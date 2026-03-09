La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 9 Mars 2026 - 06:55

Vanessa Paradis au cœur d’une nouvelle série audio issue des archives de RTL


RTL lance un nouvel épisode de sa collection de podcasts consacrés aux grandes figures de la musique et de la culture populaire. Cette nouvelle série audio s’intéresse à la trajectoire de Vanessa Paradis à partir des archives de la station. En cinq épisodes, le podcast retrace le parcours artistique de la chanteuse et actrice à travers des documents radio et des moments marquants de sa carrière.



a série est racontée par Anthony Martin, spécialiste musique de la rédaction de RTL. À travers les archives de la station, il retrace le parcours d’une artiste qui s’est imposée au fil des décennies dans la musique, le cinéma et la culture populaire française. Le podcast s’appuie sur des archives sonores et sur les grandes étapes d’une carrière qui a marqué plusieurs générations d’auditeurs.
Le podcast revient notamment sur les débuts médiatiques de Vanessa Paradis. Le dimanche 3 mai 1981, elle apparaît à la télévision sur Antenne 2 dans l’émission "L’école des fans" présentée par Jacques Martin. Cette séquence est restée une archive marquante de ses premiers pas médiatiques.
Les archives de la station constituent un matériau éditorial régulièrement mobilisé pour produire des contenus audio adaptés aux usages numériques.

Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


