Carte blanche : "La conjoncture a du bon… elle ramène les opérateurs à une réalité"

Vous aimerez aussi
-
Ensemble pour le DAB+ appelle l’État à renforcer son soutien public
-
Le cap des 66% franchi, nouvelle phase pour le DAB+ en France
-
Radio France et l’Alliance de la Radio sonnent l’alerte sur la radio embarquée
-
Hit FM Radio en direct du Salon International de l’Agriculture
-
En Allemagne, l’arrêt de la FM pourrait fragiliser la portée des radios privées
Ces derniers mois, certains opérateurs (et non des moindres) ont choisi de restituer des canaux obtenus en DAB+ sur des zones d’extension parfois situées à 200 ou 300 kilomètres de leurs bassins historiques. Faut-il y voir un désengagement numérique ? Un renoncement stratégique ? Sans doute un peu des deux. Pendant plusieurs années, la dynamique du DAB+ a nourri une logique d’expansion où la présence technique devenait un objectif en soi. La possibilité de diffuser plus loin, plus largement, a parfois précédé la question essentielle : pourquoi être présent ici, et avec quels moyens pour y rester ? Car une radio de proximité tire sa légitimité de son ancrage réel. Cette proximité ne se décrète pas depuis un autre territoire. Elle repose sur une capacité à comprendre un bassin de vie, à y être utile, à y être reconnue.
Elle suppose des équipes, une présence commerciale, un projet éditorial incarné. Sans cela, la diffusion n’est qu’un signal. Pas une radio.
Quand la diffusion devient un engagement stratégique
Quel intérêt, pour l’auditeur, de recevoir un programme conçu ailleurs, contraint d’adopter un éditorial générique pour tenter de parler à tous sans véritablement parler à personne ? Et quel intérêt, pour le marché, d’accumuler des offres aux promesses similaires, aux formats musicaux proches, et aux identités éditoriales diluées par l’éloignement ?
La question se pose avec encore plus d’acuité pour les réseaux thématiques et communautaires. Leur force réside précisément dans leur singularité, dans leur capacité à fédérer un public autour d’une identité forte, d’une culture, d’une sensibilité ou d’un univers spécifique. Mais cette singularité ne dispense pas d’une réalité incontournable : la capacité financière à tenir dans le temps.
Car diffuser est un engagement durable. Chaque zone ouverte engage des coûts fixes, des investissements techniques. La diffusion n’est pas une expérimentation sans conséquence ; c’est une responsabilité économique.
La question se pose avec encore plus d’acuité pour les réseaux thématiques et communautaires. Leur force réside précisément dans leur singularité, dans leur capacité à fédérer un public autour d’une identité forte, d’une culture, d’une sensibilité ou d’un univers spécifique. Mais cette singularité ne dispense pas d’une réalité incontournable : la capacité financière à tenir dans le temps.
Car diffuser est un engagement durable. Chaque zone ouverte engage des coûts fixes, des investissements techniques. La diffusion n’est pas une expérimentation sans conséquence ; c’est une responsabilité économique.
La conjoncture actuelle agit comme un révélateur
Le marché publicitaire radio est sous tension. Les ressources sont plus disputées. Les priorités se resserrent. Dans ce contexte, la solidité financière n’est plus un avantage, c’est une condition de survie. Elle impose des choix, des renoncements parfois, mais surtout une hiérarchisation lucide des projets où la présence a du sens.