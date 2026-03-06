La Skol dévoile les coulisses de ses métiers de l’audio

Ce temps d’accueil s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent plonger dans l’univers de la radio et du podcast, qu’il s’agisse d’un projet de formation, d’une orientation vers les métiers de l’audio ou d’une simple volonté d’en savoir plus sur les parcours proposés.

Au cours de ces trois heures, les visiteurs pourront rencontrer l’équipe pédagogique et les formateurs afin d’échanger sur les contenus des formations et les modalités d’apprentissage. Des apprenants actuels seront également présents pour partager leur expérience. Les échanges porteront sur les diplômes proposés, les formats de formation et les projets pédagogiques développés autour de la radio et du podcast. Cette rencontre permet d’obtenir des informations précises sur les parcours et d’identifier les correspondances avec un projet professionnel.