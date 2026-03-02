"Rolling Philman" le rendez-vous audio mensuel de Philippe Manœuvre

L’émission est diffusée en direct live sur la webradio Rolling Stone, puis proposée en podcast et en replay multiplateformes, notamment sur Apple, Deezer et Amazon. Elle existe également en version talk & live sur YouTube. Des extraits courts sont déclinés sous forme de Reels et Shorts mettant en avant des anecdotes musicales et des découvertes sur Instagram, Facebook et YouTube Shorts.

"Rolling Philman" est ainsi disponible sur toutes les plateformes de podcast, en playlists thématiques, en contenus éditoriaux et vidéos sur RollingStone.fr ainsi que sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook, YouTube et TikTok. Cette architecture de diffusion traduit une volonté d’optimiser la circulation des contenus audio et vidéo sur l’ensemble des points de contact numériques.

