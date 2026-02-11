Votre radio en direct depuis NStories pour la JMR 2026

Ce live sera accueilli depuis les studios de NStories, à Bruxelles, le nouveau pôle de création de podcasts et vidéocasts lancé par NGroup, qui regroupe déjà les radios NRJ, Nostalgie et Chérie. Le live sera à suivre en direct sur les sites de LaLettre.pro et RedTech.pro.

Vous disposerez d’un créneau de 5 minutes en direct pour partager comment votre radio célèbre la Journée mondiale de la radio. Et en rejoignant une plateforme internationale relayée par les canaux des partenaires médias du monde entier, vous valoriserez ainsi vos actions, vos équipes et votre créativité face à un public global.

Produire ce live dans les studios de NStories n’est pas un hasard. Cette nouvelle marque de NGroup s’est imposée comme un acteur central de la narration sonore et audiovisuelle en Belgique.