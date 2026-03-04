Après l’info et le sport, RMC sort la canne à pêche

RMC lance "RMC Pêche", un nouveau podcast natif sport consacré à l’univers de la pêche, à retrouver également sur la chaîne YouTube de RMC Sport . Animée par Jean-Baptiste Morel, champion de France de pêche, et Arnaud Brière, guide de pêche, l’émission réunira passionnés et sportifs de haut niveau autour de toutes les pratiques de la pêche.

Le format prévoit deux émissions par mois. Chaque numéro articulera conseils, techniques, débats et récits de prises exceptionnelles. "RMC Pêche" devient ainsi un nouveau rendez-vous audio identifié au sein de l’offre RMC, avec une diffusion pensée à la fois pour l’écoute à la demande et pour une exposition élargie via les environnements digitaux de la marque.

