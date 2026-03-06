Le podcast d’Olivier Malcurat primé au SIA’PRO 2026

"Le Pod’capsuleur" propose une immersion sonore dans l’univers de la bière, qu’elle soit artisanale ou industrielle. Le podcast emmène les auditeurs à la rencontre de brasseuses et de brasseurs et aborde différents aspects de la production brassicole, depuis les réalités techniques de fabrication jusqu’aux enjeux économiques d’un secteur en développement, en passant par les matières premières, leur transformation et l’aboutissement dans le produit final. Ce format audio s’inscrit dans une approche documentaire et de terrain.

Olivier Malcurat précise : "Le Pod’capsuleur a été lancé en septembre 2018. Dans les tout premiers génériques, on m’entend dire qu’il y a 1 300 brasseries en France. Quelques années plus tard, ce nombre a doublé. Le Pod’capsuleur est le témoin direct de cette réalité, de cet essor extraordinaire. Même si certaines brasseries que nous avons visitées ont depuis fermé leurs portes, d’autres se sont restructurées, transformées… Le podcast porte la mémoire vivante de cette filière en mouvement. Ce projet est né de rencontres passionnantes avec des professionnels. C’est devenu un engagement personnel et ce sont toutes ces rencontres qui m’ont mis le pied à l’étrier pour créer Bière Actu. C’est une belle reconnaissance qui vient aussi confirmer notre engagement à faire vivre l’actualité brassicole sous un angle unique et passionné."