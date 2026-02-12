La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Jeudi 12 Février 2026 - 19:35

Paris Radio Show, retour en images sur dix moments clés


Temps d’échanges, prises de parole, démonstrations, rencontres et coulisses ont rythmé le Paris Radio Show. À travers dix photos choisies, La Lettre Pro de la Radio met en lumière des moments emblématiques de l’événement, reflets de la vitalité du secteur, des enjeux actuels de la radio et de l’audio, et de la dynamique collective qui anime ses professionnels.


Cette édition 2026 du Paris Radio Show a été officiellement lancée par Nikola Tesla. Grâce à l’intelligence artificielle, le scientifique et inventeur a pu s’exprimer 83 ans après sa mort.
Durant deux journées complètes et une nocturne, les 2 560 visiteurs ont pu découvrir de nouveaux produits et services, rencontrer près de 100 experts et puiser des idées lors d’une cinquantaine de rendez-vous.
Romain Laleix, président du groupe “Radio et audio numérique” au sein de Arcom, a évoqué l’avenir du DAB+ en France ainsi que le maintien de la présence de la radio dans les véhicules.
Au croisement de la technique, du contenu et des usages, l’édition 2026 a proposé 49 animations au total, articulées autour de 6 conférences Awards, 8 AnimActions, 3 ateliers, et 98 intervenants.
Le Paris Radio Show reste un lieu de convergence des parcours, comme en témoignent les nombreuses personnalités présentes. Ici Émilie Mazoyer (ICI), dans le cadre de l’opération Femmes de radio by NETIA.
L’infatigable Laurent Petitguillaume (ICI), accompagné de Bruno Guillon (Fun Radio), ont défendu Radio Restos et appelé les radios locales et indépendantes à s’impliquer dans la prochaine édition.
Durant deux jours, les 2 560 visiteurs ont pu rencontrer les exposants, découvrir leurs outils et services présentés en continu, et assister à des démonstrations en conditions réelles.
À l’occasion de l’édition 2026 du Paris Radio Show, Philippe Chapot a remis le Prix de La Lettre Pro de la Radio à plusieurs exposants distingués pour la qualité de leur présence et de leurs animations sur le salon.
Le Paris Radio Show a accueilli un moment musical incontournable avec le Showcase French V.I.P., organisé avec le soutien de la SACEM et de ses partenaires, afin de mettre en lumière trois artistes au talent affirmé, représentants d’une nouvelle scène pop francophone.
L’événement a également été l’occasion de saluer plus de 25 bonnes idées issues du secteur, repérées et mises en valeur dans les différents espaces du salon. Dix-huit trophées ont été remis lors des différentes cérémonies de remise de prix, dont ceux portés par La Lettre Pro de la Radio.
Frédéric Brulhatour
