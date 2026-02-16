Radio Broadcast met en ligne les temps forts du Salon de la Radio 2026

La régie vidéo et audio de "Radio Broadcast" exploitée par Broadcast-associés pendant le Paris Radio Show 2026
Le dispositif a permis de capter en continu les interventions et retours d’expérience d’acteurs issus de différents segments du secteur, qu’il s’agisse de diffusion, de technologie, de contenus ou de services associés à la radio.
Durant ces deux journées auParis Radio Show 2026, Francis Guillerault de Radio Sensations et RVS, Frank Lanoux, Jean-Charles Allavena de Monaco Media Diffusion, Joël Trehet de Sweet FM & Forever, Laurent Hongne du Groupe Secom, Laurent Petitguillaume de Radio Restos, Lionel Guiffant de RCS, Christophe Poulain de Worldcast Systems, Océane Tremmel d’Open Sky Media, Philippe Hallin de NeoGroupe, Raphaël Eyraud de Towercast ou encore Régis Verbiguie de Radio Player France sont passés par Radio Broadcast.
La régie technique de "Radio Broadcast" opérée par Broadcast-associés lors du Paris Radio Show 2026. Un pilotage audio et vidéo en direct depuis la Bellevilloise.
Pendant deux jours, de nombreux acteurs du secteur radio et audio ont pris la parole aux micros de Max Lafontaine et d’Alain Quarre.