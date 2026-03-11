Radio J met à l’antenne "Décryptage Média"

-
Sud Radio déploie une tournée d’émissions publiques avec "Les Vraies Voix"
-
L'Ofcom renforce l’obligation d’information locale des radios analogiques
-
Carte blanche : "La conjoncture a du bon… elle ramène les opérateurs à une réalité"
-
Matthieu Mondoloni défend la confiance et la proximité du réseau ICI
-
Hit FM Radio en direct du Salon International de l’Agriculture
Radio J met à l’antenne une nouvelle émission intitulée "Décryptage Média". Ce rendez-vous hebdomadaire est présenté par Pierre Fraidenraich et réunit également Cyrielle Sarah Cohen et Michael Tapiro. Pendant une heure, le programme propose une analyse du traitement de l’actualité par les médias en s’intéressant aux différentes étapes de la production de l’information. Radio, presse écrite, télévision, internet et réseaux sociaux font l’objet d’un examen destiné à comprendre la manière dont les informations sont produites, hiérarchisées et diffusées.
Ce nouveau format s’inscrit dans la grille de la station comme un espace d’analyse consacré au fonctionnement des médias et au travail journalistique. L’émission se concentre notamment sur les conditions de fabrication de l’information et sur les choix éditoriaux qui structurent la couverture de l’actualité.
Une émission d’une heure pour analyser les pratiques médiatiques
Chaque semaine, "Décryptage Média" propose une émission d’une durée d’une heure. Le programme reçoit des dirigeants éditoriaux, des journalistes, des correspondants étrangers, des auteurs ainsi que des experts des médias. Les échanges portent sur les méthodes de travail des rédactions et sur la manière dont les informations sont traitées et diffusées auprès du public.
L’émission rend également compte du travail des rédactions tout en examinant les approximations, les erreurs, les rumeurs, les manipulations ou les phénomènes de désinformation qui peuvent apparaître dans la circulation de l’information. Dans un environnement marqué par la diffusion rapide de contenus trompeurs, amplifiée par les réseaux sociaux et les outils d’intelligence artificielle, le programme s’appuie sur la vérification des faits, le croisement des sources et la contextualisation des informations.
Une première émission centrée sur les coulisses de l’information
La première édition de "Décryptage Média" reçoit comme invité principal Thierry Thuillier, directeur de l’information du Groupe TF1, également propriétaire de LCI. L’entretien est consacré au fonctionnement d’une rédaction qui rassemble près de 400 journalistes et aborde les coulisses de la production de l’information au sein de ce groupe audiovisuel.
Au cours de cette première émission, plusieurs sujets sont également abordés : le scandale RTS, les écoles de journalisme et l’affaire Epstein aux États-Unis.