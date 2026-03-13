La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 13 Mars 2026 - 08:40

RTL deuxième marque éditeur avec 38 420 000 écoutes ou téléchargements


Notez


Le classement des marques éditeurs de podcasts mesurées par EAR Podcast place RTL à la deuxième position avec 38 420 000 écoutes ou téléchargements. Les programmes issus de la radio dominent également le classement des podcasts les plus écoutés, où "Les Grosses têtes" de RTL arrive en tête avec 18 330 000 écoutes ou téléchargements.



Vous aimerez aussi
Le classement des marques éditeurs de podcasts mesurées par EAR Podcast place RTL à la deuxième position avec 38 420 000 écoutes ou téléchargements. Cette performance s’appuie notamment sur plusieurs programmes issus de la grille de la station et largement diffusés en audio digital. Parmi eux figurent "Les grosses têtes", "Laurent Gerra", "L’heure du crime", "Le journal RTL" ou encore "Ça peut vous arriver". Ces émissions, initialement produites pour l’antenne radio, continuent ainsi d’alimenter une part importante de la consommation de contenus audio en podcast.
Le classement des podcasts les plus écoutés confirme par ailleurs la présence marquée des programmes issus de la radio. "Les Grosses têtes" de RTL arrive en tête avec 18 330 000 écoutes ou téléchargements. Cette position illustre la capacité des programmes radio à prolonger leur diffusion dans l’environnement numérique et à toucher des auditeurs via les usages de l’audio digital.


Tags : podcast, podcasts, replay, RTL



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication