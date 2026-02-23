Delta FM active un dispositif éditorial 360° pour les Municipales 2026

Depuis le 16 février, Delta FM déploie un dispositif d’information dédié aux Municipales 2026. Du lundi au jeudi à "Midi Trente", la station propose le "Journal des Municipales", un format de 2 minutes consacré aux dernières actualités de campagne à l’échelle locale. Juste après, l’interview "Paroles de Candidat" met à l’antenne un candidat différent chaque jour, selon le principe "Un jour, une commune". Ces deux rendez-vous sont diffusés en décrochages spécifiques sur chaque zone afin de traiter les enjeux propres à chaque territoire.

Le vendredi, la station propose "Le Débrief" de 12h40 à 13h20. Ce rendez-vous réunit les journalistes de Delta FM, de La Voix du Nord et des experts politiques pour analyser les grands enjeux dans les villes de la Flandre-Côte d’Opale. L’émission vise à décrypter les tendances, les stratégies et les dynamiques locales dans un format d’analyse hebdomadaire.

