RTL proposera une journée spéciale pour retrouver "La Valise en Or"

Du 1er au 24 décembre, RTL a organisé une opération baptisée "À vous de retrouver la valise RTL ", déployée simultanément dans 24 villes françaises. Pensée comme une chasse au trésor, cette activation s’est tenue dans les centres-villes, en partenariat avec les commerçants locaux.

L’objectif était de proposer une expérience de proximité aux auditeurs, avec un ancrage physique fort.

Durant près de quatre semaines, RTL a donc mobilisé son réseau d’audience locale pour faire vivre cette opération sur le terrain, en complément de sa présence à l’antenne. Les interactions générées ont été relayées par la radio dans ses contenus, avec des témoignages et retours d’expériences des participants.

