Le podcast d’Olivier Malcurat primé au SIA’PRO 2026


Le podcast "Le Pod’capsuleur", créé en 2018 par Olivier Malcurat, a été récompensé le mardi 24 février lors de la remise des prix de la première édition du concours "L’Agro, micro ouvert !" organisé dans le cadre du SIA’PRO à Paris Expo Porte de Versailles. Le programme audio a été distingué dans la catégorie "Podcast long – Agroalimentaire" pour son exploration de la filière brassicole.


Olivier Malcurat, ancien journaliste à La Lettre Pro de la Radio, a lancé avec succès le site d’actualité brassicole biereactu.fr. Félicitations à lui pour cette nouvelle réussite éditoriale.
Mardi 24 février, dans les allées du SIA’PRO organisé à Paris Expo Porte de Versailles, la première édition du concours "L’Agro, micro ouvert !" a récompensé ses premiers lauréats. Parmi eux figure "Le Pod’capsuleur", podcast créé en 2018 par Olivier Malcurat. Le programme a été distingué dans la catégorie "Podcast long – Agroalimentaire" pour son travail éditorial consacré à l’exploration de la filière brassicole. Cette distinction intervient dans le cadre d’un concours dédié aux productions audio abordant les thématiques agricoles et agroalimentaires. À cette occasion, Olivier Malcurat a réagi : "Je suis très heureux, et même ému. Je pensais que ce podcast n'était connu que dans le milieu de la bière. Être reconnu ici, au SIA’PRO, dans un concours qui embrasse l’ensemble des filières agricoles et agroalimentaires, c’est une vraie surprise et une immense fierté."

Un podcast lancé en septembre 2018

"Le Pod’capsuleur" propose une immersion sonore dans l’univers de la bière, qu’elle soit artisanale ou industrielle. Le podcast emmène les auditeurs à la rencontre de brasseuses et de brasseurs et aborde différents aspects de la production brassicole, depuis les réalités techniques de fabrication jusqu’aux enjeux économiques d’un secteur en développement, en passant par les matières premières, leur transformation et l’aboutissement dans le produit final. Ce format audio s’inscrit dans une approche documentaire et de terrain.
Olivier Malcurat précise : "Le Pod’capsuleur a été lancé en septembre 2018. Dans les tout premiers génériques, on m’entend dire qu’il y a 1 300 brasseries en France. Quelques années plus tard, ce nombre a doublé. Le Pod’capsuleur est le témoin direct de cette réalité, de cet essor extraordinaire. Même si certaines brasseries que nous avons visitées ont depuis fermé leurs portes, d’autres se sont restructurées, transformées… Le podcast porte la mémoire vivante de cette filière en mouvement. Ce projet est né de rencontres passionnantes avec des professionnels. C’est devenu un engagement personnel et ce sont toutes ces rencontres qui m’ont mis le pied à l’étrier pour créer Bière Actu. C’est une belle reconnaissance qui vient aussi confirmer notre engagement à faire vivre l’actualité brassicole sous un angle unique et passionné."

Le podcast comme outil de médiation pour les filières

Le concours "L’Agro, micro ouvert !" a été initié par Parlons Agro, agence parisienne spécialisée en communication agroalimentaire BtoB. Cette première édition a réuni 25 candidatures provenant de structures variées, parmi lesquelles des organismes professionnels, des producteurs indépendants, des écoles et des collectifs. L’initiative met en avant l’usage du podcast comme outil de diffusion et de vulgarisation des enjeux agricoles et agroalimentaires.
D’autres productions audio ont également été distinguées lors de cette première édition. "Aux sources de la qualité", proposé par l’Institut de la qualité agroalimentaire d’Occitanie, a reçu le prix "Podcast court – Agroalimentaire". "Agriquoi ?", de Virginie Montmartin, a été récompensé dans la catégorie "Podcast court – Agriculture" pour son approche pédagogique des enjeux agricoles. Dans la catégorie "Podcast long – Agriculture", le podcast "Une autre agriculture", porté par Alice Roy, a été distingué pour sa capacité à alterner témoignages de terrain et interventions d’experts autour des pratiques agroécologiques.


Frédéric Brulhatour
Frédéric Brulhatour


