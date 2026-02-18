Les nouvelles audiences radio en Belgique pour la période septembre-décembre 2025

-
En bas du classement, BXFM totalise 7 100 auditeurs, 0.16% d’audience moyenne quotidienne et 0.14% de part de marché, avec 98 min de durée moyenne. Viva Sport atteint 5 720, 0.13% d’audience moyenne quotidienne et 0.11% de part de marché, avec 96 min de durée moyenne. Inside Radio affiche 6 000 auditeurs, 0.14% d’audience moyenne quotidienne et 0.10% de part de marché, avec 81 min de durée moyenne. Enfin, Jam ferme la marche avec 2 300 auditeurs, 0.05% d’audience moyenne quotidienne et 0.04% de part de marché, avec 88 min de durée moyenne.
Sur le marché du Nord de longues durées d'écoute
Radio 2 (VRT) enregistre 986 630 auditeurs, 16.62% d’audience moyenne quotidienne et 25.38% de part de marché, avec 258 min de durée moyenne. Qmusic atteint 721 120 auditeurs, 12.15% d’audience moyenne quotidienne et 13.19% de part de marché, avec 184 min de durée moyenne. JOE totalise 488 920 auditeurs, 8.24% d’audience moyenne quotidienne et 11.17% de part de marché, avec 229 min de durée moyenne. Studio Brussel (VRT) affiche 420 850 auditeurs, 7.09% d’audience moyenne quotidienne et 7.83% de part de marché, avec 187 min de durée moyenne.Radio 1 (VRT) atteint 527 680 auditeurs, 8.89% d’audience moyenne quotidienne et 7.78% de part de marché, avec 148 min de durée moyenne.
Notons aussi les scores de MNM (VRT) avec 386 790 auditeurs , 6.52% d’audience moyenne quotidienne et 6.28% de part de marché, avec 163 min de durée moyenne et de Nostalgie (NL) qui totalise 275 160, 4.64% d’audience moyenne quotidienne et 4.94% de part de marché, avec 180 min de durée moyenne.