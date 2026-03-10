Le podcast capte de plus en plus de temps d’écoute dans l’audio numérique €

La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

La part des podcasts dans l’écoute quotidienne audio numérique a fortement progressé entre 2015 et 2025, passant de 12% à 44%, tandis que la musique en streaming recule de 60% à 33%. Cette évolution illustre un déplacement du temps d’écoute vers les podcasts, au détriment du streaming musical dans l’audio digital. Source : Edison Share of Ear Study, 4Q 2025.
Rédigé le Mardi 10 Mars 2026

