Mercredi 4 Mars 2026 - 05:55

Après l’info et le sport, RMC sort la canne à pêche


RMC annonce le lancement de "RMC Pêche", un podcast natif sport dédié à l’univers de la pêche, disponible sur le site et l’application RMC ainsi que sur la chaîne YouTube de RMC Sport. Animée par Jean-Baptiste Morel et Arnaud Brière, l’émission proposera deux rendez-vous par mois, avec conseils, techniques, débats et invités issus du sport de haut niveau.



RMC lance "RMC Pêche", un nouveau podcast natif sport consacré à l’univers de la pêche, à retrouver également sur la chaîne YouTube de RMC Sport . Animée par Jean-Baptiste Morel, champion de France de pêche, et Arnaud Brière, guide de pêche, l’émission réunira passionnés et sportifs de haut niveau autour de toutes les pratiques de la pêche.
Le format prévoit deux émissions par mois. Chaque numéro articulera conseils, techniques, débats et récits de prises exceptionnelles. "RMC Pêche" devient ainsi un nouveau rendez-vous audio identifié au sein de l’offre RMC, avec une diffusion pensée à la fois pour l’écoute à la demande et pour une exposition élargie via les environnements digitaux de la marque.


"RMC Pêche" est présenté comme le rendez-vous des pêcheurs, à retrouver dès aujourd’hui sur le site et l’application RMC, ainsi que sur la chaîne YouTube de RMC Sport. La radio mise également sur une disponibilité sur toutes les plateformes, inscrivant ce lancement dans une logique de diffusion large et adaptée aux usages numériques.
Ce déploiement intervient à quelques jours de l’ouverture de la pêche à la truite, prévue le 14 mars en France, un calendrier en phase avec la cible éditoriale du podcast.

Tags : Arnaud Brière, Jean-Baptiste Morel, podcast, RMC



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


