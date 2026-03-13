RTL deuxième marque éditeur avec 38 420 000 écoutes ou téléchargements

Vous aimerez aussi
Le classement des marques éditeurs de podcasts mesurées par EAR Podcast place RTL à la deuxième position avec 38 420 000 écoutes ou téléchargements. Cette performance s’appuie notamment sur plusieurs programmes issus de la grille de la station et largement diffusés en audio digital. Parmi eux figurent "Les grosses têtes", "Laurent Gerra", "L’heure du crime", "Le journal RTL" ou encore "Ça peut vous arriver". Ces émissions, initialement produites pour l’antenne radio, continuent ainsi d’alimenter une part importante de la consommation de contenus audio en podcast.
Le classement des podcasts les plus écoutés confirme par ailleurs la présence marquée des programmes issus de la radio. "Les Grosses têtes" de RTL arrive en tête avec 18 330 000 écoutes ou téléchargements. Cette position illustre la capacité des programmes radio à prolonger leur diffusion dans l’environnement numérique et à toucher des auditeurs via les usages de l’audio digital.
