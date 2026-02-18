Les nouvelles audiences radio en Belgique pour la période septembre-décembre 2025

Sur le marché du Sud, Nostalgie enregistre une audience moyenne quotidienne de 451 180, une audience moyenne quotidienne de 10.23% et une part de marché de 16.12%, avec une durée moyenne d’écoute quotidienne de 172 min. VivaCité atteint 477 020, 10.82% d’audience moyenne quotidienne et 13.25% de part de marché, pour une durée moyenne de 133 min. Radio Contact affiche 406 440, 9.22% d’audience moyenne quotidienne et 12.86% de part de marché, avec 152 de durée moyenne d’écoute. Classic 21 totalise 340 730, 7.73% d’audience moyenne quotidienne et 10.89% de part de marché, pour une durée moyenne de 153 min. Bel RTL atteint 344 830, 7.82% d’audience moyenne quotidienne et 8.58% de part de marché, avec 119 min de durée moyenne. La Première enregistre 306 200 auditeurs, 6.94% d’audience moyenne quotidienne et 7.13% de part de marché, avec 112 min de durée moyenne. NRJ atteint 237 850, 5.39% d’audience moyenne quotidienne et 4.86% de part de marché, avec 98 min de durée moyenne.