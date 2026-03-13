RMC dévoile "After Coupe du Monde", un podcast consacré aux 48 équipes du Mondial

RMC annonce le lancement du podcast "After Coupe du Monde". Ce nouveau format audio s’inscrit dans la préparation éditoriale de la station à la Coupe du monde de football organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Dans chaque épisode, l’équipe de l’After Foot se concentre sur une équipe engagée dans la 23ème édition de la Coupe du Monde de la FIFA. Le podcast propose ainsi une analyse des enjeux liés aux différentes sélections participant à la compétition.

Le podcast "After Coupe du Monde" est animé par les membres de l’équipe de l’After Foot. Les épisodes réunissent Gilbert Brisbois, Carine Galli, Nicolas Jamain, François Pinet, Alexandre Biggerstaff, Aurélien Tiercin et Jérôme Sillon. Au fil des épisodes, l’équipe reçoit également des invités issus de l’univers du football, parmi lesquels des anciens joueurs, des sélectionneurs, des membres de staffs ou encore des experts.