Katz Radio Group montre comment la radio favorise l’intérêt pour l’hébergement €

La notoriété de la Coupe du monde 2026 est déjà élevée auprès des propriétaires interrogés, dont 81% connaissent l’événement. Ils anticipent également ses retombées sur l’hébergement, avec 87% qui prévoient une hausse de la demande et 79% qui considèrent l’accueil de visiteurs comme une source potentielle de revenus complémentaires.
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