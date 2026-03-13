Helena Noguerra incarne Marilyn Monroe dans un podcast de France Musique

France Musique annonce la sortie d’un nouveau podcast intitulé "Le Journal intime de Marilyn Monroe". Cette création audio s’inscrit dans la collection "Le journal intime de..." et sera disponible fin mai 2026 sur le site de France Musique et sur l’application Radio France. Composé de 5 épisodes de 15 minutes, ce podcast est écrit par Suzanne Gervais et réalisé par Sophie Pichon.

À l’occasion du centenaire de la naissance de Marilyn Monroe, célébré le 1er juin, la chanteuse et comédienne Helena Noguerra prête sa voix à l’icône américaine dans ce récit écrit à la première personne. Le texte retrace le parcours de Marilyn Monroe à travers ses confidences et ses rencontres, dans un récit présenté comme à la fois tendre et sombre, à l’image de son héroïne, laissant apparaître en filigrane un destin marqué par la tragédie.