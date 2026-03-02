Le Figaro Voyage et Louie Creative lancent une nouvelle saison du podcast "Ailleurs"

Conçu comme une expérience audio immersive, "Ailleurs" propose de découvrir une destination à travers le regard et les récits de celles et ceux qui la font vivre. Direction la Californie, territoire de contrastes et d’innovations, entre nature spectaculaire, diversité culturelle, art de vivre et esprit de performance.
Au fil de quatre épisodes autour de la nature, la culture, le sport et la gastronomie, le journaliste Jean-Bernard Carillet part à la rencontre de personnalités locales engagées et inspirantes
Au fil de quatre épisodes autour de la nature, la culture, le sport et la gastronomie, le journaliste Jean-Bernard Carillet part à la rencontre de personnalités locales engagées et inspirantes
Vous aimerez aussi
-
iHeart positionne le podcast comme levier publicitaire mesurable en 2026
-
9 498 épisodes analysés, photographie détaillée du marché australien du podcast
-
Quand les pics saisonniers structurent l’écoute des podcasts
-
Audio parlé : l’AM/FM devancée par les podcasts au quatrième trimestre 2025
-
États-Unis : les dix nouveaux podcasts les plus performants en 2025
Produite par Louie Creative, l’agence de création de Louie Media, et sous la direction éditoriale de Bénédicte Menu, rédactrice en chef du Figaro Voyage, cette nouvelle saison en Californie vient enrichir un podcast devenu référence du voyage, reconnu pour l’exigence de sa réalisation sonore et sa capacité à offrir une véritable plongée immersive au cœur de chaque destination.
Une nouvelle saison d’Ailleurs également soutenue par l’application de voyage Skyscanner, qui a choisi de s’associer au podcast en tant que sponsor exclusif en pré-roll des épisodes. Ce soutien confirme l’attractivité du format audio pour les acteurs majeurs du secteur voyage.
Un nouvel épisode est diffusé chaque semaine.
Une nouvelle saison d’Ailleurs également soutenue par l’application de voyage Skyscanner, qui a choisi de s’associer au podcast en tant que sponsor exclusif en pré-roll des épisodes. Ce soutien confirme l’attractivité du format audio pour les acteurs majeurs du secteur voyage.
Un nouvel épisode est diffusé chaque semaine.