Abonnez-vous à La Lettre Pro de la Radio

Un abonnement mensuel à 29.90 euros vous permet de bénéficier à un accès illimité à tous les articles premium et aux contenus archivés via le site lalettre.pro. Ajoutons un accès complet à toutes les vidéos. Vous pouvez également déposer de façon gratuite et illimitée vos offres d'emploi i (valeur : 88 € / par annonce sans abonnement). Cet abonnement vous donne droit à un accès individuel lié à votre adresse mail (en option à 5€/mois un utilisateur supplémentaire pour une même structure).

Et chaque jour, vous recevez la newsletter "Ne partez pas encore" qui se positionne comme un condensé exclusif et exhaustif de l'actualité du jour avec des chiffres, des liens, des offres d'emploi... bref tout ce qu'il ne faut pas manquer si vous travaillez dans le secteur de la radio et de l'audio digital.