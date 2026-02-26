La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

Jean Clergue, PDG de Pyrénées FM, met en service le nouvel émetteur de la station à Foix sur la fréquence 97.1, autorisée par l’Arcom. Cette extension renforce la couverture du centre de Foix vers la Bastide-de-Sérou et Pamiers, au sein d’un réseau revendiquant plus de 3.5 millions d’auditeurs potentiels.
Pyrénées FM améliore sa réception et prépare son arrivée à Mont-de-Marsan
Rédigé le Jeudi 26 Février 2026

