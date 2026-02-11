Votre radio en direct depuis NStories pour la JMR 2026

-
Vous disposerez d’un créneau de 5 minutes en direct pour partager comment votre radio célèbre la Journée mondiale de la radio. Et en rejoignant une plateforme internationale relayée par les canaux des partenaires médias du monde entier, vous valoriserez ainsi vos actions, vos équipes et votre créativité face à un public global.
Produire ce live dans les studios de NStories n’est pas un hasard. Cette nouvelle marque de NGroup s’est imposée comme un acteur central de la narration sonore et audiovisuelle en Belgique.
Pensée pour répondre aux exigences des marques et des médias en quête de sens, d’authenticité et de qualité, NStories offre un environnement de production haut de gamme, alliant fond et forme, où chaque message est mis en valeur. Sous la direction de Sara Rodriguez, journaliste, animatrice radio et créatrice de podcasts, NStories permet à la Journée mondiale de la radio de bénéficier d'un cadre inspirant et professionnel. Ce 13 février, vous disposerez de 5 minutes pour vous exprimez.
Pour réserver votre créneau, c'est ICI
Que vous soyez une grande station publique ou une radio communautaire, ce live est votre espace d’expression mondiale. Racontez ce que vous avez prévu pour ce 13 février, partagez vos idées, témoignez de votre engagement pour une radio vivante, inclusive, et tournée vers l’avenir.