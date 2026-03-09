Vanessa Paradis au cœur d’une nouvelle série audio issue des archives de RTL

a série est racontée par Anthony Martin, spécialiste musique de la rédaction de RTL. À travers les archives de la station, il retrace le parcours d’une artiste qui s’est imposée au fil des décennies dans la musique, le cinéma et la culture populaire française. Le podcast s’appuie sur des archives sonores et sur les grandes étapes d’une carrière qui a marqué plusieurs générations d’auditeurs.

Le podcast revient notamment sur les débuts médiatiques de Vanessa Paradis. Le dimanche 3 mai 1981, elle apparaît à la télévision sur Antenne 2 dans l’émission "L’école des fans" présentée par Jacques Martin. Cette séquence est restée une archive marquante de ses premiers pas médiatiques.

Les archives de la station constituent un matériau éditorial régulièrement mobilisé pour produire des contenus audio adaptés aux usages numériques.