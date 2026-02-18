La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 18 Février 2026 - 15:55

Les nouvelles audiences radio en Belgique pour la période septembre-décembre 2025


En Belgique, le CIM a dévoilé ce mercredi les audiences radio pour la vague septembre 2025 - décembre 2025. Sur les marchés Nord et Sud, les résultats reposent sur le carnet d’écoute rempli par quelque 24 000 Belges durant 7 jours, par quart d’heure. Ces données constituent la base de travail des programmateurs et du marché publicitaire en Belgique.


Nostalgie (FR) arrive en tête sur le marché Sud avec 16.12% de parts de marché, devant VivaCité à 13.25% et Radio Contact à 12.86%, tandis que Classic 21 atteint 10.89% et Bel RTL 8.58%. En audience moyenne quotidienne, VivaCité rassemble 477 020 auditeurs, Nostalgie (FR) 451 180 et Radio Contact 406 440. Source CIM Share RAM Septembre 2025 - Décembre 2025
Sur le marché du Sud, Nostalgie  enregistre une audience moyenne quotidienne de 451 180, une audience moyenne quotidienne de 10.23% et une part de marché de 16.12%, avec une durée moyenne d’écoute quotidienne de 172 min. VivaCité atteint 477 020, 10.82% d’audience moyenne quotidienne et 13.25% de part de marché, pour une durée moyenne de 133 min. Radio Contact affiche 406 440, 9.22% d’audience moyenne quotidienne et 12.86% de part de marché, avec 152 de durée moyenne d’écoute. Classic 21 totalise 340 730, 7.73% d’audience moyenne quotidienne et 10.89% de part de marché, pour une durée moyenne de 153 min. Bel RTL atteint 344 830, 7.82% d’audience moyenne quotidienne et 8.58% de part de marché, avec 119 min de durée moyenne. La Première enregistre 306 200 auditeurs, 6.94% d’audience moyenne quotidienne et 7.13% de part de marché, avec 112 min de durée moyenne. NRJ atteint 237 850, 5.39% d’audience moyenne quotidienne et 4.86% de part de marché, avec 98 min de durée moyenne.

En bas du classement, BXFM totalise 7 100 auditeurs, 0.16% d’audience moyenne quotidienne et 0.14% de part de marché, avec 98 min de durée moyenne. Viva Sport atteint 5 720, 0.13% d’audience moyenne quotidienne et 0.11% de part de marché, avec 96 min de durée moyenne. Inside Radio affiche 6 000 auditeurs, 0.14% d’audience moyenne quotidienne et 0.10% de part de marché, avec 81 min de durée moyenne. Enfin, Jam ferme la marche avec 2 300 auditeurs, 0.05% d’audience moyenne quotidienne et 0.04% de part de marché, avec 88 min de durée moyenne.

Nostalgie (FR) enregistre la plus forte part de marché sur le Sud avec 16.12%, devant VivaCité à 13.25% et Radio Contact à 12.86%, tandis que Classic 21 atteint 10.89% et Bel RTL 8.58%. Source CIM Share RAM Septembre 2025
Sur le marché du Nord de longues durées d'écoute

La répartition des parts de marché entre Radio 2 (VRT) 25.38%, Qmusic 13.19%, JOE 11.17%, Studio Brussel (VRT) 7.83%, Radio 1 (VRT) 7.78%, MNM (VRT) 6.28%, Nostalgie (NL) 4.94%, Willy 2.52% et les autres stations. Source CIM – étude RAM carnet d’écoute, vague septembre 2025 à décembre 2025
Radio 2 (VRT) enregistre 986 630 auditeurs, 16.62% d’audience moyenne quotidienne et 25.38% de part de marché, avec 258 min de durée moyenne. Qmusic atteint 721 120 auditeurs, 12.15% d’audience moyenne quotidienne et 13.19% de part de marché, avec 184 min de durée moyenne. JOE totalise 488 920 auditeurs, 8.24% d’audience moyenne quotidienne et 11.17% de part de marché, avec 229 min de durée moyenne. Studio Brussel (VRT) affiche 420 850 auditeurs, 7.09% d’audience moyenne quotidienne et 7.83% de part de marché, avec 187 min de durée moyenne.Radio 1 (VRT) atteint 527 680 auditeurs, 8.89% d’audience moyenne quotidienne et 7.78% de part de marché, avec 148 min de durée moyenne.
Notons aussi les scores de MNM (VRT) avec 386 790 auditeurs , 6.52% d’audience moyenne quotidienne et 6.28% de part de marché, avec 163 min de durée moyenne et de Nostalgie (NL) qui totalise 275 160, 4.64% d’audience moyenne quotidienne et 4.94% de part de marché, avec 180 min de durée moyenne.


Radio 2 (VRT) est la première radio du marché Nord avec une audience moyenne quotidienne de 986 630 milliers, 16.62% d’audience moyenne quotidienne, 25.38% de part de marché et une durée moyenne d’écoute quotidienne de 258 minutes. Source CIM, vague septembre 2025 décembre 2025
