevilloise (Paris 20) accueillera le Paris Radio Show, rendez-vous annuel dédié aux professionnels de l’audio, de la radio et du podcast. Cette nouvelle édition, placée sous le thème "Audio Action.", mettra l’accent sur les formats vivants, les idées en mouvement et les pratiques sonores à fort impact.


La Paris Radio Show 2026 prévoit une programmation comprenant 30 sessions thématiques et plus de 100 intervenants issus de l’ensemble de la filière
La Paris Radio Show 2026 prévoit une programmation comprenant 30 sessions thématiques et plus de 100 intervenants issus de l’ensemble de la filière

Vous aimerez aussi

Le Paris Radio Show reviendra les mardi 3 et mercredi 4 février 2026 pour une nouvelle édition consacrée à toutes celles et ceux qui font bouger l’écosystème audio. Avec pour thème "Audio Action", l’événement se positionne comme un lieu d’expression pour les initiatives, les voix et les formats qui transforment la radio, les podcasts et l’audio digital. Lieu unique de convergence, La Bellevilloise accueillera à nouveau les différents acteurs du secteur dans un format qui favorise la rencontre, le débat et l’expérimentation.
Pour cette édition, les organisateurs annoncent la venue de 4 000 visiteurs, un chiffre qui témoigne de l’intérêt croissant pour les formats audio, qu’ils soient diffusés, streamés ou produits à la demande. L’événement prévoit également la présence de 80 exposants, répartis sur l’ensemble des espaces de La Bellevilloise.


Un programme structuré autour de formats renouvelés

Plusieurs évolutions marquent cette édition 2026, avec notamment l’introduction de la "salle de conférence", des formats courts et dynamiques appelés "Hot Chairs", et un espace "Lab Radio" dédié à l’expérimentation. Des ateliers de formation en partenariat avec EMF (Éducation aux Médias et à l’Information), ainsi que le "Hub Pro", lieu de réunions interprofessionnelles, complètent un dispositif pensé pour favoriser la montée en compétences et les échanges ciblés entre professionnels.
Le Paris Radio Show 2026 remettra 22 Awards couvrant 6 catégories, auxquels s’ajoute un prix "Coup de Cœur Exposant LLP". Ces distinctions visent à valoriser des projets audio remarquables, des productions originales ou encore des démarches éditoriales innovantes dans le champ de la radio et du podcast. Elles constituent un moment fort de reconnaissance au sein de la filière.


Une attention portée à la diversité et à la représentation

Autre élément du dispositif : la production en direct de 12 podcasts depuis les lieux du salon. Cette mise en situation permet de valoriser les pratiques de création en public et de donner à voir la richesse des formats produits en temps réel. Elle illustre également l’importance du podcast comme mode d’expression et vecteur de narration dans les univers radiophonique et digital.
Le programme 2026 intègre l’initiative "Femmes de Radio by Nétia", espace dédié à la visibilité et à l’expression des femmes dans le secteur de l’audio. Cet espace s’ajoute aux formats de prises de parole classiques pour mettre en avant les parcours, les expertises et les enjeux de représentativité dans un secteur en transformation.


Un salon ouvert à toutes et tous

Le Paris Radio Show confirme son orientation pluridisciplinaire en réunissant sous un même toit les professionnels de la radio hertzienne, des webradios, des studios de podcast natif, des plateformes de diffusion, ainsi que des producteurs de contenus audio pour les environnements numériques. Cette transversalité fait de l’événement un point d’ancrage pour mesurer les tendances du secteur. Revendiqué comme "le seul salon qui est ouvert à celles et ceux qui ne se croient pas, numéro un", le Paris Radio Show 2026 entend élargir les perspectives, ouvrir la parole et donner la priorité à l’expérimentation et à l’impact, plutôt qu’à la seule visibilité. L’ensemble du pré-programme est disponible en ligne et pourra évoluer jusqu’à l’ouverture du salon.


Tags : événement, La Bellevilloise, Paris Radio Show, Paris Radio Show 2026



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 10 Décembre 2025 - 06:55 Ensemble pour le DAB+ réunit son écosystème pour préparer l’avenir €

Vendredi 28 Novembre 2025 - 06:50 L’avenir de la radio en débat au salon Presse & Médias au Futur

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication