La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

Katz Radio Group montre comment la radio favorise l’intérêt pour l’hébergement €



La notoriété de la Coupe du monde 2026 est déjà élevée auprès des propriétaires interrogés, dont 81% connaissent l’événement. Ils anticipent également ses retombées sur l’hébergement, avec 87% qui prévoient une hausse de la demande et 79% qui considèrent l’accueil de visiteurs comme une source potentielle de revenus complémentaires.
La notoriété de la Coupe du monde 2026 est déjà élevée auprès des propriétaires interrogés, dont 81% connaissent l’événement. Ils anticipent également ses retombées sur l’hébergement, avec 87% qui prévoient une hausse de la demande et 79% qui considèrent l’accueil de visiteurs comme une source potentielle de revenus complémentaires.
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Déjà inscrit ?
Katz Radio Group montre comment la radio favorise l’intérêt pour l’hébergement
Katz Radio Group montre comment la radio favorise l’intérêt pour l’hébergement
Rédigé le Mardi 2 Juin 2026

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication