Radio J met à l’antenne "Décryptage Média"

Chaque semaine, "Décryptage Média" propose une émission d’une durée d’une heure. Le programme reçoit des dirigeants éditoriaux, des journalistes, des correspondants étrangers, des auteurs ainsi que des experts des médias. Les échanges portent sur les méthodes de travail des rédactions et sur la manière dont les informations sont traitées et diffusées auprès du public.

L’émission rend également compte du travail des rédactions tout en examinant les approximations, les erreurs, les rumeurs, les manipulations ou les phénomènes de désinformation qui peuvent apparaître dans la circulation de l’information. Dans un environnement marqué par la diffusion rapide de contenus trompeurs, amplifiée par les réseaux sociaux et les outils d’intelligence artificielle, le programme s’appuie sur la vérification des faits, le croisement des sources et la contextualisation des informations.

