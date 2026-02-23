Delta FM active un dispositif éditorial 360° pour les Municipales 2026

-
-
-
-
-
Depuis le 16 février, Delta FM déploie un dispositif d’information dédié aux Municipales 2026. Du lundi au jeudi à "Midi Trente", la station propose le "Journal des Municipales", un format de 2 minutes consacré aux dernières actualités de campagne à l’échelle locale. Juste après, l’interview "Paroles de Candidat" met à l’antenne un candidat différent chaque jour, selon le principe "Un jour, une commune". Ces deux rendez-vous sont diffusés en décrochages spécifiques sur chaque zone afin de traiter les enjeux propres à chaque territoire.
Le vendredi, la station propose "Le Débrief" de 12h40 à 13h20. Ce rendez-vous réunit les journalistes de Delta FM, de La Voix du Nord et des experts politiques pour analyser les grands enjeux dans les villes de la Flandre-Côte d’Opale. L’émission vise à décrypter les tendances, les stratégies et les dynamiques locales dans un format d’analyse hebdomadaire.
Deux soirées électorales et un dispositif audio digital 360°
Les dimanches 15 et 22 mars, Delta FM mettra à l’antenne une grande soirée spéciale en direct dès 20h. La station prévoit de suivre les résultats dans plus de 100 communes et de recueillir les premières réactions en direct depuis les mairies. Ce traitement en temps réel complète la couverture quotidienne proposée en amont du scrutin.
Le dispositif s’inscrit dans une logique 360° associant radio et audio digital. Les contenus sont diffusés à l’antenne, relayés en vidéo sur les réseaux sociaux et sur YouTube, et disponibles en replay. Le site deltafm.fr, présenté comme le premier site gratuit d’information de la Flandre Côte d’Opale, permet un accès continu à l’actualité municipale. Delta FM revendique le statut de "Première radio en Flandre-Côte d’Opale" avec 210 000 auditeurs semaine, 160 000 fans Facebook et 800 000 pages consultées chaque mois sur deltafm.fr.