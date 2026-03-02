La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 2 Mars 2026 - 16:10

"Rolling Philman" le rendez-vous audio mensuel de Philippe Manœuvre


Philippe Manœuvre a lancé Rolling Philman, une émission mensuelle co-animée avec Alma Rota pour Rolling Stone Magazine. Diffusée en direct sur la webradio Rolling Stone, en podcast et en formats vidéo et sociaux, elle totalise en un mois et demi plus de 1 million de reach organique cumulé et une 5e place sur Apple musique dès la première semaine.



Philippe Manœuvre reprend le micro avec Rolling Philman Show, une émission musicale mensuelle co-animée avec Alma Rota, éditrice de Rolling Stone Magazine. Pensée dans l’esprit des grandes heures de la radio musicale, l’émission se présente comme une expérience audio et éditoriale à 360° articulée autour de l’actualité musicale et culturelle du mois, qu’il s’agisse de sorties, de coffrets, d’inédits, d’hommages ou de tendances.
Chaque épisode propose également une séquence dédiée à une “Légende du mois”, à l’image de Pink Floyd ou David Bowie, explorée à travers des récits, des archives, des invité·es et des séquences live. Ce positionnement éditorial inscrit "Rolling Philman" dans une logique de rendez-vous thématique structuré, combinant narration, analyse et performance en direct.


Une stratégie audio et digitale multiplateforme

L’émission est diffusée en direct live sur la webradio Rolling Stone, puis proposée en podcast et en replay multiplateformes, notamment sur Apple, Deezer et Amazon. Elle existe également en version talk & live sur YouTube. Des extraits courts sont déclinés sous forme de Reels et Shorts mettant en avant des anecdotes musicales et des découvertes sur Instagram, Facebook et YouTube Shorts.
"Rolling Philman" est ainsi disponible sur toutes les plateformes de podcast, en playlists thématiques, en contenus éditoriaux et vidéos sur RollingStone.fr ainsi que sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook, YouTube et TikTok. Cette architecture de diffusion traduit une volonté d’optimiser la circulation des contenus audio et vidéo sur l’ensemble des points de contact numériques.


Des premiers indicateurs chiffrés après un mois et demi

En un mois et demi, Rolling Philman enregistre plus d’1 million de reach organique cumulé tous supports confondus. L’émission réalise également une entrée directe à la 5e place des podcasts Apple musique dès la première semaine de diffusion. Ces indicateurs positionnent le programme parmi les replays musicaux installés, tout en confirmant la capacité du format à émerger rapidement dans les classements audio digitaux.
"Rolling Philman" est développé en partenariat avec Marshall et la Fnac. 


