Jeudi 12 Mars 2026 - 05:50

Hervé Pauchon repart sur les routes avec "La Verticale", un podcast sur 1 350 kilomètres


À partir du 1er avril, Hervé Pauchon se lance dans un nouveau projet audio intitulé "La Verticale". Le journaliste et podcasteur parcourra environ 1 350 kilomètres entre Dunkerque et Perpignan. Chaque jour, il réalisera un podcast dans le cadre de "La Balado de Pauchon", un programme qui totalise déjà plus de 4 millions d’écoutes sur les plateformes.


Hervé Pauchon prépare une nouvelle aventure sonore dans le cadre de son podcast "La Balado de Pauchon". Le 1er avril 2026, il entamera un parcours intitulé "La Verticale", une traversée d’environ 1 350 kilomètres entre Dunkerque et Perpignan. Le principe repose sur la production d’un podcast quotidien réalisé tout au long du trajet. Chaque épisode s’appuiera sur une question simple adressée aux personnes rencontrées en chemin : "Parlez-moi de quelqu’un qui vous inspire". Ce projet s’inscrit dans la continuité des initiatives précédentes menées par Hervé Pauchon autour de la marche et du podcast itinérant.
Le podcast "La Balado de Pauchon" dépasse déjà les 4 millions d’écoutes sur les plateformes de diffusion audio. Les auditeurs peuvent suivre les épisodes en s’abonnant sur Apple Podcast, Castbox, Podcast Addict, Amazon, Spotify ou encore Instagram.


Le projet "La Verticale" s’inscrit dans une série d’expériences réalisées par Hervé Pauchon ces dernières années. Après Compostelle en 2022, la diagonale du vide en 2023, la Transversale en 2024 et la diagonale à vélo en 2025, ce nouveau parcours prolonge l’exploration des territoires par le podcast.

Un parcours entre radio, podcast et création

Hervé Pauchon est issu de l’univers de la radio. Il a reçu le 1er prix des enfants d’INTER et le Grand Prix des Radios Francophones publiques avec son émission "Temps de Pauchon". Son parcours s’étend également au théâtre et au cinéma. Il a joué au théâtre sous la direction de Jérôme Savary et interprété pendant plus de 4 ans la pièce "L’Amour dans tous ses états", un spectacle de Guy Corneau. Au cinéma, il a fait partie de la troupe de Jean-Pierre Mocky avec qui il a tourné plus de 20 films.
En 2025, Hervé Pauchon a également publié chez Arthaud l’ouvrage "Ma Balado, à pied sur la diagonale du vide". Le projet "La Verticale" prolonge cette démarche mêlant marche, rencontre et production audio quotidienne.

Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


