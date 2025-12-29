La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 29 Décembre 2025 - 07:55

RTL proposera une journée spéciale pour retrouver "La Valise en Or"


Après avoir animé les centres-villes de 24 communes en décembre avec une chasse au trésor diffusée à l’antenne, RTL confirme le lancement de "La Valise en Or". Cette opération nationale sera centrée sur une seule journée, et mobilisera les auditeurs autour d’une valise dorée à retrouver quelque part en France.



Du 1er au 24 décembre, RTL a organisé une opération baptisée "À vous de retrouver la valise RTL ", déployée simultanément dans 24 villes françaises. Pensée comme une chasse au trésor, cette activation s’est tenue dans les centres-villes, en partenariat avec les commerçants locaux.
L’objectif était de proposer une expérience de proximité aux auditeurs, avec un ancrage physique fort.
Durant près de quatre semaines, RTL a donc mobilisé son réseau d’audience locale pour faire vivre cette opération sur le terrain, en complément de sa présence à l’antenne. Les interactions générées ont été relayées par la radio dans ses contenus, avec des témoignages et retours d’expériences des participants.


Une mécanique d’engagement réactivée en 2026

Fort du succès de cette première édition, RTL annonce d’ores et déjà une nouvelle déclinaison pour 2026 sous le nom de "La Valise en Or". Contrairement à l’édition de décembre, qui s’étendait sur plusieurs semaines, cette nouvelle version prendra la forme d’une journée spéciale.
En 2026, une valise dorée sera dissimulée dans un lieu tenu secret, quelque part en France. Les auditeurs seront invités à la retrouver dans le cadre d’une programmation dédiée sur RTL. Tous les éléments relatifs à la recherche et au déroulé de cette opération seront encadrés par une diffusion antenne en temps réel.


Maximiser les interactions locales

L’activation de décembre a donné lieu à de nombreuses interactions locales, dont RTL a fait écho dans sa programmation. La radio généraliste a mis en avant des témoignages issus des différentes villes participantes, incarnant l’esprit de l’opération. Ce format événementiel est présenté comme un prolongement naturel de la vocation de RTL : "être un acteur de proximité qui tisse du lien humain au plus près des Français".
RTL proposera une journée spéciale pour retrouver "La Valise en Or"

Tags : dotation, jeu, proximité, RTL



Frédéric Brulhatour
