La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 6 Mars 2026 - 08:20

La Skol dévoile les coulisses de ses métiers de l’audio


Notez


La Skol organise ses portes ouvertes le mercredi 18 mars de 14 h à 17 h au sein de son studio à Guichen. Pendant trois heures, l’établissement dédié aux métiers de la radio et du podcast accueillera ceux qui souhaitent découvrir ses formations, ses équipements et ses perspectives professionnelles dans l’audio.



Vous aimerez aussi
Ce temps d’accueil s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent plonger dans l’univers de la radio et du podcast, qu’il s’agisse d’un projet de formation, d’une orientation vers les métiers de l’audio ou d’une simple volonté d’en savoir plus sur les parcours proposés. 
Au cours de ces trois heures, les visiteurs pourront rencontrer l’équipe pédagogique et les formateurs afin d’échanger sur les contenus des formations et les modalités d’apprentissage. Des apprenants actuels seront également présents pour partager leur expérience. Les échanges porteront sur les diplômes proposés, les formats de formation et les projets pédagogiques développés autour de la radio et du podcast. Cette rencontre permet d’obtenir des informations précises sur les parcours et d’identifier les correspondances avec un projet professionnel.

Cette Journée portes ouvertes prévoit également la découverte des studios et des équipements techniques. Les participants pourront assister à des présentations interactives des formations, visiter les espaces techniques et suivre des démonstrations en direct. Ces temps d’observation et de dialogue visent à offrir une vision concrète des environnements de production et des compétences mobilisées dans le secteur de la radio et du podcast. Les visiteurs auront la possibilité de poser leurs questions sur les perspectives de carrière dans le monde de l’audio.
L’événement se déroulera dans les locaux de La Skol, Espace Galatée, 6b rue du commandant Charcot à Guichen.

Plus d'infos ICI.

Tags : formation, La Skol, podcast, portes ouvertes



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 11 Février 2026 - 16:00 Votre radio en direct depuis NStories pour la JMR 2026

Mercredi 11 Février 2026 - 11:40 Ce 13 février, One FM propose une immersion au cœur de la radio

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication