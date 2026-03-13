La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 13 Mars 2026 - 11:35

Helena Noguerra incarne Marilyn Monroe dans un podcast de France Musique


Notez


France Musique prépare un nouveau podcast consacré à Marilyn Monroe à l’occasion du centenaire de la naissance de l’actrice, le 1er juin 2026. Intitulée "Le Journal intime de Marilyn Monroe", cette création audio de cinq épisodes de 15 minutes sera disponible fin mai sur le site de France Musique et sur l’application Radio France, avec Helena Noguerra dans le rôle principal.


Helena Noguerra prête sa voix à Marilyn Monroe dans le podcast "Le Journal intime de Marilyn Monroe", une création audio de France Musique © Christophe Abramowitz / Radio France
Helena Noguerra prête sa voix à Marilyn Monroe dans le podcast "Le Journal intime de Marilyn Monroe", une création audio de France Musique © Christophe Abramowitz / Radio France

Vous aimerez aussi
France Musique annonce la sortie d’un nouveau podcast intitulé "Le Journal intime de Marilyn Monroe". Cette création audio s’inscrit dans la collection "Le journal intime de..." et sera disponible fin mai 2026 sur le site de France Musique et sur l’application Radio France. Composé de 5 épisodes de 15 minutes, ce podcast est écrit par Suzanne Gervais et réalisé par Sophie Pichon.
À l’occasion du centenaire de la naissance de Marilyn Monroe, célébré le 1er juin, la chanteuse et comédienne Helena Noguerra prête sa voix à l’icône américaine dans ce récit écrit à la première personne. Le texte retrace le parcours de Marilyn Monroe à travers ses confidences et ses rencontres, dans un récit présenté comme à la fois tendre et sombre, à l’image de son héroïne, laissant apparaître en filigrane un destin marqué par la tragédie.

Tags : France Musique, Helena Noguerra, podcast, podcasts, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication