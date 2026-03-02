Carte blanche : "La conjoncture a du bon… elle ramène les opérateurs à une réalité"

Ces derniers mois, certains opérateurs (et non des moindres) ont choisi de restituer des canaux obtenus en DAB+ sur des zones d’extension parfois situées à 200 ou 300 kilomètres de leurs bassins historiques. Faut-il y voir un désengagement numérique ? Un renoncement stratégique ? Sans doute un peu des deux. Pendant plusieurs années, la dynamique du DAB+ a nourri une logique d’expansion où la présence technique devenait un objectif en soi. La possibilité de diffuser plus loin, plus largement, a parfois précédé la question essentielle : pourquoi être présent ici, et avec quels moyens pour y rester ? Car une radio de proximité tire sa légitimité de son ancrage réel. Cette proximité ne se décrète pas depuis un autre territoire. Elle repose sur une capacité à comprendre un bassin de vie, à y être utile, à y être reconnue.