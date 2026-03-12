Hervé Pauchon repart sur les routes avec "La Verticale", un podcast sur 1 350 kilomètres

Hervé Pauchon est issu de l’univers de la radio. Il a reçu le 1er prix des enfants d’INTER et le Grand Prix des Radios Francophones publiques avec son émission "Temps de Pauchon". Son parcours s’étend également au théâtre et au cinéma. Il a joué au théâtre sous la direction de Jérôme Savary et interprété pendant plus de 4 ans la pièce "L’Amour dans tous ses états", un spectacle de Guy Corneau. Au cinéma, il a fait partie de la troupe de Jean-Pierre Mocky avec qui il a tourné plus de 20 films.

En 2025, Hervé Pauchon a également publié chez Arthaud l’ouvrage "Ma Balado, à pied sur la diagonale du vide". Le projet "La Verticale" prolonge cette démarche mêlant marche, rencontre et production audio quotidienne.

