Hervé Pauchon repart sur les routes avec "La Verticale", un podcast sur 1 350 kilomètres

Hervé Pauchon prépare une nouvelle aventure sonore dans le cadre de son podcast "La Balado de Pauchon". Le 1er avril 2026, il entamera un parcours intitulé "La Verticale", une traversée d’environ 1 350 kilomètres entre Dunkerque et Perpignan. Le principe repose sur la production d’un podcast quotidien réalisé tout au long du trajet. Chaque épisode s’appuiera sur une question simple adressée aux personnes rencontrées en chemin : "Parlez-moi de quelqu’un qui vous inspire". Ce projet s’inscrit dans la continuité des initiatives précédentes menées par Hervé Pauchon autour de la marche et du podcast itinérant.
Le podcast "La Balado de Pauchon" dépasse déjà les 4 millions d’écoutes sur les plateformes de diffusion audio. Les auditeurs peuvent suivre les épisodes en s’abonnant sur Apple Podcast, Castbox, Podcast Addict, Amazon, Spotify ou encore Instagram.
Un parcours entre radio, podcast et création
Hervé Pauchon est issu de l’univers de la radio. Il a reçu le 1er prix des enfants d’INTER et le Grand Prix des Radios Francophones publiques avec son émission "Temps de Pauchon". Son parcours s’étend également au théâtre et au cinéma. Il a joué au théâtre sous la direction de Jérôme Savary et interprété pendant plus de 4 ans la pièce "L’Amour dans tous ses états", un spectacle de Guy Corneau. Au cinéma, il a fait partie de la troupe de Jean-Pierre Mocky avec qui il a tourné plus de 20 films.
En 2025, Hervé Pauchon a également publié chez Arthaud l’ouvrage "Ma Balado, à pied sur la diagonale du vide". Le projet "La Verticale" prolonge cette démarche mêlant marche, rencontre et production audio quotidienne.