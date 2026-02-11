La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 11 Février 2026 - 16:00

Votre radio en direct depuis NStories pour la JMR 2026


Ce 13 février 2026, à l’occasion de la Journée mondiale de la radio ayant pour thème "Radio et Intelligence Artificielle", une émission spéciale en direct et en ligne depuis les studios de NStories, à Bruxelles, sera animée tout au long de la journée, et vous pouvez en faire partie !



Ce live sera accueilli depuis les studios de NStories, à Bruxelles, le nouveau pôle de création de podcasts et vidéocasts lancé par NGroup, qui regroupe déjà les radios NRJ, Nostalgie et Chérie. Le live sera à suivre en direct sur les sites de LaLettre.pro et RedTech.pro.
Vous disposerez d’un créneau de 5 minutes en direct pour partager comment votre radio célèbre la Journée mondiale de la radio. Et en rejoignant une plateforme internationale relayée par les canaux des partenaires médias du monde entier, vous valoriserez ainsi vos actions, vos équipes et votre créativité face à un public global.
Produire ce live dans les studios de NStories n’est pas un hasard. Cette nouvelle marque de NGroup s’est imposée comme un acteur central de la narration sonore et audiovisuelle en Belgique.

Pensée pour répondre aux exigences des marques et des médias en quête de sens, d’authenticité et de qualité, NStories offre un environnement de production haut de gamme, alliant fond et forme, où chaque message est mis en valeur. Sous la direction de Sara Rodriguez, journaliste, animatrice radio et créatrice de podcasts, NStories permet à la Journée mondiale de la radio de bénéficier d'un cadre inspirant et professionnel. Ce 13 février, vous disposerez de 5 minutes pour vous exprimez.
Pour réserver votre créneau, c'est ICI


Que vous soyez une grande station publique ou une radio communautaire, ce live est votre espace d’expression mondiale. Racontez ce que vous avez prévu pour ce 13 février, partagez vos idées, témoignez de votre engagement pour une radio vivante, inclusive, et tournée vers l’avenir.


Philippe Chapot
